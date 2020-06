PP, Cs y Vox citan a declarar a Salvador Illa, Fernando Simón y Antonio Banderas ante la comisión para la reconstrucción de Andalucía

La comisión para la reconstrucción social y económica de Andalucía tras la crisis del coronavirus, constituida en el Parlamento, va a citar a declarar a dos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, el de Sanidad, Salvador Illa, y la de Hacienda, María Jesús Montero; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, así como todos los consejeros del Ejecutivo andaluz, excepto el presidente Juan Manuel Moreno. PP, Ciudadanos y Vox son los partidos que sustentan ese Ejecutivo y los únicos que forman parte de la citada comisión, después de que los grupos de izquierda en la oposición -PSOE y Adelante Andalucía- dieran el portazo en protesta por haber entregado la presidencia a Vox, el único partido de la Cámara que votó en contra de la creación de este órgano.

Al final, la formación de Santiago Abascal pilota una comisión que Moreno bautizó como una "gran alianza para Andalucía", y cuyo objetivo era lograr un "gran consenso político y social" en torno a las medidas que se necesitarán para sacar a Andalucía de la crisis económica provocada por la pandemia. Vox ha pasado de ser el mayor crítico y censor de esta idea a tomar las riendas y proponer una nutrida lista de comparecientes para que acudan a aportar su análisis y sus ideas. Entre ellos destaca el actor malagueño Antonio Banderas, una propuesta que PP y Cs han aceptado, según ha adelantado Diario de Sevilla. Banderas ha protagonizado recientemente un spot publicitario de la Junta de Andalucía animando al reencuentro y a la salida de la crisis.

Cada partido ha llevado su listado de comparecientes, que ha alcanzado los 194 nombres no repetidos. Al final se han consensuado 120, entre políticos, agentes sociales, como los sindicatos de clase y sindicatos médicos y de enfermeros, la patronal, los autónomos, grupos empresariales como Osborne o Covirán, cadenas hoteleras, el Defensor del Pueblo Andaluz, colectivos sociales de distinta índole (LGTBI, lucha contra la violencia de género, Cáritas...) o responsables de medios de comunicación, como el presidente del Grupo Joli o el del grupo Vocento, editor del diario Abc.

El PP había propuesto a 75 personas, Ciudadanos no ha querido hacer pública su lista de propuestas, entre las que destacaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o la de Política Territorial, Carolina Darias, que no fueron incluidas en la lista final. Vox ha propuesto 43 nombres en total. El portavoz del PP, José Antonio Nieto, ha explicado que las comparecencias -en referencia a los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez citados por el Parlamento- "no están pensadas para que vayan a rendir cuentas del pasado, sino a hablar del futuro" y de las soluciones para salir de la crisis económica.

Las comparecencias en la comisión del Parlamento sobre la recuperación económica y social de Andalucía se desarrollarán los días 22, 23, 29 y 30 de junio y el 6, 7, 20 y 21 de julio, según han acordado este lunes los grupos que la componen. Así lo ha manifestado el presidente de la comisión, el diputado de Vox Manuel Gavira, quien ha destacado el esfuerzo de los tres grupos para determinar los comparecientes que definitivamente van a asistir a la comisión, bien de manera presencial o vía telemática. La intención es que este martes se cierren los comparecientes que serán llamados para que la Mesa del Parlamento tenga conocimiento en su reunión del miércoles.

En cuanto a la ausencia de PSOE-A y Adelante Andalucía, Gaviar ha insistido en invitarlos a que regresen y ha apuntado que esos partidos han tenido en todo momento una posición "mediática".

Para Gavira, la ausencia de PSOE-A y Adelante no se debe tanto a que Vox presida la comisión, sino más bien a que ninguno de ellos la preside, algo que buscaban en un "cambalache" con el PP-A. Ha considerado que ambos partidos tendrán que dar explicaciones en su momento a los andaluces de por qué no están en la comisión, donde lo importante "no es quién la presida", sino trabajar para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos.