Trump, ante Rajoy: "España es un gran país y debería seguir unido"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que "España es un gran país" y que le gustaría que siguiera "unido". Así se ha pronunciado el dirigente norteamericano en la rueda de prensa posterior a la primera reunión bilateral que han mantenido ambos presidentes.

Trump ha explicado que Rajoy le ha asegurado que no se va a votar en Catalunya. "Creo que la gente se opone a eso. Me gustaría que España siga unida", ha afirmado Trump en su respuesta a los periodistas.

El presidente estadounidense, no obstante, se ha mostrado convencido de que los catalanes no querrían abandonar España: "Apuesto que si hubiera encuestas precisas, descubrirías que el pueblo de Catalunya ama a España".

"La gente de Catalunya lleva un tiempo hablando de esto. No creo que se vayan a ir. El pueblo de Catalunya tendría que quedarse en España, sería una tontería no hacerlo así", ha zanjado el líder estadounidense, que en todo momento se ha referido a Rajoy como "president" (jefe del Estado) en vez de "prime minister", que es como se define a los presidentes.

Rajoy ha asegurado que es un "disparate" que en Catalunya pueda haber una "declaración unilateral de independencia", algo de lo que ha advertido Pedro Sánchez y que PDeCat ha descartado.

"Todo el mundo sabe que el referéndum no se puede celebrar porque no hay ni Junta Electoral, ni equipo organizando el referéndum, no hay gente en las mesas -ha expresado el presidente desde la Casa Blanca-. Es un disparate puede haber alboroto, ruido, pero no puede haber un referéndum válido y con garantías".

"Lo que espero que se produzca a la mayor celeridad, si es posible antes del día 1 y sino inmediatamente después es el paso a una nueva etapa donde prime la ley, la democracia, el diálogo y el sentido común", se ha limitado a contestar Rajoy, que no ha adelantado los siguientes pasos que pretende dar el Gobierno.