La Comisión Europea estudia si el candidato del PP a la presidencia de Asturias vulneró la confidencialidad al hablar de las ayudas a Arcelor

En su primer acto público como candidato del Partido Popular a la presidencia del Principado de Asturias, el 10 de diciembre de 2022, Diego Canga, alto funcionario de la Unión Europea en excedencia, afirmó que la Unión Europea desbloquearía las ayudas para las transformación verde de ArcelorMIttal en el Principado. “Como el presidente Barbón no hace bien su trabajo, voy a hacerlo yo. Yo ya lo sé, ya hice los deberes en Bruselas antes de venir aquí. La UE aprobará la ayuda de Estado a favor de Arcelor a principios de 2023”, sentenció Canga.

Dos meses después, el 17 de febrero al mediodía, el candidato popular anunciaba, horas antes de que la Comisión Europea lo confirmase, que los 460 millones de euros para el Plan de Descarbonización de Arcelor se aprobarían esa jornada. Y así fue, después de que desde el ministerio de Industria le reprochase a Canga que anunciase algo que no estaba confirmado y que podía poner en peligro la operación, Europa ratificaba la liberación de esos fondos. “Lo sé porque he ido directamente a la fuente”, aseguraba el alto funcionario europeo en excedencia, y volvía a reprochar al jefe del ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, no haber ido nunca a Bruselas.

Ese mismo día el europarlamentario socialista, Jonás Fernández, mostraba su enfado por la filtración del candidato del PP a la presidencia del Principado. Pero no se quedó en denuncia pública, si no que fue más allá, cinco días más tarde registró una pregunta prioritaria a la Comisión, “¿puede un funcionario de la Comisión, en activo o en excedencia, anunciar públicamente y con carácter previo a la comunicación oficial por parte de la Comisión las decisiones de la institución sobre la aprobación o no de las ayudas estatales de la Unión Europea? ¿Qué procedimiento de investigación y sanción sigue la Comisión en los casos de infracción del Reglamento?”.

Tan sólo un día después, el también europarlamentario socialista Ibán García del Blanco, registraba otra pregunta prioritaria más concreta sobre la actuación de Diego Canga. Relataba las veces que el candidato popular había anunciado la aprobación de las ayudas a la multinacional e inquiría, “¿supone el anuncio del Sr. Diego Canga Fano, del 10 de diciembre de 2022, una infracción del Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica? ¿Suponen las aseveraciones del Sr. Diego Canga Fano, de 25 de enero y 17 de febrero de 2023, sendas infracciones del artículo 17, apartado 2, del citado Reglamento?

Las respuestas a ambas preguntas, pese a ser prioritarias, tardaron en llegar. Un mes más tarde el europarlamentario Popular austriaco, Johannes Hahn respondía por escrito a Jonás Fernández: “De conformidad con el artículo 17 del Estatuto de los funcionarios, los miembros del personal de la Comisión deben abstenerse de toda divulgación no autorizada de la información recibida en el ejercicio de sus funciones si esa información aún no se ha hecho pública”, figura en el documento al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias

Además, añade, “en el artículo 30 del Reglamento 2015/1589, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se establece lo siguiente: «La Comisión y los Estados miembros, sus funcionarios y otros agentes, así como los expertos independientes designados por la Comisión, se abstendrán de revelar la información amparada por el secreto profesional que hayan obtenido en aplicación del presente Reglamento»”. Y finaliza detallando que, de conformidad con el artículo 86 del Estatuto de los funcionarios, “ todo incumplimiento de cualquier obligación estatutaria expone al agente de que se trate a posibles medidas disciplinarias”.

La respuesta a la pregunta de García del Blanco fue aún más tardía, la recibía este pasado viernes, 14 de abril, casi dos meses después de registrarla. Firmada también por el comisario austriaco Kahn recoge que “la situación a la que se refiere Su Señoría está siendo tratada conforme a las normas aplicables en la materia”.

Una respuesta que, para el europarlamentario asturiano Jonás Fernández, supone que Diego Canga está siendo investigado por la Comisión Europea y de confirmarse que ha vulnerado el estatuto de los eurofuncionarios podría enfrentarse a sanciones. Unas sanciones que, según el reglamento pueden ir desde el simple apercibimiento por escrito o una amonestación, hasta la suspensión de la carrera funcionarial, la degradación en la escala de dicha carrera o la separación del servicio y reducción por un tiempo determinado de la pensión.

El candidato del PP a la presidencia asturiana resta importancia a todo este procedimiento y asegura que está “muy tranquilo”. Afirma que la Comisión “no ha considerado prioritaria las preguntas del PSOE porque no han contestado en las tres semanas que están establecidas para este tipo de cuestiones”. Además, añade, la respuesta dada “es una respuesta de trámite”. En caso de que la interpretación del eurodiputado socialista fuese la correcta, dice Canga, que ya habrían contactado con él y que hasta el momento, nadie le ha recabado información.

Lo cierto es que Diego Canga anunció la aprobación de las esperadas ayudas para la transformación verde de Arcelor Mittal mucho antes de que estas se confirmasen. Unas ayudas que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el cuatro de abril y que aún no han sido aceptadas por la multinacional, que cuenta con dos meses para confirmar si las recoge e inicia una inversión vital para el futuro de las plantas de la acería en Asturias.