Ganemos Córdoba, tercera fuerza en el Ayuntamiento, se queda fuera del 26M por una lista 'fantasma'

Ganemos Córdoba, que actualmente es la tercera fuerza política en número de votos en el Ayuntamiento de la capital, con cuatro concejales determinantes en este mandato para apoyar al Gobierno municipal en minoría de IU y PSOE, se queda fuera de la carrera electoral para las elecciones municipales del 26 de mayo. El Tribunal Constitucional no ha admitido su recurso contra la presentación de una lista 'fantasma' bajo el nombre también de Ganemos, sin ninguna implantación política local y cuyos integrantes no son miembros del partido local.

Este miércoles, el Tribunal Constitucional no ha admitido los recursos de amparo presentados por una treintena de formaciones en toda España, entre ellos el de Ganemos Córdoba, al entender que no se vulneran los principios constitucionales con la presentación de la candidatura ‘fantasma’ y que más allá del fondo de esa cuestión, el tribunal no tiene competencias.

El recurso de Ganemos –como parte de la coalición Ganemos en Común que se iba a presentar a las elecciones-, se interpuso después de que la Junta Electoral sí le diera el visto bueno a su lista frente a la candidatura 'fantasma', pero después de que esta recurriera y el Contencioso Administrativo le diera la razón a la lista 'fake'. Ante la evidente duplicidad del nombre, que puede llevar a confusión al electorado, el juez le daba la razón a la lista ‘fantasma’ al tener registrada la marca Ganemos a nivel estatal desde 2014, mientras que Ganemos Córdoba fue inscrito como partido local este mismo año 2019.

"Afecta a derechos fundamentales"

El registro de la marca Ganemos en 2014 se produjo por parte de quien, al olor de las candidaturas municipalistas que se presentaron a las elecciones municipales de 2015, quiso venderles la marca registrada. Ahora, en varias ciudades del país, han aparecido estas listas de Ganemos que no incluyen a políticos locales sino que han sido elaboradas, a veces, a través de anuncios en Internet o, en el caso de Córdoba, con toda una familia en los primeros puestos de la candidatura.

Al conocer la noticia este mismo miércoles por la tarde, Ganemos en Común ha emitido un comunicado en el que señalan que "no entendemos que una decisión tan importante que afecta a derechos fundamentales, especialmente protegidos por la Constitución Española, se haya despachado en una argumentación de cuatro líneas y con un copia y pega, el mismo para 30 recursos presentados, por parte del Alto Tribunal".

"Es una decisión injusta, insensata y antidemocrática porque ampara a un partido-estafa que funciona como una empresa y que se dedica a usurpar y sobornar a candidaturas municipales con representación institucional, nacidas bajo los principios éticos e ideológicos del 15M y que llevamos años trabajando a favor de nuestras ciudades y por el bien común", señalan.

"Ilegalizar a 18.000 cordobeses"

Para Ganemos en Común, "de facto, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con su decisión de no admitir a trámite nuestro recurso es ilegalizar a 18.000 cordobeses y cordobesas que nos votaron y a quienes quisieran hacerlo el 26 de mayo".

"Nos parece surrealista y no damos crédito que estemos siendo víctimas de una estafa y que el Constitucional, en lugar de proteger nuestros derechos, le haya dado la razón a quien ha causado la estafa", insiste, al tiempo que aseguran que "seguiremos informado en las próximas horas de cuantas acciones judiciales, políticas y cívicas tomaremos para seguir defendiendo nuestros derecho fundamentales como Ganemos en Común y también los de la ciudadanía cordobesa, que es al fin y al cabo la gran damnificada porque se le está privando del derecho constitucional al pluralismo político y a votar en libertad", concluyen.