Ciudadanos arriesga el apoyo de Vox a su Gobierno con el PP al negociar en secreto el Parlamento con Adelante Andalucía

Una fotografía indiscreta ha capturado a los líderes de Ciudadanos (Cs) y de Adelante Andalucía, Juan Marín, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, manteniendo una reunión secreta en un bar, este martes 25 de diciembre, a 48 horas de que se constituya el Parlamento andaluz. La imagen ha sido difundida en exclusiva por elindependiente.com. Los tres dirigentes han abordado la composición de la Mesa, órgano de gobierno de la Cámara, que jugará un papel fundamental en esta legislatura.

Marín quiere que los cinco partidos con representación parlamentaria -PSOE, PP, Cs, Adelante Andalucía y Vox- tengan un miembro con voz y voto en la Mesa, y también aspira a que alguien de su formación presida la Cámara. Rodríguez y Maíllo necesitan negociar para tener un representante en este órgano, porque si no hay pacto y cada grupo vota a sus elegidos, en la Mesa sólo entrará PSOE, PP y Cs. Adelante Andalucía y Vox quedarían fuera -o se les habilitaría un puesto con voz, pero sin voto- y Marín trata de integrarles en un pacto global para que estén todos representados.

Rodríguez y Maíllo no ven nada claro entrar en la Mesa a la par que la formación de extrema derecha, y son recelosos con un acuerdo que en realidad parece una forma de normalizar la irrupción de Vox en este órgano, camuflada con la presencia de Adelante Andalucía y el discurso de la pluralidad. La foto ha provocado una reacción inmediata del líder nacional de Vox, Santiago Abascal, que en su cuenta de Twitter ha respondido: "Ciudadanos rechaza sentarse con el partido de Ortega Lara, pero se sienta con los comunistas aliados de Otegui y de Torra. Así no se puede construir y no se va a construir una mayoría alternativa en Andalucía".

PP y Ciudadanos suman 47 diputados y necesitan ocho votos más para conformar un Gobierno de cambio, del que ya han pactado un acuerdo con 90 medidas. Para sacarlo adelante y para controlar la Mesa del Parlamento, el PP andaluz propone apoyarse en los votos de Vox, y Ciudadanos prefiere convencer al PSOE o a Adelante Andalucía para que faciliten la investidura de otro presidente de la Junta -previsiblemente al líder del PP, Juanma Moreno- y de un presidente de la Cámara de Ciudadanos. En este contexto se ha conocido esta reunión secreta e in extremis de Marín, Rodríguez y Maíllo, que añade más incertidumbre a la sesión constitutiva de la undécima legislatura de este jueves.

Fuentes de sendos grupos parlamentarios han confirmado a Europa Press que dicho encuentro ha tenido lugar en la mañana de este martes en la estación de tren de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. Así las cosas, desde el partido naranja han explicado que el fin de la reunión ha sido abordar "las distintas posibilidades de que hay" para la Mesa del Parlamento, aunque no se ha cerrado ningún acuerdo.

Desde Adelante Andalucía, por su parte, han indicado que esta reunión responde a la intención de la confluencia de hablar "con todos los grupos parlamentarios menos con Vox" sobre la conformación de la Mesa de la Cámara al objeto de reclamar su espacio en este órgano y que, aunque no han alcanzado ningún acuerdo, su intención es seguir negociando para tener el hueco que creen que les corresponde en dicho órgano.

El encuentro entre los líderes de Cs y Adelante Andalucía se ha producido en la misma mañana que el PP-A y el partido naranja han difundido el contenido íntegro del acuerdo programático que han alcanzado para la gobernabilidad de Andalucía y que incorpora un total de 90 medidas, todo tras cerrar el último bloque relativo a reactivación de los servicios públicos en la comunidad, que se suma a los referentes a regeneración democrática y reformas económicas y fiscales hechos públicos desde el pasado domingo.

Asimismo, está previsto que este miércoles la comisión política liderada por los máximos representantes de PP-A y Cs, Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente, se vuelva a reunir para negociar la conformación de la Mesa del Parlamento y del futuro gobierno, una vez que han cerrado el referido acuerdo programático.

Según han informado a Europa Press fuentes de la negociación, dicha reunión de alto nivel, en la que también participarían los números dos de ambas formaciones, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas, y otros representantes andaluces, tendrá lugar a lo largo del miércoles en la Cámara andaluza, lugar donde se han celebrado todos los encuentros formales entre PP-A y Cs. Al final de la reunión, la idea sería celebrar una comparecencia pública para dar cuenta del resultado de la misma.

Arranca la legislatura

Dicha reunión se produce prácticamente 'in extremis', dado que este jueves se constituye el Parlamento y da comienzo la XI Legislatura, siendo éste el plazo tope para los 'populares' en la negociación, ya que han advertido en distintas ocasiones de que el acuerdo programático está vinculado a los relativos a la Mesa y al futuro gobierno. O hay acuerdo en las tres cosas o ninguna.

El principal escollo en la negociación es el papel que debe desempeñar Vox, formación que ha reclamado representación en la Mesa del Parlamento y que suma mayoría absoluta con PP-A y Cs. Mientras que los 'populares' no tienen problema en que Vox entre en la Mesa, la formación naranja rehúsa dicha posibilidad y plantea que el PSOE-A se abstenga.

Dicha propuesta cuenta con el rechazo frontal del PP-A, que considera que el PSOE-A no puede ser "protagonista" del cambio porque es "a quien se quiere cambiar". También Vox está en contra de dicho planteamiento y ha advertido de que sus votos no participarán de ningún acuerdo que suponga contar con la formación liderada por Susana Díaz.

Y Adelante Andalucía, en este escenario, han reclamado desde el primero momento su derecho, con 17 disputados, a contar con un representante, con voz y voto, en la Mesa del Parlamento.