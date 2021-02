Luz al final de la tercera ola

Hoy nos tenemos que agarrar a un clavo ardiendo. Los contagios registrados este fin de semana bajan respecto al fin de semana anterior, algo que no ocurre desde hace dos meses. ¿Estamos al principio del final de la tercera ola? Algunos otros datos así lo van perfilando, aunque la saturación hospitalaria y el ritmo de muertes siguen siendo muy preocupantes.

Nos enfrentamos a esta nueva fase de manera muy diferente a como encaramos el descenso desde el pico de la primera ola. No estamos totalmente confinados como aquella vez. No sabemos cuánto tiempo nos costará aplanar la curva pero probablemente no sea tan rápido. Para saberlo y para evitar nuevos repuntes necesitaríamos rastreadores. Y no hay manera.

Veremos hoy a unos y otros darse la razón con estos datos. Ayuso dirá que gracias a sus medidas, estamos saliendo de la tercera ola sin ahogar la economía. En el gobierno del PP en Castilla y León o Murcia o Andalucía dirán esto es fruto de su estrategia, a pesar de que la estrategia es diametralmente opuesta a la de su mismo partido en Madrid. El PP se hace la oposición a sí mismo y, ante la incapacidad de dirigir a dos bichos políticos como Ayuso o Feijoó, Pablo Casado apuesta por un perfil bajo hasta que pase la tormenta. Mientras, en el PSOE recordarán que llevan más de una semana advirtiendo de que esto iba a ocurrir ahora y por eso no era necesario adelantar el toque de queda y no era tan descabellado que Salvador Illa se fuera de candidato a Catalunya.

0,04%. Israel va rápido con la vacuna. Está vacunando a hasta 200.000 personas al día. Y llegan datos muy esperanzadores: de todos los vacunados que tienen ya la segunda dosis, solo el 0,04% han contraído la enfermedad y de manera leve. Es un número muy bajo.

Agresiones y racismo

Tenemos en los dos extremos del país dos incidentes sin relación entre sí pero que, a la vez, están conectados.

Muy preocupante lo que estamos viendo especialmente en Las Palmas, con manifestaciones contra la inmigración a las puertas de un centro de acogida (El País). La Fiscalía va a investigar a quienes participaron en grupos de Whatsapp para organizar el acoso, que en algunos casos ha terminado en agresiones.

Y en Gijón, un chaval con discapacidad grave fue detenido y golpeado cuando intentaba entrar en el estadio de fútbol de El Molinón. Ocurrió en 2019 y hoy hay ocho vigilantes jurados y cinco policías locales investigados. La familia denuncia que el trasfondo de la agresión es el racismo, porque son gitanos. La historia se cuenta mejor aquí. "¿Qué ocurriría si George Floyd fuera un gitano español?", escribe Patricia Caro.

Y ten cuidado. Quizá te llegue por Whatsapp o por redes sociales un vídeo donde se ve a personas negras cometiendo robos como si fueran incidentes ocurridos en España. Es mentira. Son imágenes de hace años recopiladas de diferentes países.

Ley Trans, Ley LGTBI

Atentos porque este puede ser el nuevo punto de fricción entre los socios de Gobierno. El ministerio de Igualdad (Unidas Podemos) ya tiene listos los borradores de la ley Trans y de la ley LGTBI para aprobarlos en febrero, pero la vicepresidenta (PSOE) Carmen Calvo les pide que junten las dos leyes en una.

Y ya. Esa es un poco la polémica. ¿Por qué es importante que sean dos leyes o una? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo conecta con el debate sobre la autodeterminación de género que lleva un año enfrentando a diferentes corrientes del feminismo dentro del gobierno? Para que estés preparado cuando el asunto tome cuerpo, aquí va una explicación detallada, escrita por Irene Castro y Aitor Riveiro.

****

Que no se te pase

Cobrando la pensión de un muerto. El jefe de Control de Pensiones de la Seguridad Social en Zamora ha sido condenado a cinco años de cárcel por cobrar durante 16 años la pensión de su abuelo fallecido. Entre otros chanchullos.

Aviso a navegantes. La Inspección de Trabajo inicia una campaña contra quienes no pagan el salario mínimo a las empleadas del hogar.

Más actividad en los tribunales contra Glovo. UGT demanda a Glovo por conductas antisindicales. Es buen momento para escuchar hablar en este vídeo al cofundador de Glovo sobre filosofía laboral. “Es una tendencia: que queremos más flexibilidad, que no queremos jefes, que podemos hacer dos o tres trabajos a la vez, ¿no?”.

Golpe en Myanmar. Repasamos la controvertida figura de Aung San Suu Kyi, la heroína caída que ha sido detenida tras la irrupción del Ejército en el poder.

****

En el capítulo de hoy

Esta semana se cumplen 33 años del estreno en 1988 de la serie ‘ Aquellos maravillosos años ’. Yo escucho “What would you do if I sang out of tune..” y me van a perdonar los fans de los Beatles y Joe Cocker pero lo que se me viene a la cabeza es aquel vídeo doméstico grabado como en Super8 de la cabecera de la serie.

’. Yo escucho “What would you do if I sang out of tune..” y me van a perdonar los fans de los Beatles y Joe Cocker pero lo que se me viene a la cabeza es aquel vídeo doméstico grabado como en Super8 de la cabecera de la serie. ‘Aquellos maravillosos años’ era una oda a la adolescencia y a un estilo de vida. Fue también el origen del primer bulo de mi generación (antes del de Ricky Martin, el perro y la mermelada): nos dijeron que Paul, el niño con gafas de la serie, se había convertido con los años en la estrella de heavy metal Marilyn Manson. No era cierto.

La serie tuvo seis temporadas y murió entre polémicas internas. Los niños de la serie llegaron a los 16 años, ya no era creíble que no hicieran determinadas cosas que se hacen a esa edad… Y la cadena no quería pasar por ahí porque suponía sacar a la serie del horario 'familiar'. En el capítulo final, los guionistas prepararon la pérdida de virginidad de los protagonistas. La cadena se negó. Vimos un fundido a negro y banderas americanas.

Pues la serie vuelve. Pero con otra perspectiva. Estará protagonizada por una familia afroamericana en el contexto racial (de racismo, vaya) del EEUU de los años 60 que con tanta nostalgia recordaba la serie original.

Es todo por hoy. Si te gusta el boletín, apúntate, que en el correo se lee mejor.