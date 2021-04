La UAH descubre que la vacuna de la gripe puede reducir la probabilidad de sufrir un ataque al corazón

La revista de la Asociación Estadounidense del Corazón ha publicado recientemente estos resultados tras analizar a 8.240 personas que habían sufrido un ataque al corazón de tipo 1 y descubrieron que la vacuna de la gripe reducía el riesgo de sufrir esta dolencia cardiaca en personas de 60 años o más.

El Profesor del departamento de Medicina de la UAH y Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA), Alberto García Lledó, es el investigador principal del proyecto y afirma que "este estudio refuerza la necesidad de realizar campañas de prevención contra la gripe mediante la vacunación", por lo que se recomienda vacunar a la población de riesgo, mayores de 60 años y trabajadores de la salud para evitar tanto gripes como problemas cardiovasculares. De hecho, un estudio de 2018 descubrió que el riesgo de sufrir un ataque al corazón era seis veces mayor tras ser contagiado por el virus de la gripe.

La tasa de vacunación contra la gripe alcanza el 60 o el 70% en este tipo de población, pero como afirma el profesor, "lamentablemente estos objetivos no se cumplen ni en Europa ni en Estados Unidos, por lo que es importante alcanzar esa meta, ya que la gripe no es una enfermedad trivial y causa muchas muertes evitables por razones distintas a la enfermedad respiratoria en sí". Por ello, García Lledó, que también es miembro del Comité de Dirección de Cardiored1, una red asistencial entre diversos hospitales y niveles asistenciales, este año planteó el objetivo de conseguir una elevada proporción de profesionales sanitarios vacunados contra la gripe para que no la transmitan a sus pacientes y evitar así un mayor aumento de afecciones cardiacas.