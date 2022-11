Firmas para la unidad de la izquierda, dimisión en Ciudadanos y reaparición de Aragón Existe, mientras Aliaga se lo piensa en el PAR: el seísmo electoral se empieza a notar

La noche electoral de mayo de hace tres años todavía permanece clavada como un puñal en la memoria de muchos militantes y simpatizantes de izquierda. Ese día, el PSOE logró la victoria en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero se quedó a un concejal de repetir gobierno municipal. La falta de unidad de las fuerzas de izquierda, que acudieron muy fragmentadas a la cita con las urnas, permitió aupar al popular Jorge Azcón a la alcaldía de la capital aragonesa con el apoyo de Ciudadanos y de VOX. Ese revés ha empujado ahora a simpatizantes progresistas a reabrir el debate sobre la unidad de las fuerzas de izquierda con la intención de que no se repita lo sucedido en 2019. Los pronósticos apuntan que hoy por hoy esa unidad es algo muy complejo de conseguir, pero se ha abierto el debate interno en las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, es decir, CHA, IU y Podemos.

A seis meses para las elecciones autonómicas y municipales de mayo, el seísmo que suele provocar la cita con las urnas se empieza a notar. Más de un centenar de militantes y simpatizantes de izquierdas han respaldado hasta ahora con su firma el manifiesto a favor de la unidad de las fuerzas progresistas, promovido por la Plataforma Aragonesa Progresista, que agrupa a personas vinculadas con distintos ámbitos sindicales y políticos, como afiliados a CCOO o UGT, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista o Zaragoza en Común, y sin afiliación específica.

Representantes de la Plataforma Aragonesa Progresista han promovido el manifiesto Motivar para actuar, activar para votar y apelan a la responsabilidad a los partidos situados “a la izquierda del PSOE” para “ir en alianza” en la próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo. “Les exigimos que hagan un esfuerzo porque está en riesgo que gobierne la derecha”, ha advertido Juan Carlos Cartín, portavoz de la Plataforma. “La alternativa a la izquierda es una derecha muy agresiva, apoyada en la ultraderecha que quiere cargarse el Estado del Bienestar”, ha señalado. A su juicio, “la gente está desencantada de la política y el manifiesto pretende precisamente motivar a la sociedad aragonesa progresista”.

Entre los casi 150 progresistas que has suscrito el manifiesto destacan el ex concejal de CHA Carmelo Asensio, el ex coordinador de IU, José Francisco Mendi, la activista feminista Josefina Musulén, y el profesor Nacho Celaya, así como el sindicalista Enrique Tordesillas. Pilar Saracíbar, ex diputada del PSOE en las Cortes y miembro del colectivo de pensamiento crítico, ha justificado su apoyo al manifiesto al asegurar que “un Gobierno de izquierdas es los mejor para el país”. Ha pedido a las fuerzas progresistas que sean “menos identitarias y más porosas” y que se abran a una alianza. “Si van solas, los votos se tirarán a la basura”, ha advertido.

Pero no solo se suceden los movimientos preelectorales en los partidos de izquierda, que semanas atrás han mantenido conversaciones discretas, hasta ahora sin éxito, con vistas a esa unidad de acción en las próximas elecciones autonómicas y municipales, sino también en las formaciones del centro derecha. Ciudadanos ha visto cómo el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, uno de los más emblemáticos de la formación naranja en la provincia de Teruel, ha decidido dar un portazo a su partido al considerar que “es un proyecto que no tiene ilusión, va a bandazos y no tiene rumbo”. La respuesta del responsable del partido en Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha sido contundente: “Que hable de bandazos un señor que ha estado en el PAR, en Compromiso por Aragón, en Ciudadanos y que ahora busque otra sigla política... Si lo nuestro son bandazos, eso es una batidora”. En declaraciones a Aragón Radio, Pérez Calvo ha afirmado que la actitud de Moreno, que es alcalde con mayoría absoluta, obedece a “una estrategia para arrimarse a otra formación que les de garantía de tener peso político en el próximo Gobierno de Aragón. Es un problema que hemos venido arrastrando en muchos municipios. En el 2019 no costó porque Ciudadanos estaba en la cresta de la ola”.

Y mientras se rumorea con insistencia el posible desembarco de destacados concejales naranjas en el Ayuntamiento de Zaragoza en las filas del PP, Pérez Calvo niega que haya habido conversaciones con otras formaciones políticas, principalmente el PAR, para acudir en coalición electoral. “Lo que hay son acercamientos a aquellas formaciones con las que podamos compartir un espacio común de sensatez, centralidad y de moderación”, matiza el dirigente de Ciudadanos. Sea “acercamiento” o coalición preelectoral, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha echado agua fría a cualquier alianza previa a mayo. “No iremos con la caña a pescar a nadie”, afirma el dirigente aragonesista, que sigue sin aclarar si se presentará a la reelección al frente del partido en unas primarias que la dirección aragonesista ha decidido retrasar a los primeros meses del próximo año. “'Step by step', que dicen los ingleses. Paso a paso. Estamos pensando ya en el momento preciso estratégicamente para que el PAR lance las primarias para poner no las personas, que no se trata de personas, sino un proyecto político para Aragón, como el de 2019, que sido satisfactorio”, ha justificado Aliaga. El próximo martes 22 de noviembre, el partido aragonesista afronta la prueba de fuego del juicio por el último congreso, lo que puede marcar también su futuro.

Cuando todavía retumban los ecos contrarios a la actual dirección aragonesista durante el acto de presentación de un libro de homenaje al histórico Hipólito Gómez de las Roces, son numerosos los interrogantes abiertos si este sector dirigido por los históricos José Ángel Biel y José María Mur está dispuesto a dar algún otro paso para erigirse en alternativa. También sigue siendo una incógnita el futuro político del alcalde de Zaragoza y presidente del PP, Jorge Azcón, quien se ha apresurado a designar a los cabezas de lista de municipios emblemáticos como Zuera, La Almunia o Villamayor.

Tras un largo silencio de varios meses desde su presentación como partido, Aragón Existe ha reaparecido en los últimos días presentando lo que ha denominado como La casa común de los aragoneses, la campaña con la que quiere atraer a todo aquel que quiera unirse a un proyecto con el que concurrirá en las provincias de Zaragoza y Huesca a las elecciones autonómicas y municipales. La formación política que lidera Tomás Guitarte va a por todas en la próxima legislatura: quiere ser decisiva en unas Cortes más fragmentadas que nunca.