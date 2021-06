Igual no suscribe la propuesta de Ceruti de un concurso internacional de ideas para los espacios ferroviarios

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), no suscribe el planteamiento de su socio de gobierno y concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), de convocar un concurso internacional de ideas para definir el modelo de unificación de los espacios ferroviarios de la capital.

La postura del PP, ya evidenciada por el concejal César Díaz en la reunión que se mantuvo con representantes de ADIF(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) en Santander, es más continuista con los trabajos y las estimaciones hechas hasta ahora por ADIF, que el lunes presentó una versión más dulcificada de la losa de hormigón que cubrirá la nueva playas de vías, con cotas de 10,7 y 13,7 metros de altura.

Igual, preguntada este martes, ha dicho que la postura expresada ante ADIF por Ceruti "es una postura de una de las partes", en referencia a las administraciones central, regional y local. "Que dos concejales tengan opiniones diferentes no es malo, sino constructivo", ha dicho la alcaldesa.

El PP municipal considera que el proyecto no está paralizado y que se ha de seguir trabajando sobre lo ya realizado, un planteamiento diferenciado al de Cs, que quiere reorientarlo completamente y condicionar el resultado final a un concurso de ideas y un proceso de consulta pública. Igual no es partidaria de "partir de cero" y prefiere "seguir trabajando" con las líneas rojas que establecen las necesidades ferroviarias.

Ceruti ha reiterado hoy que presentó ante ADIF un plan de acción que pasa por la aprobación del modelo de ciudad y la convocatoria del concurso de ideas con diferentes alternativas. Sin embargo, mientras ADIF "no puso pegas" al plan, Díaz defendió partir del la base del convenio vigente, lo que para el concejal de Cs supondría mantener el error en el concepto de integración que sufre la ciudad desde hace más de 80 años. Dicho planteamiento de Díaz lo ha suscrito este martes la alcaldesa al indicar que "hay unos condicionantes ferroviarios que son el punto de partida y ayer se presentó un rebaje de la losa donde tenemos que seguir trabajando".

Por ello, Ceruti ha afirmado hoy que su partido "mantendrá la exigencia" incluida en el pacto de gobierno de convocar el concurso de ideas cuando esté el modelo de ciudad porque es "crucial" para Santander paralizar cualquier proyecto que pueda "condenarla" durante años. Porque, según ha subrayado, la integración no es solo un proyecto ferroviario sino también urbanístico "esencial" y "obviar esto es inadmisible".

Ceruti, si decirlo expresamente, ha indicado que el concejal César Díaz defendió en el encuentro con ADIF más los intereses de esta empresa pública que los de la ciudad.

"Así que va a haber un modelo de ciudad salvo que nos echen del Ayuntamiento. Si estamos nosotros aquí, va a haber un modelo de ciudad e inmediatamente se va convocar un concurso de ideas y después hablaremos con ADIF en función de los intereses de la ciudad, no de ADIF, que ayer no estuvieron defendidos con uñas y dientes no por ADIF sino por un miembro del Ayuntamiento", ha insistido Ceruti.