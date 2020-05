El propietario del bar desalojado en Santander pide perdón: "Era un día especial y esperado y he metido la pata"

El propietario del bar La Frontera de Santander, que este lunes fue desalojado por la Policía Local por incumplir la limitación de aforo establecida para la fase 1 de la desescalada, ha pedido disculpas públicamente: "Era un día especial y esperado y he metido la pata".

El vídeo del desalojo, que se ha sido difundido a través de las redes sociales, muestra cómo, tras la llegada de los agentes de Policía, salen alrededor de un centenar de personas tanto por la puerta principal como por la parte trasera del local, ubicado en Cueto.

Así, en el primer día de la fase 1 se incumplían las limitaciones establecidas para ese periodo de la desescalada, tanto la prohibición de entrar al interior de los establecimientos y la obligación de permanecer en las terrazas como la reducción de su aforo al 50%.

Por ello, el dueño, Juan Carlos Salas Gutiérrez, ha pedido perdón a sus clientes y amigos y a la Policía Local, a la que "tampoco le gusta hacer esas cosas", según asegura en un mensaje publicado en su perfil de Facebook.

La publicación ha recibido ya más de 300 comentarios tanto de ánimo, comprensión y apoyo ante las disculpas, como de crítica e incluso insultos por su "irresponsabilidad".

"Podría decir que se me ha ido de las manos, que se puso a llover, aunque no tengo excusa", reconoce tras lamentar que ayer era "un día especial y esperado" por permitirse la reapertura de los negocios tras el confinamiento y que ha "metido la pata". "Perdón, no era mi intención que pasara esto", concluye.

"Responsabilidad y sentido común"

En relación a este incidente, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, también en un vídeo publicado en sus perfiles en redes, ha pedido este martes "responsabilidad" y "sentido común" a los ciudadanos y ha esperado que "no se repitan esas imágenes".

"Hoy toca echar un poco la bronca", ha dicho tras recordar que Cantabria se encuentra aún en la primera de cuatro fases. "Se nos han olvidado muy pronto esos días en los que estábamos atemorizados y en los que había cifras importantes de muertos", ha lamentado.

En este sentido, Igual ha destacado que "todos hemos visto a gente en la calle sin cumplir a veces la distancia mínima", así como "esos vídeos de algunos negocios de hostelería que lo están haciendo realmente mal", pero ha considerado que "todos somos responsables para ir o no a un lugar donde vemos que se están haciendo mal las cosas".

Asimismo, ha opinado que si el sector turístico es "el primero" que debe retomar su actividad por la importancia económica que tiene para Santander y Cantabria, "no puede ser el propio sector el que haga mal las cosas".

Y aunque ha reconocido que las normas están "un poco confusas", ha defendido que "ante la confusión está la prudencia y la responsabilidad", y que "no pasa nada por tomárnoslo con calma" y esperar "un poco más" para visitar a otras personas, ya que "los que lo hacen mal", aunque no son todos, sí "nos pueden arrastrar a todos", ha insistido.

En este sentido, ha advertido que no cumplir las medidas impuestas en cada fase podría suponer a la ciudad "el volver hacia atrás, volver estar en casa", que el hospital de Valdecilla vuelva a estar "otra vez colapsado y volver a tener ese temor que hemos tenido hace un mes y que tan pronto se nos ha olvidado", ha sentenciado.