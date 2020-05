"La situación de alarma nos ha puesto a todos contra las cuerdas, pero sobre todo se ha cebado con los más vulnerables"

Desde la Federación Andalucía Acoge, la prioridad en esta cuarentena es que ninguna persona se quede atrás. Con estos testimonios pretendemos reflejar cómo las personas migrantes viven la problemática igual que la población autóctona, solo que, en muchos casos, al partir de situaciones más precarias, pueden vivirla desde una mayor desigualdad y vulnerabilidad.

Proporcionar toda la información disponible y hacer que llegue al mayor número de personas es fundamental en estos momentos. Las personas migrantes se enfrentan a la falta de información veraz y rigurosa. De ahí que hayamos adaptado nuestros servicios facilitando el acceso a esa información en diferentes idiomas y publicando todos los datos disponibles y las últimas novedades.

Macarena García es referente del Área Social de CEAin, Convivencia e Inclusión Social, la entidad federada de Andalucía Acoge en Jerez de la Frontera, Cádiz. La trabajadora social admite que esta crisis sanitaria, tras la que se vislumbra una crisis social y económica sin precedentes, les ha obligado adaptarse muy rápidamente a un nuevo día a día. Si antes la organización trabajada en red con otras para cubrir las necesidades de las personas migrantes, sin hogar, en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia machista del municipio gaditano, ahora esa labor se ha intensificado, permitiéndoles llegar a donde de manera individual sería imposible.

Según Macarena García, “esta situación de alarma nos ha puesto a todos contra las cuerdas, pero sobre todo se ha cebado con los perfiles más vulnerables. Nos estamos encontrando a personas en situaciones muy muy extremas. Familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas, muchos despidos, empleadas de hogar despedidas; algo que se agrava más cuando no hay documentación”.

Uno de los nuevos retos de CEAin, como del resto de entidades sociales que trabajan con estos colectivos, es filtrar la información para que sus beneficiarios y beneficiarias tengan acceso a noticias veraces y contrastadas. “Tenemos una guía viva en la que vamos incorporando cada día, en esta realidad que tenemos, con un bombardeo de información continua, contexto cambiante, en la que todos los días va cambiando algo, información de otras entidades, que viene de compañeros y compañeras, nuevos protocolos”, cuenta.

Para Macarena García son muchas las personas y familias que vivían en la economía sumergida y ahora lo tienen muy difícil para poder acceder a algún tipo de recurso que les ayude a paliar esta situación de crisis que se les avecina o que ya viven. “Estamos también muy preocupados y vigilantes en aquellos casos donde hay violencia de género y que la situación de confinamiento lo agrave muchísimo más”, asegura.

Escucha cómo se ha organizado esta entidad social, que lleva atendidas a más de 180 familias desde que se declarara el estado de alarma por el coronavirus. Un número que desgraciadamente no para de crecer:

Soufián Zouineb: "Mi sueño es entrar en la Marina"

Soufián Zouineb es uno de esos jóvenes extutelados de los que tanto hablan las noticias. Llegó a España desde Marruecos siendo menor de edad. El pasado 8 de abril el Gobierno incluía a este colectivo en las medidas para fomentar las contrataciones en el campo de las personas migrantes, siempre que estén en situación regular.

El periplo de Soufián no ha sido fácil hasta llegar al dispositivo de acogida de CEAin en Jerez. Primero estuvo en un centro de menores en Chipiona, también ha trabajado en el campo, pero se dio cuenta que para poder cumplir su sueño tenía que estudiar. Ahora, se concentra en perfeccionar el idioma y no quedarse atrás con el temario del Graduado Escolar. También en hacer que el día a día de este confinamiento que, como le ocurre a cualquiera estos días, ha paralizado muchos de sus planes de futuro inmediato, sea más llevadero: “Cocinamos juntos, vemos la tele y hacemos entrenamiento. Antes yo para entrenar tenía que salir y correr y hacer pesas para entrenar. Y ahora mismo con la cuarentena que no puedo, pues entrenamos en casa. Por ejemplo, para las pesas, pues cojo cajas de leche”, sostiene como cualquier otro joven al que estos días se le cae el techo de la casa encima.

Soufián, como millones de estudiantes de toda España, también ha tenido que adaptarse a las clases por vía telemática. “Con la cuarentena estamos dando clases en casa. Por ejemplo, una compañera del equipo de Ceain me llama a las 11 o 11.30h y empieza a hacer clases de apoyo. La profe de la ESPA también ha creado un grupo para mandarnos materiales para que trabajemos para prepararnos los exámenes”, afirma. “Estoy en contacto con los compañeros de clase, con los profes… Si necesito ayuda, pues se la pido a ellos. Nosotros trabajamos juntos”.

Si la crisis sanitaria del coronavirus no hubiera irrumpido en nuestras vidas, Soufián se hubiera presentado a su examen del Graduado Escolar el 18 de marzo. Ahora espera con impaciencia y optimismo la próxima convocatoria, porque como explica en estas declaraciones tiene claro cual es su sueño y qué quiere ser en el futuro.