Revilla vaticina una nueva fecha anticipada para circular entre Cantabria y Euskadi: "Casi seguro el 19 de junio"

Miguel Ángel Revilla ha vaticinado este viernes una nueva fecha para anticipar la circulación entre Cantabria y Euskadi: "Casi seguro el 19 de junio se va a poder", ha señalado, supeditando la decisión final a la reunión que celebrará el próximo lunes con el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Y es que Cantabria anunció este jueves su intención de no adelantar al 15 de junio como estaba previsto inicialmente la apertura de la movilidad con el País Vasco y otras comunidades autónomas vecinas, por recomendación de la Dirección General de Salud Pública, debido a los brotes hospitalarios registrados en los tres últimos días en hospitales vascos.

"Estamos en la idea, vamos a ver si el lunes nos vemos, de poder adelantar la fecha del 21 al fin de semana, ya que lunes, martes, miércoles y jueves son cuatro días que no son de excesiva comunicación entre los dos territorios, pero el fin de semana sí", ha afirmado el líder del Ejecutivo cántabro en una entrevista en Radio Euskadi.

"Es mi vaticinio, aunque también teníamos el vaticinio del lunes, pero ocurrió lo que ocurrió", ha dicho, para explicar que pidió un informe a la Sanidad de Cantabria, al igual que, según le consta, el lehendakari al Departamento vasco de Salud.

"Refleja en una primera parte una muy buena evolución que estamos teniendo los dos territorios, que estamos muy bien, con muy poca gente activa en el coronavirus, y muy pocos hospitalizados, por lo que la pandemia creo que la tenemos controlada", ha manifestado.

Sin embargo, según ha relatado Revilla, "el martes y miércoles ocurrieron dos rebrotes, que no son graves en la medida en que están localizados en dos hospitales, porque no es lo mismo un contagio colectivo en la calle o en una fiesta que en un hospital, donde esta más localizado".

Así pues, la Sanidad de Cantabria recomendaba "un poco de prudencia y no abrir el lunes". "Según me consta, también la consejera de Salud del Gobierno vasco tenía algún tipo de pega", ha remarcado. Además, ha explicado que ambos gobiernos tenían que tener un decreto preparado para el lunes, "tanto para regular la gente de Cantabria que vaya a Euskadi, como los de Euskadi vengan a Cantabria", que, en su caso, ya tiene preparado.

En definitiva, tal y como ha asegurado, él y el lehendakari están "en la idea de no agotar el plazo y adelantarnos al viernes". "Lo hemos hablado y el lunes lo concretaremos, aunque yo diría casi seguro, si no ocurre algo esta semana, porque el coronavirus es un bicho que está todavía entre nosotros y hay que tener cuidado", ha subrayado. "Hay que conciliar la precaución, con que hay que abrir la economía, porque no podemos parar este país", ha concluido el presidente de Cantabria.