God Save The Queen protagoniza un concierto solidario en Torrelavega en favor de la asociación AMAT

God Save The Queen protagonizará este lunes 14 de agosto un concierto solidario en el exterior de la Feria de Muestras de La Lechera de Torrelavega que servirá para recaudar fondos a favor de la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT) y que se celebrará durante las fiestas de la Virgen Grande dentro de la programación musical del Año Jubilar Lebaniego 2023.

El grupo que protagonizará este concierto solidario, que cuenta con el apoyo del Grupo Consorcio como patrocinador principal, es el mejor tributo a Queen de la historia. Formado en 1998 en Argentina, God Save The Queen se ha convertido en todo un fenómeno musical para los fans de Freddie Mercury y su banda. Su espectáculo, inédito hasta la fecha, no solo recuerda los mayores éxitos del grupo pop rock inglés, sino que traslada al espectador a la época dorada de ‘Bohemian Rhapsody’ y el ‘Live Aid’.

Durante algo más de dos horas, God Save The Queen revivirá la misma pasión y emoción con la que Freddie Mercury se subía a un escenario. ‘We are the Champions’, ‘We will rock you’ o ‘Under Pressure’ son solo algunos de los himnos que repasarán sobre el escenario en un espectáculo lleno de magia y sentimiento, que permite a los espectadores realizar un auténtico viaje hacia el pasado.

La ONG beneficiaria de la recaudación será la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT), una entidad sin ánimo de lucro fundada hace más de tres décadas por un grupo de familias afectadas por el problema de la drogodependencia y que sintieron la necesidad de dar respuesta a un problema tan emergente en la sociedad como carente de recursos.

Declarada de utilidad pública en 1993 y reconocida como Centro de Tratamiento Ambulatorio de Drogodependencias, tiene su principal ámbito de actuación en Cantabria y desarrolla programas que van desde la información y acogida al apoyo e inserción de los enfermos o la asistencia a los familiares y la concienciación social.

Entradas disponibles

Las entradas para acudir a este evento solidario, que contará además con la banda cántabra Maneras de Vivir como grupo invitado, se pueden adquirir en la página web www.conciertosdecantabria.com desde 15 euros en zona general y desde 40 euros en zona VIP.

Además, comprando un tarro de Atún Claro Consorcio de 400 gramos con etiqueta promocional en los establecimientos adheridos (Lupa en Cantabria, Hipercor en Cantabria, Carrefour en Cantabria y BM en Cantabria y Vizcaya) y rellenando el formulario en su página web, www.ganaconsorcio.es, se puede conseguir una invitación para el concierto, hasta un máximo de cuatro por cliente.

También se han habilitado diferentes puntos físicos para adquirir las entradas, como las taquillas del recinto en el exterior de la Feria de Muestras de La Lechera en horario de 18.00 a 22.00 horas o la tienda de Manuel Muñoz en Torrelavega durante su horario de apertura al público.

El concierto de God Save The Queen y Maneras de Vivir está organizado por Mouro Producciones y cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Torrelavega y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria a través de la empresa pública Cantur, además del patrocinio de empresas privadas como Grupo Consorcio, Blendio o Mimoondo.