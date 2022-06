Juan Manuel Moreno: “Si Vox dice que es constitucionalista tendrá que acatar el Estatuto”

Juan Manuel Moreno, candidato del PP a la presidencia de Andalucía, está “convencido de que va a ganar las elecciones”. Así lo ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser. El también presidente asegura que “las encuestas fallan (he sido testigo de errores demoscópicos) pero yo lo siento en la calle, algo está cambiando en Andalucía”.

El miedo a la baja participación por el calor contagia también al PP andaluz: "¡Hay muchos días de playa: id a votar!"

Saber más

Aunque ha vuelto a repetir su deseo no solo de ser “el preferido de los ciudadanos”, sino de obtener “una mayoría suficiente para gobernar en solitario”. No obstante, a la pregunta de si pactará con Vox no ha dado un no rotundo si no que ha contestado que “un Gobierno viable tendrá que ser un gobierno que respete el Estatuto de Andalucía”. Así que, “si Vox dice que es constitucionalista, tendrá que acatar el Estatuto”, lo que incluye “que la RTVA siga existiendo”, “que vamos a seguir luchando contra la violencia de género” y que “reconozca el cambio climático”. Vox “tendrá que buscar otra fórmula”.

Sobre una posible repetición electoral, aunque cree que “sería un fracaso político” de todos los partidos, considera que “si en tiempo de la investidura no sale un gobierno viable (es decir, que sea posible mantener a lo largo de la legislatura) habrá que convocar de nuevo”.

Moreno ha apelado, como lleva toda la campaña, a la “mayoría serena” de los andaluces, en su intención de ampliar el voto con los electores de centro izquierda. Ha llamado a la “mayoría social” porque “somos un gobierno moderado donde se puede sentir representado todo el mundo”.

Manos libres

El líder popular agradece a Alberto Núñez Feijóo que haya sido “tremendamente respetuoso porque me ha dejado manos libres en todo”. Ha explicado que las dos caravanas (la suya y la de Feijóo) con complementarias “Hacemos agendas paralelas porque multiplicamos nuestra acción política”.