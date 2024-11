La gerente del Hospital Valdecilla no se cree los datos de las listas de espera sanitarias de Cantabria y señala “agendas ocultas”

La directora gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, María Dolores Acón, ha afirmado que no se cree los datos de las listas de espera sanitarias de Cantabria y ha defendido que existe una agenda “oculta” para “mantenerlas”, apuntando a partidos políticos y sindicatos.

Así se ha pronunciado en la primera jornada del XVI Encuentro Global de Directivos de la Salud organizado por la Redacción Médica, donde participó en una mesa redonda sobre la nueva ley de listas de espera anunciada por el Gobierno de España junto a otros gerentes de hospitales.

En su intervención, consultada por Europa Press, Acón ha comentado que los datos del Ministerio de Sanidad “como bien sabemos, están desfasados”, y en relación a las listas de espera ha declarado que “si no me creo ni las de mi propia comunidad autónoma, no me puedo creer las de nivel nacional”.

Acón ha justificado que no se cree los datos de Cantabria -algo que ha calificado como “tremendo”- porque no existe una apuesta “franca” por tener unos sistemas de información “fiables, que nos permitan tener un repositorio de información ágil, dinámica, en el momento” como tienen otras regiones, ha puntualizado.

Respecto al volumen de las listas de espera, la gerente de Valdecilla ha cuestionado los criterios por los que los pacientes son incluidas en ellas. “Las listas de espera al final son un sistema dinámico: metemos ahí de todo, ¿en base a qué criterios?”, se ha preguntado.

Igualmente ha cuestionado si a las personas en lista de espera “realmente” se les ha preguntado “si quieren estar” o si “tenían una indicación de verdad quirúrgica para ser incorporadas en este momento” a la lista. “Pues no”, ha sentenciado en alusión a cuando en Valdecilla le dicen “que no tenemos capacidad para operar a tanta gente”.

Por este motivo, ha dicho, se produce una “multicausalidad” y un “exceso de producción” en la lista de espera, lo que a su vez conlleva que “siempre se nos ocurren las mismas fórmulas alternativas: la autoconcertación (las peonadas) o la derivación a centros concertados”. Algo, que según Acón, lleva a que en algunas cuestiones la sanidad pública “privatiza”, y en otras, se haya convertido en una “auténtica perversión”.

Agendas ocultas

Acón, que ha confesado que en ese foro se sentía “libre para decirlo”, ha asegurado que poner límites legales a las listas de espera es “un error” y ha apuntado a la existencia de “agendas ocultas” que no son asistenciales.

Así, ha mencionado las agendas “políticas”, porque “se necesita que sigan teniendo cuestiones para tener armas arrojadizas”; los sindicatos, a los que “les interesa que haya una perpetuidad de líneas para poder seguir incorporando más necesidades e incrementos vinculados a la necesidad de mantener las listas de espera”; e incluso, los colegios profesionales, “que también tienen algo que ver en esto”, así como a las sociedades científicas, que “muchas veces dictaminan una serie de recomendaciones que impiden incorporar especialidades con una polivalencia que permitiría desbloquear determinadas situaciones de lista de espera”.

La oposición política ha reaccionado a estas declaraciones de Acón. En concreto, el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, ha criticado estas palabras en su red social X. “Impresentable su falta de responsabilidad”, ha escrito y ha pedido la comparecencia de la gerente de Valdecilla en el Parlamento de Cantabria.