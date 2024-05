El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón dice que es “cuestionable” la emergencia climática

La negación del cambio climático y de las consecuencias de este es una constante en Vox, de hecho, su portavoz en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha expresado que “es cuestionable que estemos ante una emergencia climática” en la clausura de la jornada sobre emergencia climática celebrada en la Aljafería.

Morón cuestionaba también “los cambios de los sistemas productivos que están modificando la economía y nuestra forma de vivir”. Y se preguntaba si las medidas que se están adoptando en nombre de tal emergencia “son ponderadas y se ajustan a la realidad”.

Para el portavoz de Vox, la jornada sirvió “para poner de manifiesto lo que hay de objetivo y verificable. Que el clima cambia, que ha habido diferentes etapas a lo largo de la historia, y que el calentamiento en distintas zonas del planeta, durante las últimas décadas, es una evidencia”. Estas palabras tuvieron lugar en una jornada sobre emergencia climática celebrada en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, el 24 de mayo.

Estas declaraciones se produjeron en el seno de una jornada en la que participaron Javier del Valle, doctor en Geografía y autor del ensayo “Premoniciones. Cuando la alerta climática lo justifica todo”, e Ignacio Pérez-Soba, doctor ingeniero de Montes y Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón.

Javier del Valle afirmó que el “alarmismo climático es rentable y parece que nadie tiene responsabilidades”. Y se preguntó qué hay detrás de la enorme campaña mediática y política sobre el Cambio Climático. Del Valle señaló que se desvía la atención de otros temas ambientales reales. Y se refirió a la contaminación de aguas continentales y mares. A la contaminación de la atmósfera, a la pérdida de biodiversidad o la inadecuada gestión de residuos en muchos países.

Por su parte, Ignacio Pérez-Soba, se refirió a cambios climáticos, en plural. Para señalar que “hay un calentamiento global, pero no pocos de sus efectos serán regionales”. Y en este sentido defendió que no procede declarar un “estado de emergencia climática”. “¿Compromiso, prioridad, urgencia? ¿Mucha urgencia? Sí. ¿Emergencia? No”, subrayó. El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón planteó mejorar la eficiencia y la coherencia de las actuaciones contra el calentamiento global. “El objetivo no es reducir las emisiones de GEI: es disminuir su concentración en la atmósfera. Se dedican muchos esfuerzos a reducir las emisiones, y muy pocos a promover los sumideros naturales de CO2”.