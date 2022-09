Los vertidos del buque siniestrado en Gibraltar fuerzan al amarre de la flota artesanal de La Línea

Cuatro puntos de pesca de bivalvos se encuentran afectados por la zona de exclusión establecida en torno al granelero OS35, a media milla de La Caleta de Gibraltar. Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, que se ha reunido esta mañana de lunes en el Palacio de Congresos con representantes de distintos sectores locales damnificados por esta crisis medioambiental, asegura que esta situación fuerza al amarre de la flota artesanal, que supone 32 barcos en la actualidad dedicados a la captura de estos moluscos.

El OS35 no es el Prestige, pero es grave

Aunque no han llegado nuevas manchas de hidrocarburos a la zona de Poniente del municipio, va a instalarse una nueva barrera para intentar minimizar el impacto de posibles vertidos, en el futuro inmediato.

La precaución de los consumidores

A la flota artesanal, no solo le afecta el problema estrictamente operativo, sino también la lógica precaución de los consumidores: “Ya nos han hecho llegar que no van a adquirir productos por temor a la contaminación”, ha transmitido el alcalde.

El amarre de la flota repercute de manera directa en un centenar de familias, a lo que hay que sumar los empleos indirectos que supone el sector. De ahí que Franco haya iniciado contactos con técnicos de pesca de la Junta de Andalucía, que a su vez requieren tiempo para realizar un análisis efectivo del alcance de los vertidos en aguas de la zona; una tarea que, según explicó el alcalde linense, ya habría iniciado el Gobierno autonómico, a decir de la delegada del mismo en Cádiz, Mercedes Colombo.

Una flota decreciente

Diez años atrás, la flota con puerto base en La Línea de la Concepción estaba compuesta por 79 buques, con un arqueo total de 223 GT y una potencia registrada de 2.434,5 CV. En 2014, ya se vio reducida a 65, en su práctica totalidad, dedicados de manera artesanal a la captura de moluscos mediante rastros. De todos estos, 32 –que son ahora los afectados—comercializan su producción de manera habitual o frecuente en La Línea de la Concepción, mientras otros 33 lo hacen de forma ocasional.

La situación creada afecta indirectamente a la hostelería y los propietarios de chiringuitos del litoral linense ya anuncian el final anticipado de la temporada. A pesar de ello, el concejal de Playas, Rafael León, ha anunciado que la temporada se ampliará hasta el 11 de septiembre, fecha hasta la cual La Línea de la Concepción contará con todos los medios operativos del verano.

A partir de entonces dejará de prestarse el servicio de salvamento y socorrismo, por lo que no existirá indicación del estado del mar con las banderas distintivas, ni se podrá atender de forma inmediata cualquier incidente.

Trabajos nocturnos

Respecto al salvamento del buque siniestrado, todos los indicios apuntan a que podría terminar quebrándose definitivamente el casco o incluso que se podría proceder a su hundimiento controlado. En cualquier caso, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha pedido que dicha operación se lleve a cabo con las mayores garantías posibles y con la suma de todos los recursos disponibles a un lado y a otro de la Verja.

De momento, el trabajo nocturno ha continuado a bordo del buque, según informan las autoridades gibraltareñas. Esto es, la situación en la sala de máquinas y en la Bodega de Carga 5 sigue siendo estable: “Las operaciones de bombeo continuaron, habiendo reducido aún más la cantidad de aceite a bordo del buque. Las operaciones se concentraron en los tanques de aceite de lubricación de la Sala de Máquinas, que ya han sido vaciados en su totalidad”, afirma un comunicado oficial tras una larga vigilia bajo un poniente intenso.

El principal problema suscitado en las últimas horas es, precisamente, el de los fuertes vientos, que afectan a las barreras anticontaminantes: “Las condiciones de viento fuerte crearon dificultades para los equipos de respuesta en el lugar, y han afectado particularmente a las barreras. La segunda barrera alrededor del buque se ha desplazado, pero no ha sufrido daños. Asimismo, la barrera de Catalan Bay también se ha desplazado y algunas partes de la barrera han llegado a la orilla. Los trabajos para solucionar esto están en curso”, detallan los expertos. Esta última circunstancia se une a la aparición de una “pequeña mancha” en la costa.

Durante la jornada de este lunes, Little Bay seguirá viendo ondear la bandera roja, ya que aunque no se ha informado de nuevos depósitos de hidrocarburos, y prosiguen los trabajos de limpieza a lo largo de su costa. En Camp Bay, ondea la bandera amarilla y en Sandy Bay siguen apareciendo “algunas manchas de petróleo en los espigones y pequeñas manchas dispersas a lo largo de la playa principal”. La bandera amarilla también puede verse en la playa de Levante y en la de Poniente, aunque no se haya informado de la presencia de petróleo en dicho litoral gibraltareño.

Por su parte, la asociación Verdemar-Ecologistas en Acción anunció el domingo que llevará ante la Unión Europea el accidente del buque granelero OS 35 y el vertido de parte de su fuel en aguas de Gibraltar.

Los ecologistas aseguran que el vertido que ha provocado el navío, ahora varado, afecta a un área que es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) del Estrecho oriental. “Vamos a preguntar a Europa qué piensa, si va a hacer algo con la Red Natura”, dijo ayer Antonio Muñoz, portavoz de Verdemar, un extremo que también ha subrayado el alcalde algecireño.

“¿Qué hubiera pasado si el choque es entre un submarino y un petrolero?”, elevó a la mayor Muñoz, advirtiendo que “eso sería una bomba” y exigiendo que las entidades conservacionistas participen en las conversaciones sobre medio ambiente previas al Tratado que fijará la relación futura del Peñón con el resto del territorio comunitario: “Hablamos de un sitio demasiado angosto en el que cada vez los buques están más cerca unos de otros, donde se trasiegan seis millones de toneladas de fuel al año. Eso cada vez estresa más la zona. Si no se actúa y no se tiene en cuenta en las conversaciones, cada vez va a peor”, denunció.

A su juicio, “desde que empezó el Brexit aquí nadie habla de medio ambiente, ni del tráfico de combustible o de los submarinos de propulsión nuclear”, lamentó, al tiempo que reclamó presencia ecologista en las conversaciones que se desarrollen entre Gran Bretaña y la Unión Europea a propósito del Peñón, una de cuyas líneas de negociación estriba precisamente en cuestiones que tienen que ver con la ecología.

Difícilmente, bajo este paraguas, podrá figurar la presencia de submarinos en el Peñón, dado que esta materia depende del Ministerio de Defensa británico y se encuentra fuera del actual espectro de las rondas negociadoras que deben reemprenderse durante este mes de septiembre.

Respecto al caso concreto del OS35, fuentes ecologistas se aduce que hasta que no terminen los trabajos de limpieza no se podrá conocer todo el impacto que un vertido así puede tener en zonas tan cercanas a un Parque Natural y la única Reserva de la Biosfera Intercontinental declara en todo el mundo por la UNESCO.