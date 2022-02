“Andalucía es la que más”: qué dicen los datos sobre el mantra de PP y Cs

El Gobierno de PP y Ciudadanos se mueve con comodidad entre la confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez y la venta de titulares colocando a Andalucía a la cabeza de datos que permitirían pensar que la comunidad autónoma ha dejado de estar en el furgón de cola para liderar el crecimiento económico, el emprendimiento, la recaudación fiscal, las exportaciones o la migración interior. Pero ¿los datos avalan todas estas afirmaciones? Vamos a comprobar qué dicen los números en torno a cinco frases recurrentes entre los miembros del Consejo de Gobierno.

¿Hay contribuyentes nuevos en Andalucía porque hay menos impuestos? Así construye el PP su mitología fiscal

Saber más

Andalucía, "la que más crecerá este año"

En el reciente discurso de fin de año, el presidente de la Junta de Andalucía sentenció: "Andalucía crecerá este año más que la media de España". Pues bien, a la espera de la publicación definitiva de estos datos, llama la atención que Juan Manuel Moreno contradiga el argumentario del tercero de los decretos de simplificación administrativa que defendió en el Parlamento de Andalucía. Lo repetía el pasado jueves 3 de febrero, cuando precisaba que Andalucía creció en 2021"casi un punto por encima de la media nacional", así como que prevé que en 2022 se crecerá "seguramente más que la media de España".

En la exposición de motivos del decreto se dice textualmente que, "según las estimaciones del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el crecimiento interanual del producto interior bruto (PIB) de Andalucía ha sido ligeramente inferior al de la economía española, 4,5% y 4,6%, respectivamente", en 2021. Es más, también apunta: "El crecimiento esperado en 2021 no compensaría la caída registrada en 2020. No esperándose la recuperación de los niveles previos a la pandemia hasta como mínimo el año 2022". O sea, no solo se reconoce que irá por detrás de la media española en 2021, sino que tampoco se garantiza que lo pueda mejorar en 2022.

Lo prevé el IECA, pero también instituciones como el Centro de Predicción Económica (Ceprede) o la Universidad Loyola, que pronostican que el crecimiento de la economía de Andalucía en 2021 podría ser inferior a la media española. Igual que la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que calcula una caída de PIB en Andalucía del 5,8%, por lo que, aunque bajaría menos que la media española, es la sexta peor, por detrás de Islas Baleares, Canarias, Asturias, Cataluña y Comunidad de Madrid.

Cierto es que en la última actualización realizada por BBVA y recogidas por EPData se prevé un crecimiento del PIB de Andalucía por encima de la media española, pero en medio punto, mientras que para 2022, sobre todo, y 2023, quedaría por debajo.

¿La que cuenta con más autónomos?

Otro de los datos favoritos del Gobierno de la Junta es el número de autónomos. Sin entrar en las condiciones laborales de estos trabajadores por cuenta propia, es cierto que desde mediados de 2021 se ha puesto a la cabeza en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Lo ha mantenido al cierre de 2021, con 562.839, por delante de Cataluña, con 558.654. Pero si se compara con su población total, se queda por debajo de la media de las comunidades autónomas. Es decir, es la que más autónomos registra, pero en proporción a sus habitantes (teniendo en cuenta además que es la comunidad autónoma más poblada) ocupa los últimos puestos.

Ocurre también que la tendencia en la elevación del autoempleo ha sido creciente en todos los territorios, salvo en La Rioja, según un informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). En este estudio se desmiente también que sea la que más ha crecido en autónomos. Canarias lidera este incremento con un aumento porcentual en 2021 del 4,1%, seguida de Baleares (3%). Andalucía sería, pues, la tercera en incremento de autónomos el pasado año, con 2,7% más.

¿La que más exporta?

"Fíjense ustedes, Andalucía liderando las exportaciones en España", decía el portavoz Elías Bendodo, haciendo balance de 2021 y ofreciendo unas cifras que "no se veían con el PSOE ni de lejos". Cierto es que Andalucía ha presentado hasta el tercer cuatrimestre de 2021 los mejores datos de la serie histórica en exportaciones, y que sigue siendo la tercera comunidad autónoma en este ranking, pero hay que matizar dicha afirmación.

Los datos acumulados de enero a septiembre 2021 del informe de comercio exterior (Comex) reflejan que el crecimiento interanual de las exportaciones españolas entre enero y septiembre (22,1%) fue superior al registrado en la UE-27 y la zona euro (17,0%). Pero también que, entre los territorios con mayores crecimientos en sus exportaciones, no figura Andalucía. Fueron la Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias y Castilla-La Mancha, mientras que el único descenso se dio en Canarias.

¿La que más crece en contribuyentes?

"Andalucía contabiliza más de 280.000 nuevos contribuyentes en el IRPF en el conjunto de los ejercicios 2019 y 2020 una circunstancia que se produce no a pesar de bajar impuestos, sino gracias a la reducción de los mismos", ha defendido en numerosas ocasiones el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo. "En 2019 ya recaudamos 600 millones de euros más por el IRPF y conseguimos aumentar 119.000 contribuyentes", apostilla.

Primero, obvia que en todas, absolutamente todas las comunidades autónomas, ha crecido el número de contribuyentes entre 2017 y 2018 y entre 2018 y 2019, fruto de la realidad demográfica y del incremento de la contratación. Estos son, por el momento, los únicos datos oficiales, dado que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no publicará hasta el 4 de julio de 2022 las cifras de 2020. Segundo, de nuevo según la AEAT, y con respecto a la cuota líquida autonómica, entre 2018 y 2019, lo que Andalucía recaudó de más fueron 337 millones de euros, la mitad de lo apuntado.

En ningún caso, los expertos aseguran que no se puede establecer una relación de causalidad entre aumento de contribuyentes y bajada de impuestos como refleja este análisis.

¿La que más eligen por su fiscalidad?

Otra cuestión es cuando el Gobierno de Andalucía presume de que se han mudado habitantes de otras comunidades autónomas a esta tierra en busca de un domicilio fiscal más ventajoso. En concreto, los cifraba en 126.000 en 2019. No coincide esa cifra con los datos oficiales de variaciones residenciales. Esto lleva a pensar que más bien son ciudadanos que ya estaban en Andalucía y que han encontrado un trabajo y se han convertido en contribuyentes cuando antes no lo eran.

De este modo, el padrón municipal registra diversos tipos de variaciones que están o pueden estar asociadas con un cambio residencial con origen o procedencia en el extranjero y, por tanto, con migraciones exteriores, o con un cambio de residencia con origen o procedencia en otra región de España, lo que significa, con migraciones interiores.

Según datos del IECA, Andalucía lleva desde 2017 registrando un saldo migratorio positivo, es decir, llegan más habitantes de los que se marchan. Por tanto, no parece directamente relacionado con la rebaja de la presión fiscal del PP y Cs. De este modo, en 2017 se rompió una tendencia negativa de cuatro años, con un incremento de 659. En 2018, el saldo positivo se consolidó con un +39.664. Y lo mismo ha ocurrido en 2019 y 2020, con + 46.207 y + 58.474, respectivamente. En total, en los dos años con gobierno de PP y CS son 104.681 personas más.

Durante el primer semestre de 2021, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la que ha estado a la cabeza en saldo positivo, es decir, han llegado españoles de otras regiones más que los que se han ido, ha sido la Comunidad Valenciana (6.023). Por detrás, eso sí, las otras dos con este saldo positivo (en el resto es negativo), son Andalucía (4.071) y Castilla-La Mancha (3.625).

En migraciones exteriores, o sea de extranjeros, el saldo ha sido positivo en el periodo en diez comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas. Ha destacado, de nuevo, la Comunidad Valenciana (8.156), seguida de Canarias (5.365) y, esta vez tercera, Andalucía (4.815). Estas variaciones residenciales han servido para contener algo la pérdida de población de Andalucía. Porque, poca, pero ha perdido el último año, como consecuencia de un movimiento natural de la población en el que nacieron menos que los que fallecieron. De hecho, en ese periodo solo han crecido en habitantes cuatro territorios: Región de Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana y Cantabria.