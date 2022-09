El Parlamento regional formaliza la expulsión de Podemos de la Mesa y paraliza su intento de controlar Por Andalucía

La Mesa del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la expulsión de una de sus miembros, la diputada de Podemos Alejandra Durán, y su sustitución por la parlamentaria de Más País, Esperanza Gómez, en representación del grupo Por Andalucía.

IU y Más País expulsan a Podemos de la Mesa del Parlamento andaluz sin esperar a que arranque el periodo de sesiones

La coalición de seis partidos de izquierdas –IU, Podemos, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde– logró cinco diputados en las elecciones del 19 de junio. Los tres designados por Podemos libran una batalla por el control del grupo parlamentario contra la diputada de Más País y la de IU, Inma Nieto, portavoz y presidenta del grupo. Las desavenencias internas surgen en el mismo momento en el que nace la candidatura conjunta, pero ahora el campo de batalla es el órgano de dirección de la Cámara legislativa.

Con la expulsión de Durán, la Mesa del Parlamento responde a la petición formulada por la portavoz y presidenta de Por Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), después de que los tres diputados de Podemos registraran el 1 de septiembre una propuesta del reglamento interno del grupo sin el consenso del resto de sus miembros ni el aval de la dirección.

“Criterios jurídicos”

El órgano rector de la Cámara también ha dejado “en suspenso” el documento de Podemos porque no contaba con la firma preceptiva de la portavoz de su grupo y, por tanto, no se ajustaba a derecho según lo dispuesto en el reglamento del Parlamento. El presidente de esta institución, Jesús Aguirre, ha recordado a Durán, antes de confirmarle su salida de la Mesa, que la decisión se atiene exclusivamente a “criterios jurídicos”. Aguirre ha abroncado a los integrantes de Por Andalucía, recordándoles que el Parlamento “está para resolver los problemas de los andaluces, no para mediar en las disputas internas y los conflictos orgánicos” de un grupo político.

Los tres diputados de Podemos que forman parte de Por Andalucía (Juan Antonio Delgado, José Manuel Gómez y la propia Durán) habían registrado el martes otro escrito dirigido a la Mesa pidiendo que no se formalizase la expulsión de Durán, argumentando que en la toma de decisiones del grupo “prevalece” su mayoría de tres frente a dos, sobre el criterio de la portavoz. Es la misma línea argumental que recoge su propuesta de reglamento interno del grupo, es decir, que las decisiones políticas nazcan de la mayoría dentro del grupo parlamentario (donde Podemos tiene más peso que el resto) y no del voto ponderado dentro de la coalición de seis partidos, donde Podemos está en desventaja.

La Mesa, con el aval de los servicios jurídicos, ha rechazado este planteamiento porque no se ajusta al reglamento de la Cámara. “Es la portavoz del grupo quien tiene potestad para presentar iniciativas y solicitudes al órgano de dirección del Parlamento y que éste las tome en consideración”, no es potestad de tres diputados a título individual cambiar o corregir las decisiones de su grupo al margen de la dirección, advierten fuentes parlamentarias.

La iniciativa particular de los tres diputados de Podemos ha generado mucho malestar en sus compañeros de Por Andalucía, que este miércoles hablan de “grave quiebra de la confianza” y les acusan de “saltarse las reglas del juego” consensuadas por los seis partidos de la coalición. Esas reglas del juego están recogidas en un documento que firmaron todos la misma noche en la que se inscribió la coalición ante la Junta Electoral Andaluza. Ese acuerdo, que difundió Podemos la misma noche, cuenta con la rúbrica de la secretaria de Organización estatal de Podemos, Lilith Verstrynge, en tanto que Podemos Andalucía carece de autonomía política para suscribir acuerdos de coalición con otros partidos.

Un pulso con registro de entrada

Este miércoles ha empezado el primer pleno de la legislatura, después del pleno de constitución del Parlamento y el de nombramiento de los senadores. Los cinco diputados de Por Andalucía comparten bancada, aunque Gómez ahora ocupa su puesto en la Mesa que preside la Cámara, la silla que hasta ahora ocupaba Durán. Las acusaciones de unos y otros son explosivas, cada uno tiene un relato parcial de lo ocurrido, pero sus discrepancias han dejado un rastro contrastable en el registro del Parlamento.

El tema de fondo es la negociación de la normativa interna del grupo parlamentario, un documento que todos los partidos deben registrar en la Cámara antes de un mes desde su constitución. Ese documento debe recoger la denominación y especificación de los órganos de gobierno y coordinación del grupo y sus competencias (presidente, portavoz, adjuntos consejo de dirección...), así como el procedimiento de incorporación y el de salida (expulsión) al mismo. Los seis partidos de la coalición han tratado de negociar la fórmula en una media docena de reuniones telemáticas en julio, agosto y septiembre, pero sin llegar a un acuerdo.

El pasado 1 de agosto, el grupo de coordinación de Por Andalucía, donde están representados todos los partidos, convoca una reunión para abordar, entre otras cosas, el nombramiento de Esperanza Gómez como portavoz adjunta. Sería un puesto que compartiría con Juan Antonio Delgado: el reglamento del Parlamento permite “hasta dos portavoces adjuntos” por grupo y todos los grupos cuentan con dos, porque les permite más margen de maniobra, para repartirse actos institucionales, y porque es un puesto con un plus salarial al diputado que lo ocupa.

Podemos no estuvo de acuerdo con la designación de Gómez, pero no asistió a aquella reunión. La propuesta se vota y se acepta y, un mes después, la portavoz del grupo registra en el Parlamento su designación para comunicárselo a la Mesa. El escrito de Nieto se registra el 31 de agosto y se eleva ese mismo día al órgano rector de la Cámara.

Al día siguiente, 1 de septiembre, los tres diputados de Podemos registran su propuesta de normativa interna del grupo sin comunicárselo a Nieto ni a la coalición. La portavoz se entera a través de la intranet de la Cámara y el día 5 presenta otro escrito en registro comunicando a la Mesa que el documento de sus compañeros no es válido, porque no ha sido consensuado ni lleva su firma, preceptiva según reglamento. Los tres documentos llegan a la Mesa, reunida el día 7 septiembre, y el presidente del Parlamento hace notar que son “contradictorios” y que vislumbran una pugna interna de poder dentro del grupo.

La portavoz de Por Andalucía en la Mesa, Alejandra Durán, pide parar la designación de Esperanza Gómez como portavoz adjunta argumentando que “no lo conocía” ni contaba con el “voto mayoritario del grupo”, ante el estupor de todos los presentes, informan fuentes presentes en la reunión.

Es el primer episodio de discrepancia interna dentro del grupo que aflora y se registra en las actas de la Mesa del Parlamento, y ya entonces advierten a Durán de que no tiene potestad para frenar una solicitud firmada por la portavoz de su grupo. Según estas fuentes, Aguirre terminó desautorizando a la diputada de Podemos por todo aquel desbarajuste, le recordó que la normativa interna de cada grupo debe contar con la firma de su portavoz, y que Nieto había dejado claro en su escrito que estaba manifiestamente en contra. Las mismas fuentes relatan que Durán se disculpó con el presidente, aceptó “posponer” su propuesta y aseguró que ese hecho “no se volverá a repetir”.

Cuatro días después, el 12 de septiembre, la mesa de coordinación de Por Andalucía volvió a reunirse, con ausencia de Podemos, y decidió elevar un escrito a la Mesa para sustituir “temporalmente” a Durán, acusándola de “no trasladar los acuerdos y contenidos del órgano rector en el que participa” y, sobre todo, “actuar de manera independiente y unilateral y en contra del criterio mayoritario de la coalición”. Los tres diputados de Podemos presentan otro escrito, al día siguiente, para evitar su expulsión, pero finalmente la Mesa ha dado la razón a Nieto y desautorizado a Podemos.

Ninguno de los tres tiene experiencia previa en el Parlamento andaluz y sus escritos ante registro, según fuentes parlamentarias, “adolecen del mínimo conocimiento del reglamento de la Cámara”. IU tiene una larga experiencia en estas lides; de hecho, la última reforma del reglamento que propició la expulsión de Teresa Rodríguez de su última coalición –Adelante Andalucía– lleva su sello, y es la misma que ha impedido a Podemos tomar el control del grupo parlamentario Por Andalucía.

Respetar las reglas del juego

Inma Nieto ha comparecido este miércoles para enumerar una serie de desencuentros “graves” entre Podemos y el resto de miembros de Por Andalucía en los últimos dos meses, y que explican por qué la coalición decidió expulsar a Durán de la Mesa sin esperar siquiera a que arranque el primer periodo de sesiones de esta legislatura. La dirigente de IU ha señalado implícitamente a la dirección federal de Podemos como artífice de todo este embrollo y ha lanzado acusaciones durísimas, a la par que se mostraba convencida de que todo es “reconducible”.

“Si la vocación es que el grupo funcione, que lo dejen trabajar. Y que respeten las normas consensuadas por las seis organizaciones políticas. Se ha producido una quiebra de confianza fundamental, y no es una cuestión menor, es grave. Pero restituir esa confianza es perfectamente posible”, ha dicho, tras subrayar dos veces que “Podemos se ha dado cuenta de que se ha equivocado”. Nieto se ha lamentado de que el arranque del grupo parlamentario haya vuelto a tropezar con las luchas internas que lastran su actividad puramente política. “Entiendo que esto es muy goloso para ustedes y da muchos clickbait”, ha referido a los medios de comunicación.

Luego ha vuelto a hacer un llamamiento al orden a sus compañeros de Podemos. “Es difícil convertir esto en una propuesta política solvente si ni siquiera nosotros somos capaces de cumplir nuestras propias reglas del juego”, ha dicho. Los diputados de Podemos, durante todo el día de ayer martes y de hoy, han optado por el silencio. No han explicado públicamente por qué lanzan una propuesta de reglamento interno del grupo sin consensuar con el resto, que les acusan de “golpe de Estado al espacio político de Por Andalucía”.

También el resto de formaciones políticas en la Cámara –PP, PSOE y Vox– han expresado su cabreo por tener que lidiar en la Mesa con las luchas intestinas de una coalición de izquierdas que en apenas dos meses de vida atesora varias luchas de poder aparatosas. “No pueden estar dedicando los recursos, los esfuerzos y al personal jurídico del Parlamento al servicio de sus peleas de patio”, ha subrayado, visiblemente enfadado, el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín.

El forcejeo de los miembros de la coalición Por Andalucía no sólo empaña su labor parlamentaria en una legislatura en el que su margen legislativo es muy estrecho e impera la mayoría absoluta del Gobierno de Juan Manuel Moreno. También está de fondo el escenario de las elecciones municipales de mayo, y las generales de final de año, en el que los partidos que integran esta coalición andaluza deben decidir si reproducen la fórmula en sus municipios y ciudades. IU tiene 60 alcaldías y alrededor de mil concejales. Ahora, nadie en la organización de izquierdas puede aventurar una alianza con Podemos de aquí a mayo.