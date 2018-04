5.000 personas reclaman a Fomento que el tren regrese a Granada tres años después

Unas 5.000 personas, según fuentes policiales, han recorrido este domingo el centro de Granada para reclamar al Ministerio de Fomento que acabe con el aislamiento ferroviario que padece la provincia desde hace tres años. Para que regrese el tren. Un recorrido cargado de simbolismo en el que una vez más se ha puesto de manifiesto que la sociedad granadina aspira a que la reconexión sea inmediata. La urgencia ya no es siquiera el AVE. Lo que urge es que algún tren vuelva a circular por Granada después de 1.097 días sin hacerlo. La marcha, que ha empezado al filo de las 12 del mediodía, ha desafiado al mal tiempo y a la lluvia partiendo desde la inutilizada estación de trenes en la Avenida de Andaluces y acabando en la Fuente de las Batallas.

Sin embargo, la situación en Granada en materia ferroviaria empieza y la fuerza de las protestas han ido perdiendo peso conforme ha avanzado el tiempo. Dada la falta de plazos, por parte de Fomento y Adif, para que el AVE llegue a circular algún día, las principales plataformas 'Marea Amarilla' y 'Granada en Marcha' junto con la Mesa del Ferrocarril centran sus esfuerzos en reclamar el regreso del tren convencional.

Moreda contra el aislamiento

Ese tren convencional es el que podría circular desde ya, según plataformas y Mesa, haciendo uso de la llamada vía de Moreda. La que discurre y lo ha hecho siempre desde Granada hacia ciudades como Valencia o Barcelona continúa intacta y lista para ser utilizada. De hecho, Almería -única conexión de tren que mantiene Granada actualmente- la utiliza para poder viajar hasta el resto de España. Por ello, en la manifestación de este domingo la principal consigna ha sido solicitar que el tren vuelva gracias a esta opción. Lo han reclamado todos, desde políticos a plataformas pasando por ciudadanos de a pie.

Porque la situación actual es que la vía de Alta Velocidad que está construida entre Antequera y Granada no parece estar totalmente acabada. Prueba de ello son las pruebas con convoyes que se han hecho desde el pasado 1 de diciembre. El número de ellas se reduce a dos y a través de trenes laboratorio mucho más lentos y menos pesados que lo que lo son los trenes AVE. De ahí que hasta la fecha sea imposible hablar de que uno de estos ferrocarriles haya llegado aún a Granada ni siquiera en régimen de pruebas. Por eso, porque parece que el tramo Antequera - Granada continúa en vía muerta, la única opción factible para el transporte ferroviario a juicio de las plataformas parece ser Moreda.

Variante sur de Loja y soterramiento

Como en las demás manifestaciones, la variante sur del municipio granadino de Loja y el soterramiento a la entrada de Granada capital han vuelto a ser dos de las peticiones más contundentes. Ambas en el mismo plano de importancia porque la variante sur se considera clave para que haya Alta Velocidad efectiva en la línea desde Antequera y porque el soterramiento es una reclamación histórica por parte de los vecinos del distrito Chana en Granada capital.

En cuanto a la variante sur, la cuestión es que también parece improbable su construcción. Aunque la misma supondría que el AVE podría circular a una velocidad óptima para este tipo de trenes, su ausencia deja en evidencia que tendrá que pasar por tramos del siglo XIX con túneles tan estrechos que hacen imposible que el AVE pueda pasar por ellos a su velocidad comercial habitual. Un hecho que provoca que, según denuncian las plataformas, por la cercanía en kilómetros de Loja con Granada el AVE no llegue a circular a máxima velocidad casi en ningún tramo porque las distancias de Loja a Granada y Antequera son muy pequeñas para que esta clase de trenes puedan alcanzar sus velocidades estimadas.

Con respecto al soterramiento, el mismo aún sigue siendo una incógnita pese a aparecer en los presupuestos generales de los últimos años unas partidas que indican que hay dinero previsto para ello.

Presencia política

Al contrario de lo que sucedió con las movilizaciones por la Sanidad Pública de hace un año, las marchas por el tren han tenido una fuerte presencia política en sus últimas convocatorias. La de este 8 de abril no ha sido la excepción. A ella se han sumado representantes de todos los partidos políticos salvo el Partido Popular. Lo curioso es que la presencia de formaciones políticas se ha llevado a cabo de manera bien diferenciada.

Aunque ni el alcalde de Granada, Francisco Cuenca del PSOE, ni el resto de cargos municipales, de Diputación y el Gobierno andaluz presentes se han puesto en la cabecera de la manifestación, sí han liderado pequeñas manifestaciones dentro de la misma. Porque cada partido ha cuidado de no mezclarse con otros, siendo especialmente relevante el caso de los socialistas. Sus máximos dirigentes se han colocado tras la misma pancarta que rezaba "1.095 días sin tren" evidenciando cierto interés por querer visibilizar su aportación política a esta movilización.

Al menos, todos han coincidido en el mismo discurso. María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad de la Junta, Francisco Cuenca como alcalde de Granada, representantes de las dos principales plataformas 'Granada en Marcha' y 'Marea Amarilla' así como el resto de formaciones políticas representadas han puesto de relieve la "vergüenza" que supone que la provincia lleve tres años sin tren. Por lo que todos han instado a Fomento a que reconsidere la opción de Moreda y acabe con el aislamiento ferroviario mientras el AVE llega soterrado o no. Una llegada que según José Fernández Ocaña, portavoz de 'AVE sí pero no así', parece que no podrá producirse al menos hasta 2019.