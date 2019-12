Banderas preconstitucionales y falangistas en el Día del Pendón de Almería

Varias banderas franquistas y de Falange se pudieron ver este jueves frente al Ayuntamiento de Almería, durante la celebración del Día del Pendón, que conmemora la toma de la ciudad de los Reyes Católicos.

La celebración tiene lugar cada 26 de diciembre y este año se conmemoró el 530 aniversario. Además de la lectura de un pregón, los actos consisten en pasear el estandarte que los Reyes dejaron en la ciudad por el centro histórico, hasta llegar a la Catedral, donde se celebra una misa en recuerdo del hecho. Esta es, a grandes rasgos, la celebración canónica, a la que en los últimos años se ha sumado la presencia de banderas preconstitucionales y símbolos falangistas.

Ocurrió también este jueves, tal y como denunció en su cuenta de Twitter Juan Francisco Colomina. "El facherío almeriense haciendo gala del aguilucho y la Falange. Luego se preguntan por qué no tiene arraigo esta celebración en Almería. Una de las causas es esta", escribió, acompañando el texto de dos imágenes tomadas en la Plaza de la Constitución, frente al ayuntamiento de Almería, donde se observan la bandera con el Águila de San Juan (utilizada originariamente en el escudo de los Reyes Católicos y luego por el régimen franquista) y dos banderas de la Falange.

"Ocurre todos los años. Siempre aparecen ocho o diez con la bandera franquista o la falangista, y algún sector que se vincula a la independencia de Almería de Andalucía", explica por teléfono Colomina, que fue en las listas del PSOE en las últimas elecciones municipales. Es el día en el que aparecen "sin complejos": "Hacen comentarios en alto: Viva España Grande… Y si les dices algo te miran atravesado".

Las reivindicaciones de Vox

Este año, Vox ha intentado capitalizar la celebración. Su grupo municipal, cuyo apoyo fue clave para que Ramón Fernández-Pacheco retuviera la alcaldía, ha pedido que la Legión participe en el acto para dotarlo de "mayor solemnidad". También ha solicitado la vuelta al "texto original", que decía: "Almería por España y por los Reyes Católicos". Bajo la actual fórmula el alcalde pronuncia las palabras "Almería por Andalucía, por España, por los Reyes Católicos y la integración de todos los pueblos" mientras tremola tres veces el pendón.

Además, Rocío de Meer y Carlos Fernández, los dos diputados almerienses de Vox, han registrado una petición al Gobierno para que inste a la UNESCO que declare el Día del Pendón como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, según anunció el partido. "Vox siempre defenderá la cultura y las tradiciones que hacen a la provincia de Almería única, velando por su identidad y su historia", señaló el partido de extrema derecha en un comunicado.

El partido de Santiago Abascal lleva tiempo anunciando su interés por realzar esta celebración. Ya en enero, el presidente provincial Juan Francisco Rojas mostró su pesar por el escaso seguimiento de la fiesta en Almería, en contraste con la celebración de la Toma de Granada el 2 de enero. "Es una pena quedarse con esa sensación agridulce, yo creía que sería una festividad más concurrida", declaró Rojas a Almería Hoy.

Sin embargo, el Día del Pendón no tiene arraigo popular en la capital almeriense. Se trata de una celebración protocolaria, que ni siquiera ha sido festivo local en 2018 y 2019. Sí lo fue en 2017, tras un acuerdo del Pleno. Durante el Franquismo se convirtió en un día para mostrar adhesión al régimen, pero tampoco tuvo especial seguimiento, según Colomina. "Sigue sin tener mucha incidencia porque está apropiada por la gente más conservadora y la ultraderecha". Este año ha sido el más concurrido de los últimos tiempos, y habría rondado los 200 asistentes, según su estimación.

Un hito histórico con fecha confusa

En puridad, Almería no fue tomada, sino rendida de manera incruenta. El fin del dominio musulmán sobre la ciudad de Almería se produjo después de las capitulaciones de El Zagal (penúltimo rey nazarí del Reino de Granada) ante los Reyes, que se firmaron en Baza (Granada) el 10 de diciembre y hoy se exponen, tras el hallazgo casual en los años 90, en el Museo de Almería. Es un cuadernillo bifolio que recoge un acuerdo de 28 puntos.

También parece claro que la entrada de los católicos en la ciudad no fue el 26 de diciembre, sino el 22, cuando llegaron los lugartenientes del monarca, Pedro Sarmiento y Gutierre de Cárdenas. Hasta el 23 no llegó Fernando, y un día después llegó Isabel. Los acuerdos no se elevaron a definitivos hasta el 11 de febrero de 1490.