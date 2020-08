FERNANDOCOSTA, rapero: "Se puede ser conservador y escuchar rap, igual que se puede ser de izquierdas y escuchar a Annuel AA"

Representa a la nueva generación del rap en España, y con apenas 25 años, el artista ibicenco FERNANDOCOSTA ya ha logrado abrirse hueco en un panorama al que cada vez tienen acceso más jóvenes ilusionados con la idea de sacar su propio disco. Él, sin embargo, logró destacar entre todos y aspirar a un futuro dentro de la música gracias al tema que le hizo saltar directo a los barrios de toda España. 'Malamanera' hizo a Costa llegar a los oídos de miles y miles de oyentes que tres años más tarde siguen esperando nuevas letras y la sinceridad más absoluta, algo a lo que el rapero ya les tiene acostumbrados.

Este viernes estará en Torrelavega, dentro del ciclo de conciertos 'Viva la Vida', y justo ese día presentará su nuevo single llamado 'Vida real': "Hemos hecho un vídeo bastante pintoresco, animado y un poco cómico, espero que le guste a todo el mundo", explica tímido. Y es que Fernando Costa, alejado de la 'soberbia' clásica e impostada del rap, admite ser una persona muy sensible y preocupada por lo que ocurre a su alrededor. Firme defensor de la libertad, reconoce que la interpretación le llama la atención, por lo que quizá, si algún día se le apague la llama del rap, nos siga quedando Costa para rato -para alegría de tantos-.

Se introdujo en el mundo del rap muy joven y día a día, tanto el público como sus compañeros, reafirman que su proyección es casi infinita, pero, ¿a dónde le gustaría llegar a usted?

La verdad es que es difícil pensarlo... Yo soy más de vivir el momento y más ahora, que nunca nos imaginábamos que pudiese pasar todo lo que está pasando con la pandemia, así que no pongo techo. Donde llegue, llegaré, y lo importante es disfrutar del camino y, sobre todo, y ahora que puedo, ayudar a mi familia.

¿El rap sonará alguna vez en la radio?

Esto es un tema un poco más de cultura y de los gobiernos de cada país. Nosotros, los raperos, no tenemos mucho poder en torno a eso, y son los partidos políticos los que están metidos en las radios y los que ponen más trabas. Pero es una cosa que la gente a día de hoy escucha, y si lo pones en la radio la gente lo escucharía al igual que escuchan toda la mierda que ponen.

Lo que no creo que el rap siga siendo algo de minorías, aunque depende de cada artista, de las letras que haga o de la imagen que dé. Yo veo a padres que vienen con sus hijos a los conciertos y lo pasan bien, también veo a gente de 25 años para arriba… No creo que haya un rango muy marcado, como ocurría antes, en el que el rap era una cosa más de hombres con pantalón ancho y gorras planas. Ahora el rap es muchísimo más diverso y no está tan cerrado a una minoría.

¿Cree que en España podría llegar a ser un fenómeno de masas como ocurre en sitios como Estados Unidos? Allí incluso uno de sus raperos más conocidos, Kanye West, se presenta de candidato a presidente...

Creo que desde los 90 hasta ahora ha habido un proceso de cambio y que este ha sido muy rápido. Pero lo que está claro es que allí van 20 años por delante y que, además, la cultura del hip hop nació allí, y eso hace que sea otro rollo porque la sociedad lo tiene mucho más inculcado. No es como aquí, pero tiempo al tiempo porque en España las cosas van rápido en el tema musical, y, con el tiempo, la generación que ha crecido con el rap se convertirá en abuelos que escuchan rap. Ahí empezará a cambiar todo.

No puedes decirle a la gente que no te escuche porque la música es libre, y para mí no entiende ni de fronteras ni de banderas.

¿Por qué parece que el rap sigue siendo una cuestión más masculina?

La gente todavía tiene la oreja un poquito cerrada para según qué cosas, y sí que es cierto que el rap en sus orígenes tenía predominantemente a más varones como artistas. Considero que se sigue pecando de eso, que se sigue poniendo más escucha a un tío que rapea que a una tía que hace lo mismo, pero para mí no hay filtro en ese sentido y le pongo la misma atención a un hombre que a una mujer. Pero no creo que sea el caso de la población en España, simplemente creo que se arrastra esto de años anteriores.

Cada vez hay más mujeres que lo hacen de puta madre y no solo en el rap, sino en todos los estilos musicales, y creo que se lo van a comer todo con patatas. Hacen falta más mujeres que rapeen aquí en España, que seguro que las hay.

En algunos temas habla sobre la corrupción de la policía en las Islas Baleares, sobre todo en Ibiza… ¿Esa animadversión hacia los Cuerpos y Fuerzas Seguridad del Estado es innata en el rap?

El rap va bastante de la mano de los corros, de los parques, de pasárselo bien y de hacer cosas que a otra gente no le gusta, de decir lo que piensas… Y pasando tanto tiempo en la calle terminas por tener encontronazos con la Policía, viendo abusos policiales o incluso corrupción, y en las canciones lo que hacemos es contar lo que vemos, lo que vivimos y lo que nos pasa. No es lo mismo un chaval que no le gusta estar mucho en la calle o que viene de otro tipo de familia, porque él no va a darse cuenta de lo que abusan los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado, pero en Ibiza te das cuenta en dos o tres noches saliendo por ahí.

Indica en otro tema que no le importaría volver a trabajar de recogevasos si fuese necesario. También ha estudiado Comercio y Marketing, pero ¿a qué le hubiese gustado dedicarse a Fernando Costa si no hubiese dado con el rap?

Además de recogevasos he trabajado en un supermercado, en la noche de Ibiza... Hace un tiempo perseguía el sueño de hacer un disco, como cualquier chaval que empieza a rapear, y no tenía ni idea de qué iba a pasar después, pero yo estaba enfocado en eso: en trabajar, en ayudar en casa y en ser el mínimo estorbo posible para mis padres. Vamos, como cualquier chaval de clase media y normal. Pero sí que es verdad que me gusta bastante la interpretación, siempre he sido muy teatrero y creo que no se me daría mal... De hecho, hace poco he hecho un par de castings. Así que a lo mejor podría haber salido por ahí. Pero también me gustaba la hostelería, así que igual si no hubiese tenido éxito en lo que he estado haciendo hasta ahora hubiera intentado seguir escalando en esa rama entrando a coctelería o en servicio VIP... En Ibiza, si eres de aquí y te buscas las habichuelas, te puede brindar el plan para vivir todo el año.

Hace un par de años entrevisté a Kase.O y le pregunté una de mis grandes dudas -que además últimamente he visto bastante en redes…- ¿Se puede escuchar rap y ser conservador? ¿Hasta dónde interfiere la ideología en la cultura?

Buena pregunta. La verdad es que no veo ninguna traba para nadie para escuchar cualquier tipo de música. Ahora, otra cosa es que compartas lo que escuchas o que lo pienses directamente... Pero claro que se puede ser conservador y escuchar rap, igual que se puede ser de izquierdas y escuchar a Annuel AA. Eso para mí no tiene ningún problema ni soy 'antinada'. No pienso que por ser de derechas no me puedan escuchar. No tengo un muro mental en cuanto a eso. Es raro, pero me he encontrado de todo en los conciertos, como a un chaval con la banderita de España escuchando a Ayax y Prok, o a C.Tangana y Bad Gyal y yendo a los conciertos de los tres. Y tú no puedes decirle a la gente que no te escuche porque la música es libre, y para mí no entiende ni de fronteras ni de banderas.

En sus canciones admite abiertamente haber vendido droga por supervivencia. ¿Qué opina sobre su legalización?

No me gusta poner en alza según qué cosas, pero aquí en Ibiza hemos hecho cosas, aunque nada fuera de lo común que hace un chaval de 20 años. Sobre la legalización, opino que los gobiernos legalizan aquello que les da dinero, como el tabaco, el alcohol, las apuestas o los club de alterne, y por eso creo que siempre van a dar pasos hacia delante. Ahora van a legalizar el cannabis de uso terapéutico, después irá el de uso lúdico... Pero España es el segundo país consumidor de cocaína a nivel mundial, entonces quizá se den cuenta de que es un negocio y lo legalicen también porque siempre van a intentar sacar provecho a lo que da dinero al Estado. Sin embargo, yo creo que el cannabis sí que debería legalizarse, pero todo lo demás no lo comparto.

Como artista, ¿esta pandemia le ha frenado muchos planes?

Sí, para ser sincero me ha frenado, por ejemplo, los vídeos que no hemos podido hacer, pero la música en general también. Yo estaba aquí en Ibiza cuando cerraron las fronteras, así que esto me ha frenado un poco en el tema de seguir enganchado, pero a la vez me ha venido bien para desconectar un tiempo y no pensar tanto en la música. He podido estar con mi familia, hablar con ellos y organizarme un poco. A nivel creativo me ha ido mal porque soy una persona bastante sensible, a la que le afecta todo mucho y ver tanto caos me ha afectado bastante. No soy una persona que pueda decir "ojos que no ven, corazón que no siente". De hecho, a veces soy un poco masoca, y necesito paz y estar bien para escribir canciones. A veces no se puede forzar la máquina.