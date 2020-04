Andalucía presume de "liderar" la gestión de la crisis sanitaria y se rebela: "El Gobierno no puede decidir por sí mismo"

La madrugadora noticia de este viernes de que el Ministerio de Sanidad unifica definitivamente los datos sobre casos de coronavirus que pide a las comunidades autónoma, incorporando a los positivos asintomáticos detectados por tests rápidos, como empezó a hacer Andalucía desde el pasado martes, ha servido a la Junta de PP y Ciudadanos para presumir de "adelantarse" a los acontecimientos y que "nos indica que el procedimento que hace Andalucía era el correcto".

"Nos satisface enormemente que el Ministerio haya decidido adaptar el modelo andaluz para la recogida de datos", ha dicho en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, tras presidir la quinta reunión del Comité de Seguimiento de la crisis sanitaria del covid-19. "Es una buena noticia", ha comentado al respecto, considerando que Andalucía es "líder en la gestión de la crisis sanitaria".

Marín ha querido lanzar varios "mensajes positivos" y ha dicho que los andaluces pueden estar "orgullosos del civismo que estamos demostrando", siendo "solidarios" con otras comunidades autónomas, con "capacidad de anticipación, planes de choque, también con talento y agilidad para diseñar materiales que son referencia a nivel nacional y mundial". También ha destacado el "músculo de nuestras empresas", alabando "el coraje, la valentía y la profesionalidad" de los trabajadores tanto del SAS como del resto de actividades que permite a Andalucía "afrontar la crisis con garantía de éxito".

En esa línea ha querido hacer "un ruego" al Gobierno de España acerca de ese "rumor o noticia" sobre un calendario de desescalada: "que elabore un plan nacional de desescalada acordado con los presidentes de las comunidades autónomas". "Es razonable y de sentido común", ha comentado Marín, que opina que las videoconferencias del presidente Sánchez con los dirigentes autonómicos los domingos "no se pueden convertir en un café" donde Sanchez traslade "los anuncios de decisiones del día anterior". "Esto no es serio", ha añadido, rogando "que nos permitan ser partícipes y dar nuestra opinión".

Diferente "en cada territorio"

El plan al que alude el vicepresidente andaluz incluye la cuestión sanitaria y en materia de acitivdades porque "el Gobierno de España no puede decidir por sí mismo algo que le afecta a 50 millones de españoles" y que tiene diferentes características "en cada territorio". Marín ha pedido "que no haya anuncios como el de la ministra de esta mañana, que no se tomen medidas de forma unilateral" ya que "todos los españoles tenemos que salir al mismo tiempo de esta situación". Entre otras cuestiones, Marín ha pedido al Gobierno español "que agilice la devolución del IVA de los empresarios andaluces, "no en junio o julio, ni dentro de un año, sino ahora" y la ampliación de las líneas de avales del Estado.

Por otra parte, Marín ha anunciado la retirada de "inmediato" de las 68.400 mascarillas defectuosas del tipo FFP2 y del fabricante 'Garry Galaxi' recibidas desde el Gobierno central al no cumplir con la norma UNE, explicando que este lote no ha llegado diferenciado del resto de material por lo que se han dado instrucciones para identificar a qué centros se han distribuido y poder "retirarlas de inmediato". La alerta ha llegado este viernes a las comunidades, ha dicho Marín, y "de forma inmediata se procede a su retirada".

En otro orden de cosas, Marín ha anunciado que, de los 51,7 millones del llamado 'escudo social' del Gobierno de España, "la Junta ha adelantado ese dinero porque nos han dicho que no se recibiría antes de mayo, y ahora es el mometno de que los recursos estén a disposicioon" de las diputaciones y los ayuntamientos (29 millones), y del resto a organizaciones sociales, presumiendo de las ayudas aprobadas el martes para los asentamientos de inmigrantes y de los cuatro millones para ayuntamientos para menos de 5.000 habitantes, anunciando en ese sentido otra nueva partida.

El vicepresidente ha comentado el "interés de los grupos" parlamentarios en conocer la tramitación de ERTE en Andalucía, detallando que de los 95.276 presentados (que afectan a más de medio millón de andaluces) se han tramitado 55.000, es decir más del 57%, con un 96% de tramitación positiva. Marín ha recordado en ese punto la ayuda a los autónomos de 300 euros de la Junta y la "ampliación" hasta "50 millones en ayudas a 90 profesiones que habían quedado fuera de las ayudas del Gobierno de España". "No vamos a dejar a nadie en la cuneta", ha dicho.

300 fallecimientos en residencias

Marín, que ha repasado con detalle los últimos datos registrados en la comunidad autónoma, con más de 11.000 casos positivos confirmados, aportando como novedad los datos relativos a las residencias de mayores andaluzas (300 fallecimientos) y en otros centros sociosanitarios (16 muertes). Según ha indicado, el índice de fallecimientos por coronavirus en las residencias andaluzas es de tres casos por cada 100.000 habitantes, y 38.004 residentes no presentan a día de hoy síntomas ningunos del Covid-19 ni están en aislamiento, mientras que hay 1.865 que están en aislamiento preventivo, aunque sin síntomas, y 728 con síntomas de sospecha de estar contagiados. En total, entre los residentes se acumulan en Andalucía 1.675 casos confirmados de coronavirus. Marín ha dicho también que en Andalucía se ha autorizado la salida desde sus residencias de 25 mayores no contagiados para irse con sus familiares.

Por su parte, entre los trabajadores que prestan sus servicios en esas residencias, hay 677 casos confirmados, más otros 333 que presentan síntomas de sospecha, mientras que en otros centros sociosanitarios son 202 los casos confirmados de coronavirus, según ha desgranado.