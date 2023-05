CCOO denuncia la “nefasta” política de personal de Torrelavega, con más de cien vacantes sin cubrir

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Ayuntamiento de Torrelavega ha denunciado la “nefasta” política de personal desarrollada en la legislatura por el equipo de Gobierno (PRC-PSOE), con más de cien vacantes sin cubrir y que “pone en riesgo” los servicios públicos, que están “deteriorados” y son “muy deficientes”.

Así lo han trasladado este jueves en rueda de prensa la responsable del sector de la Administración Local en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, Ángela Sobrino; y el delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Torrelavega, Daniel González, quienes han hecho balance de la legislatura, marcada por “las mentiras, la hostilidad y el despotismo”.

Sobrino ha criticado que los procesos selectivos llevan parados “años” en una ciudad con un 37 por ciento de temporalidad --el límite que marca la UE es del 8%-- y la tasa de paro “disparada”. Asimismo, ha censurado la falta de respuesta a una empleada para conciliar la vida laboral y familiar.

Por su parte, González ha negado la existencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) negociada. “Quedan docenas de puestos de trabajo por revisar y negociar”, ha aseverado.

En este sentido, ha destacado que el Consistorio ha recibido en las dos últimas legislaturas un total de 14 requerimientos de los dos últimos Defensores del Pueblo en relación a la RPT “que siguen sin cumplir”.

Además, ha recordado que la Inspección de Trabajo cerró la instalación del matadero municipal en la pandemia del Covid tras dos accidentes “muy graves” por las “precarias” condiciones económicas y laborales de los empleados, siendo el candidato del PSOE a la Alcaldía, José Luis Urraca, su responsable y gestor.

Asimismo, el delegado sindical ha apuntado que a pesar de la inauguración de los talleres municipales por más de 1 millón de euros, “no hay” conductores de camiones, carpinteros o fontaneros.

“Esa es la tónica general de todos los servicios, no solo la falta de personal, sino que los que están ven cómo las cargas de trabajo, las funciones que tienen que asumir de superior categoría... Es un caos donde no se cumple la legalidad básica, y no lo decimos nosotros lo dice el Defensor del Pueblo, desde hace más de diez años”, ha advertido.

También ha afirmado que el Ayuntamiento “sigue sin respetar” los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y el derecho a la promoción interna y la carrera profesional; así como la existencia de “muchos puestos temporales, precarios y en fraude de ley”.

Así, ha subrayado que hay más de un centenar de puestos de trabajo vacantes, que “muchos” se cubren mediante el Programa de Corporaciones Locales, y los procesos selectivos de empleo público están “paralizados, algunos desde hace más de cinco años”.

Finalmente, ha añadido que han solicitado por escrito “hasta en tres ocasiones”, desde hace más de tres meses, una reunión urgente alcalde, Javier López Estrada (PRC), y todavía están esperando a que les responda o reciba.

De esta forma, ambos representantes sindicales han denunciado que la situación del personal de Torrelavega es “desastrosa” y “muy grave”, y han aprovechado la campaña electoral para reclamar a los partidos políticos una “política de calidad”.

“Hacerles un llamamiento para que tengan claro que sin unos servicios públicos potentes Torrelavega va a tener muy difícil ostentar el título de ciudad. Sin unos servicios públicos donde se contraten todas las vacantes y se respeten los derechos laborales va a ser muy difícil que mantengan ese título”, ha sentenciado González.