El PSOE andaluz suscribe la rebaja del IRPF de Moreno a rentas de 40.000 euros para compensar la subida de hipotecas

El PSOE de Andalucía ha abierto este lunes el curso político con una batería de propuestas dirigidas al Gobierno de Juan Manuel Moreno y encaminadas a paliar el impacto de la subida de precios en las familias andaluzas de renta media.

Entre las iniciativas presentadas por su líder, Juan Espadas, destacan dos por su impacto presupuestario y político: un incremento de las bonificaciones que otorga la Junta a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, para extender la gratuidad a más “familias de clase media”. Esta medida, ha explicado el socialista, pasaría por elevar hasta los 35.000 o 40.000 euros el umbral de renta mínima exigible para lograr una plaza gratuita en una guardería sostenida con fondos públicos [actualmente el límite depende del IPREM, que ronda los 7.500 euros al año].

La segunda propuesta de peso es una desgravación del IRPF para las rentas de 35.000 euros (si es individual) y de 40.000 euros (conjunta), una medida que el presidente Moreno prometió en su discurso de investidura, pero que el líder de la oposición circunscribe a las familias que soporten la hipoteca de una vivienda y que hayan visto dispararse sus cuotas como consecuencia de la subida de los tipos de interés que ha desatado la actual crisis económica.

La escalada inflacionista agudizada por la guerra en Ucrania -del 10,4% en agosto- está repercutiendo directamente en el bolsillo de la población, cuando todavía no se ha recuperado de los efectos de la pandemia del coronavirus. Éste será el factor determinante de la política en los próximos meses, que conducen a las elecciones municipales, autonómicas y generales del año que viene. Tanto Moreno, en su discurso de investidura, como ahora Espadas despliegan agendas paralelas -a ratos coincidentes- encaminadas a amortiguar el golpe de la subida de los precios en las clases medias (carburantes, electricidad, alimentos...).

El PSOE-A se ha apresurado este lunes a registrar dos iniciativas en el Parlamento andaluz de cara al primer pleno de este periodo de sesiones, el próximo 14 y 15 de septiembre. La primera es una proposición no de ley para crear un grupo de trabajo ante la situación de sequía y poder alcanzar un acuerdo sobre medidas y planes de urgencia para abastecer de agua de uso humano a los ayuntamientos. Con este movimiento, Espadas trata de evitar que Moreno derive el problema de la sequía y la falta de infraestructuras hídricas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, y le reclama soluciones en el marco de sus competencias autonómicas.

La segunda proposición de ley de los socialistas solicita crear una mesa de trabajo para pactar con la Junta y el resto de grupos un paquete de medidas para atenuar el golpe de la inflación en las familias andaluzas. Espadas quiere empujar a Moreno a implementar soluciones en el actual marco presupuestario, cuando apenas faltan dos meses para que se inicie la tramitación del anteproyecto de ley de Presupuestos Andaluces para 2023.

Deflactar el IRPF

El pasado julio, durante su discurso de investidura en el Parlamento, el presidente Moreno prometió deflactar la tarifa del IRPF en los primeros tres tramos de renta autonómica -entre 12.450 y 35.200 euros-, con el objetivo de que “los incrementos en los salarios no supongan un mayor pago de impuestos”. Entonces la inflación no estaba tan desbocada como ahora, pero ya era una preocupación palpable de todas las administraciones.

Espadas propone también una rebaja fiscal a rentas inferiores a 40.000 euros, aunque limita su aplicación a aquellas familias que estén pagando la hipoteca de sus viviendas -no aclara si incluye segundas residencias- y que verán infladas sus facturas en los próximos meses como consecuencia de la subida de los tipos de interés. El PSOE no ha calculado cuánto costaría esta medida a las arcas públicas, aunque necesariamente el impacto sería inferior al que provocaría la promesa de Moreno, que la Junta estimó en unos 70 millones de euros al año.

Al ser preguntado, el dirigente socialista ha rehuido la comparación y ha circunscrito su propuesta al ámbito de la merma de los salarios y la subida de los tipos de interés. Hace apenas cuatro meses que finalizó la campaña de las elecciones andaluzas en la que PP y PSOE desplegaron sus diferencias en materia fiscal, con Moreno reeditando la promesa de una “bajada masiva de impuestos” y Espadas poniendo el acento en el sostenimiento de las políticas públicas y el Estado de bienestar.

Universalizar la gratuidad de 0 a 3 años

Más específico ha sido el líder socialista sobre la propuesta de extender la gratuidad de las guarderías este mismo año. En un contexto en el que tanto el Gobierno central como el andaluz se han marcado como objetivo universalizar la gratuidad de la educación Infantil de 0 a 3 años, Espadas propone “acelerar” ese compromiso con cargo a las cuentas de este mismo año (vía modificación presupuestaria) para implementar las bonificaciones a las escuelas infantiles sostenidas por fondos públicos “para las familias de rentas medias”, que el socialista ha situado en el rango de los 35.000 y los 40.000 euros al año.

La matrícula en las escuelas infantiles de Andalucía es gratuita para las familias con muy pocos recursos: el 44,5% de familias con hijos inscritos en guarderías no tuvo que pagar nada el curso pasado. Otro 45% de familias percibe alguna bonificación de la Junta, unas ayudas que oscilan entre el 10 y el 90% del precio público de la plaza, en función de su nivel de ingresos anuales.

Los umbrales de renta que se usan para calcular el porcentaje de ahorro que disfrutan las familias con niños en escuelas infantiles son muy bajos, benefician principalmente a quienes se encuentran en circunstancias de dificultad social: con una renta per cápita inferior al 0,5 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), o del 0,75 en caso de familias monoparentales. Para el curso 2022/23 el valor de este indicador fue de 7.519,59 euros al año, una cifra muy baja, pero que entronca con una realidad socioeconómica andaluza y una tasa de pobreza del 38,7% de la población.

A preguntas de los periodistas, Espadas ha explicado que su propuesta pasa por elevar considerablemente ese umbral mínimo del IPREM para incluir a muchas más familias entre las beneficiarias potenciales, situando las bonificaciones al alcance de rentas de hasta 40.000 euros al año. La Junta tiene las competencias limitadas en materia fiscal, pero sí podría modificar al alza los baremos de ingresos familiares para optar a las bonificaciones.

El líder de la oposición denuncia que actualmente se quedan “muchas plazas vacantes de 0 a 3 años”, porque muchas familias de renta media “no pueden permitirse” pagar el precio subvencionado por la Junta: de 278,88 euros (207 euros sin comedor) a 320,71 euros.

Su propuesta, dice, evitaría que este “servicio esencial para las familias” se limite sólo a las que tienen muy poco o a las que tienen rentas muy holgadas, dejando “una demanda no cubierta en el tramo justamente superior” a quienes disfrutan de la gratuidad total por percibir menos ingresos. Andalucía ofertó el curso pasado un total de 118.690 plazas para menores de tres años, unas 4.000 más que en el año anterior.

En la misma línea, los socialistas incluyen la propuesta de extender las bonificaciones en los servicios educativos complementarios (aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares y transporte escolar), elevando también el umbral de renta mínimo que establece la Consejería de Desarrollo Educativo.

Unidad con los líderes provinciales

Espadas ha comparecido junto a los ocho secretarios provinciales del PSOE en Andalucía, una nueva imagen de unidad del partido ante el inicio del nuevo ciclo electoral en el que se van a examinar los alcaldes socialistas el próximo mayo. Sus propuestas para paliar el efecto de la inflación en las rentas medias también incluyen una sonora crítica al Ejecutivo de Moreno, al que acusa sistemáticamente de no hacer nada, de eludir las competencias autonómicas que le brinda el Estatuto y escudarse en la confrontación permanente con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En esta línea también plantea una reducción de las tasas un 10% de los precios públicos de la Junta; una ayuda de 200 euros a las familias andaluzas más vulnerables y otro complemento de 300 euros a los autónomos; la actualización del coste por hora del servicio de ayuda a domicilio hasta alcanzar la media de España (15,35 euros/hora; actualmente en Andalucía se sitúa en 14,60€/hora; y, con especial énfasis, complementar las bonificaciones al transporte público que acaba de aprobar el Gobierno de Sánchez con otras ayudas para el uso del transporte que dependa directamente de la Junta de Andalucía, como el Metro de Sevilla. Espadas propone bonificar al 80% el precio del billete entre septiembre y diciembre, y hasta el 99% para cuatro colectivos concretos: jóvenes, parados, mayores y personas que vivan en zonas en riesgo de despoblación.

El líder socialista ha culminado con un duro reproche a Moreno por su gestión en materia hídrica, acusándole una vez más de no ejecutar 17 obras que su Consejo de Gobierno declaró “de interés autonómico” en 2020, pero que aún no se han materializado al 100%. “La Junta tiene competencias exclusivas sobre el agua que consume el 60% de la población andaluza”, ha sentenciado Espadas, tras exigir a Moreno que no cargue en el Gobierno de Sánchez toda la responsabilidad sobre la lucha contra la sequía que está afectando a Andalucía, pero también a España y a gran parte de Europa.