El PDeCAT defiende el compromiso "inequívoco y sin ninguna fisura" de Baiget con el 1-O

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha defendido este lunes el compromiso "claro, inequívoco y sin ninguna fisura" del conseller de la Generalitat Jordi Baiget con la hoja de ruta del Govern de Carles Puigdemont para el referéndum del 1 de octubre.

En rueda de prensa tras el Comité Nacional del partido, ha reaccionado así después de que Baiget haya alertado de que la fuerza del Estado provocará que probablemente el Govern no pueda celebrar el referéndum, por lo que quizá se hará algo que se parezca a un 9N, lo que ha provocado que la CUP pida su dimisión.

Según Pascal, el referéndum se hará porque es el compromiso del Govern, y ha reiterado que llegarán hasta el final: "Puigdemont no lo puede decir más alto ni más claro".

"No sé si la manera en que se ha expresado el conseller es la mejor. Todos somos humanos, pero doy por hecho que su compromiso es estricto, sólido, válido y sentido desde un punto de vista personal", ha añadido.

En su opinión, el partido "no ha fallado nunca" y lo demuestra tener a inhabilitados por el 9N y la querella contra la consellera Meritxell Borràs, por lo que no ve ningún elemento sólido para pensar que el PDeCAT no está en disposición de tirar adelante el referéndum.

Al preguntársele si cree que Baiget se quedará en el Govern hasta el 1-O, ha respondido que no duda de que será así, y ha advertido al bloque independentista --en alusión a la CUP-- de que se equivocará si "se ponen a señalar a gente" cuando lo importante, a su juicio, es mantenerse unidos y que todo el mundo haga su trabajo y bien.

"No fallaremos, y quien quiera dudar, le veo más mala fe que otra cosa", ha sostenido Pascal, tras asegurar que Baiget demuestra con su gestión al frente de la Conselleria su compromiso con el referéndum.

EL MANIFIESTO DE ALCALDES

También se ha referido al acto del sábado en que los alcaldes adheridos a la ACM y AMI se comprometieron en un manifiesto a ceder al Govern los espacios municipales y los recursos necesarios para el 1-O.

Según Pascal, ni la ACM ni la AMI pusieron sobre la mesa que se firmara o no el manifiesto, y ha lamentado la "polémica estéril y extraña" al respecto.

"Apelamos a la mirada larga, a la unión y a salir adelante de cualquier nebulosa que genere dudas o noticias extrañas. Si alguien ha tenido interés en crear una polémica, estamos tranquilos", ha dicho.