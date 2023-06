El líder del PSOE en Jaén exige a JM+ que “por respeto a sus votantes” haga público su acuerdo municipal con el PP

Después de que el Partido Popular lograra arrebatarle la alcaldía jienense a los socialistas merced a un pacto con Jaén Merece Más (JM+), el secretario general del PSOE de la ciudad de Jaén y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento jiennense, Julio Millán, ha exigido este domingo al partido local que “por respeto a sus votantes y a la ciudad” haga público el acuerdo “con el que han servido la capital en bandeja al PP del abandono y la corrupción”.

Asimismo, Milán ha insistido en que los responsables de JM+ “estafan” a la ciudadanía y, en particular, a su electorado “si no ponen luz y taquígrafos y muestran a qué han fiado el Gobierno de una capital en la que sus vecinas no han pedido que les gobernase el PP”, tal y como ha recogido la formación en un comunicado, donde se añade que “48 horas después de su firma, siguen sin explicar a quienes les han votado qué incluye ese documento”.

“Firmaron el acuerdo ante notario y ante los medios de comunicación supuestamente con 101 medidas que se harían públicas. Más tarde se negaron a dar a conocer las condiciones del acuerdo. Ante un nuevo requerimiento de los periodistas que asistieron a la firma del pacto se les informó de que el documento se estaba modificando después incluso de la firma ante el notario”, ha manifestado el socialista para argüir que “es un despropósito, una tomadura de pelo y desde luego una falta de respeto absoluta a los vecinos que quieren saber a cambio de qué vuelven a tener al PP en el Ayuntamiento de Jaén”.

Llamamiento a la transparencia

Por todo ello, ha indicado que “es necesario” que JM+ sea “transparente” y traslade a la opinión pública “qué proyectos ha firmado con el PP para Jaén a corto, medio y largo plazo y qué presupuesto se ha comprometido para ellos”.

“Lo dijeron claro, se vendían al mejor postor, al que más diera. Si son transparentes y quieren dignificar la política, que muestren ante los 111.000 notarios de Jaén, que son sus vecinos, esos proyectos transformadores para la provincia que sostienen que el PP les va a ejecutar”, ha apuntado.

Por último, ha concluido que “a día de hoy lo único que la gente de Jaén conoce es que JM+ tiene tres concejales que han cogido un sillón a cambio de cargos y dinero en el Ayuntamiento y desafortunadamente para muchos de sus votantes hoy se sientan a la diestra del PP”.