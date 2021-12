La cárcel amplía los permisos de salida de Juana Rivas y podrá pasar la Navidad con sus hijos

Buenas noticias para Juana Rivas. La Junta de Tratamiento del Centro de Inserción Social Matilde Cantos Fernández, la prisión en la que cumple su condena de año y tres meses por un delito de sustracción de menores, ha acordado ampliarle los permisos de su tercer grado para salir en libertad. Según informan los letrados de la granadina, esta ampliación permitirá que Rivas pueda pasar la Navidad con sus hijos, después de que la Justicia italiana concediera dicha posibilidad mientras se decide sobre la patria potestad.

A partir de ahora, Juana Rivas podrá salir de prisión a diario entre las ocho de la mañana y las nueve y media de la noche, teniendo que volver a la cárcel solo para dormir. En concreto, la granadina podrá salir en libertad para cumplir con sus obligaciones laborales y dos fines de semana al mes disfrutará de libertad completa. Este nuevo régimen de salidas es el que le abre la posibilidad de poder estar junto a sus hijos en este periodo navideño.

Los abogados de Rivas explican que la extensión de sus salidas se ha producido después de que la propia condenada solicitara este pasado lunes que así fuera. Lo hizo, según sus letrados, "aportando además numerosa documentación (el Juzgado de lo Penal nº1 de Granada ni siquiera había comunicado oficialmente al Centro Penitenciario que se había concedido un Indulto parcial, lo que nos parece extraordinariamente grave)".

Esta decisión llega tan solo unas horas después de que se presentara el recurso de apelación ante la Audiencia de Granada contra el auto del juez Piñar que le negaba la libertad por considerar que podría ser un riesgo para sus hijos. En su escrito, el magistrado aseguraba que Rivas no cumplía con las condiciones para la suspensión de condena, que le permite el indulto parcial concedido por el Gobierno.

Sobre esos aspectos ya se han pronunciado los abogados de la granadina diciendo que sí se ha mostrado arrepentida y que no se puede considerar que haya reincidido en su conducta puesto que no tiene ninguna condena en España ni en Italia más que por la que ya fue sentenciada. Además, sobre los presuntos abusos, los letrados califican su insinuación de "repugnante" y aclaran que pondrán una querella criminal contra el magistrado por exponer a los menores con un asunto que no está ni siquiera probado. "Acusar a Juana de permitir o colaborar en abusos sexuales a sus hijos es algo tan repugnante que merece nuestro más enérgico reproche".

"Por otra parte, se cumplen todos los requisitos legales para conceder la suspensión y además concurren circunstancias que aconsejan conceder este beneficio: Rivas es delincuente primaria, la pena es de quince meses de prisión y ha abonado los 12.000€ de indemnización a su expareja Francesco Arcuri", recuerda la defensa de la granadina. Esas son las razones judiciales que han puesto encima de la mesa ante la Audiencia de Granada para reclamar su puesta en libertad urgente. "Tiene trabajo estable, una red de apoyo familiar, suficiente formación académica, y por supuesto, carece de adiciones o trastornos mentales que deban ser tratados", añaden los letrados.