Por dónde va el día

Límite a lo básico

Ella sabía el efecto que se iba a producir y se ha producido. Yolanda Díaz le ha dado vidilla política a la semana con su propuesta de acordar con supermercados y distribuidoras de alimentos un límite para el precio de productos básicos como el pan o la leche, adelantada en una entrevista en elDiario.es.

Ha habido reacciones por parte de empresas y socios de Gobierno, cada uno cumpliendo a la perfección su perfil. Las patronales de la alimentación dicen que, por lo que sea, no lo ven claro; que ante la desbordada subida de frutas o verduras, lo mejor es (sorpresa) bajar el IVA.

El Ministerio de Agricultura, en manos del PSOE, dice que “no se pueden fijar precios” y que lo mejor es mejorar la productividad de esas empresas para que no se vean ‘obligadas’ a repercutir el aumento de costes sobre el precio final.

En Unidas Podemos han reaccionado con algo de frialdad (aquí el vídeo) a la propuesta de su propia futura candidata. Consideran que intentar un consenso con la patronal, al estilo de la reforma laboral o la subida del SMI, es una idea “sensata” pero “sería complejo” e insisten en que “la solución más adecuada” es un cheque para las familias a cargo de una subida de impuestos a ese tipo de grandes distribuidoras.

Mientras tanto, así estamos:

La inflación, producto a producto: así han subido la luz, el súper, la cerveza o la gasolina.

Lo del gas pinta mal

Rusia ha dejado de fingir lo que todo el mundo sabía que era mentira: sus cortes de suministro de gas a Europa no tenían que ver con problemas técnicos, estaban tensando la cuerda. Y ya están listos para dar un paso más y cumplir su amenaza sin disimulo: un portavoz de Putin anuncia que no habrá más gas mientras se mantengan las demoledoras sanciones económicas como castigo a la invasión de Ucrania. La Unión Europa tiene que actuar ya si no quiere problemas graves y se plantea medidas de todo tipo que darán urticaria a los liberales más ortodoxos, como explicamos en el podcast del lunes.

Francia no quiere. Pedro Sánchez y el canciller alemán, el también socialista Olaf Scholz, le pidieron a Macron que apoyara un nuevo gasoducto desde España y Portugal hacia Europa a través de Francia. Dijo que se lo iba a pensar. Se lo ha pensado. Ha dicho que no, que ya existen otros que no se usan lo suficiente. Sí que ve bien la exportación desde España de energías renovables.

El gran secreto del verano

Hoy en el podcast, hablamos de la nueva ley de secretos oficiales, la que regula la información que queda clasificada como confidencial, a la que los ciudadanos no podemos acceder durante décadas. El Gobierno ha aprobado un nuevo anteproyecto de ley y lo hizo, discretamente, sin que hubiera mucho debate, por vía de urgencia, el 1 de agosto. ¿Por qué?

Que no se te pase

Todo es política

Juan Pablo I ya es santo . Nombrar santos es un acto político. De hecho, en rigor, es lo único que es: los milagros son la excusa, la fantasía de la Iglesia, para decirnos a todos que alguien debe ser nuestro referente. Por eso, la beatificación de Juan Pablo I por decisión del actual papa Francisco es una bomba política. Juan Pablo I duró 33 días en el cargo y su sospechosa muerte accidental truncó sus intenciones de cambiar la moral sexual y depurar la corrupción vaticana.

Leonardo Di 25 . Es curioso porque encuentro miles de artículos en Internet, en todo tipo de medios y en muchos idiomas, que señalan como algo llamativo que Leonardo DiCaprio, el actor, lleve desde 1999 encadenando novias siempre menores de 25 años. Él tiene ahora 47 y siempre cambia de pareja antes de que cumplan 25. En casi ninguno de estos artículos se entra a valorar si este caso puntual encaja con un debate más amplio sobre los roles de mujeres y hombres en determinados tipos de relaciones, de lo que sí habla por ejemplo este artículo en The Guardian.

¿Qué tiene que ver Hitler con los abejorros? Cómo no leer una entrevista que te explica que los nazis fueron determinantes para la eclosión de la agricultura industrial. Descubrieron sustancias que se usaron para controlar enfermedades pero también para matar enemigos. Una vez acabó el conflicto, se dieron cuenta de que también servían para matar insectos, así que los empezaron a comercializar.

