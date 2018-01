El efecto Trump: se dispara la participación política de las mujeres en EEUU

La elección de Donald Trump como presidente de EEUU ha traído muchas malas noticias, pero hay un asunto clave en el que se puede decir que ha cambiado su país a mejor, aunque sea involuntariamente: Trump ha inspirado a miles de mujeres para entrar en política. Después de lo visto en este año que lleva en el poder, muchas han decidido que es el momento de implicarse y plantar cara desde dentro de las instituciones.

Según datos de la Universidad Rutgers, el número de candidatas demócratas que intentarán reemplazar a su congresista en las próximas elecciones ha subido un 350% desde los anteriores comicios. Además 79 mujeres quieren convertirse en gobernadoras de su estado, el doble que el año en que se alcanzó el máximo histórico hasta hoy, 1994. Y no sólo se presentan más, también ganan más. En las elecciones celebradas hace dos meses en Virginia, subió un 60% el número de diputadas en la cámara estatal. En un país en el que solo uno de cada cinco escaños del parlamento está ocupado por una mujer, Trump puede haber dado un impulso importante para cerrar la brecha. En el Congreso español, por ejemplo, la proporción de diputadas es más del doble.

El efecto Trump se ve claramente cuando uno analiza los datos mirando los partidos: en esas elecciones en Virginia hace dos meses, había 27 nuevas candidatas demócratas y sólo tres republicanas. Si miramos de nuevo a las próximas elecciones al Congreso de EEUU, de las 439 candidatas que hay casi ocho de cada diez son demócratas. Una organización demócrata que ayuda a las candidatas a presentarse, la lista de Emily, confirma que si en 2015 y 2016 unas 900 mujeres les pidieron ayuda, solamente en el último año han recibido 26.000 de esas peticiones.

Trump debería estar preocupado por estos indicadores del entusiasmo de las mujeres por echarle de la Casa Blanca. En general en EEUU, ellas participan más que los hombres y además votan demócrata: hace casi 30 años que el candidato republicano no gana el voto femenino en unas presidenciales. Trump no ha mejorado mucho las cosas. Tras una campaña en la que le escuchamos decir que “cuando eres una estrella te dejan hacerles lo que sea, agarrarlas por el coño”, Hillary Clinton le sacó 13 puntos de distancia entre las votantes en 2016. Ahora cada vez son más las que no se conforman con votar, sino que quieren un papel protagonista en la caída del ‘trumpismo’.