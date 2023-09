La comisión permanente de la CROTU analiza 233 expedientes en su primera reunión en dos décadas

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ha celebrado este martes la primera reunión de la comisión permanente, órgano que fue creado en 2003 pero que no se había reunido nunca y que el actual Gobierno regional “ha activado” para “agilizar” la tramitación de expedientes, sobre todo los relativos a cuestiones “del día a día”, y acabar con el “atasco” que, según el consejero del ramo, Roberto Media, se venía produciendo “en los últimos años”.

Según ha detallado, en la reunión de este martes se han analizado 233 expedientes que versan sobre autorizaciones en suelo rústico --el 54% del total analizados-- y en dominio público marítimo-terrestre. De este total, el 67% --unos 156, aproximadamente-- han salido con propuesta de autorización.

Media defiende la activación de este órgano para agilizar plazos

Tras la polémica generada hace algunas semanas por algunos cambios en la CROTU, el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha aclarado que esta comisión permanente tiene las mismas competencias que ha tenido siempre, desde que se creó este órgano en 2003 fruto del desarrollo reglamentario de la ley del suelo de 2001 pero que “nunca” se había reunido.

“Su composición, funcionamiento y competencias han sido, son y serán de las mismas que en los últimos 20 años. No hemos cambiado ni una coma de esos aspectos. Lo único que hemos hecho es poner en funcionamiento un órgano, como la comisión permanente, que ya existía en la ley y que hemos activado como instrumento para agilizar la tramitación de expedientes y acabar con el atasco”, ha señalado Media, quien ha asegurado que, por ello, el Gobierno, y él concretamente, “no alcanzan a entender” la “polémica” generada.

Según ha dicho, en esta comisión permanente --integrada por ocho personas-- aborda cuestiones “del día a día” y busca reducir los tiempos de su tramitación, dejando al Pleno de la CROTU, formada por 25, cuestiones de mayor calado. Ha señalado que la duración media de los expedientes que se han analizado hoy es de 9 meses, --aunque hay algunos que datan de hace varios años-- unos tiempos que se quieren reducir a plazos más “lógicos”.

Concretamente, ha señalado que de los 233 expedientes analizados este martes, había dos de 2020; nueve de 2023; 99 de 2022 y 123 de 2023.

“¿No es evidente que aquí había un problema? ¿Es lógico que hubiese expedientes sin resolver de 2020, 2021 o 2022 cuando estamos a mediados de septiembre de 2023?”, se ha preguntado Media, quien ha incidido en que, precisamente, la medida de activar la comisión permanente de la CROTU “va en la dirección” de agilizar la tramitación y se va a seguir trabajando en esa línea sin que esto implique, según ha dicho, aminorar la seguridad jurídica.

Así, ha incidido en la “versatilidad” de esta comisión permanente, además de aumentar la capacidad para resolver estos expedientes, facilitará y fomentará la unificación de criterios y la resolución más rápida de los mismos“.

“No puede ser, y eso lo conocen bien todos los alcaldes, que con la misma legislación se apliquen criterios que evolucionan en el tiempo y que no se encuentran recogidos en ningún texto normativo. La seguridad jurídica también se preserva con esa unidad de criterio. Es necesario que el administrado sepa cuál es su campo de juego y que este no se vaya cambiando a lo largo de los meses sin ninguna justificación que lo avale”, ha defendido Media, quien también cree que la nueva estructura de la Consejería y el Gobierno fomenta una “mayor coordinación de todos los servicios y consejerías, que a su juicio, ”ya se está consiguiendo“.

Así, aunque ha apuntado que “no hay varitas mágicas”, ha asegurado que lo que se pretende es “rebajar considerablemente el tiempo medio de tramitación”. De hecho, ha señalado que algunos alcaldes se han mostrado “sorprendidos” cuando se les ha informado de que sus asuntos iban a ser abordados hoy.

En este sentido, ha señalado que hay que tener en cuenta que la ley establece que una vez que esté la documentación y los informes preceptivos completos, el silencio positivo de la CROTU se produce transcurridos dos o tres meses, en función de que los municipios tengan PGOU o no.

Como muestra de lo que a su juicio no puede pasar, y que ha “lamentado enormemente”, es que en la reunión de hoy, celebrada ya a mediados de septiembre, se hayan 17 expedientes de autorización de aparcamientos para la temporada estival, para los que se había solicitado el informe de la CROTU en marzo pero que no se han resuelto en tiempo y forma y se van a autorizar “cuando ya está a punto de terminar el verano”.

“A esos ciudadanos les hemos causado un gran perjuicio por no haberlo resuelto a principios de verano, antes de terminar la anterior legislatura”, ha lamentado Media, quien ha garantizado que “esto no va a volver a pasar” porque lo que se precisa es “una Administración que ayude y no entorpezca; que no coarte actuaciones legales que pueden generar ingresos y empleo porque no es capaz de hacer su trabajo en tiempo y forma”.

En este sentido, ha anunciado que, salvo que se modifique la legislación sectorial, se va a proponer que todas las solicitudes que se produzcan el próximo año que hayan sido autorizadas en el presente, solo precisarán a efectos de la CROTU, de la indicación de la resolución que hoy se ha adoptado“.

Además, se está analizando jurídicamente la posibilidad de que el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo quien pueda resolver, por delegación de la CROTU, este tipo de expedientes “por supuesto, avalados de los informes técnicos y jurídicos preceptivos”.

El Pleno de la CROTU se reunirá a final de mes

Así, al Pleno de la CROTU llegarán cuestiones de mayor calado y también todas aquellas en las que así lo soliciten los técnicos, como los planes generales de ordenación urbana, algunos pendientes de aprobar como el de Piélagos; las modificaciones puntuales de éstos; los planes singulares de interés regional o los planeamientos sectoriales, como el Plan Regional de Ordenación del Territorio (el PROT) “que van pasando los años” sin que se apruebe, una cuestión en la que “ya se está trabajando”.

De hecho, ha anunciado que está previsto que a finales de este mes se reúne el Pleno de la CROTU, previsiblemente el día 28, tras la reunión de la ponencia técnica, que lo hará el día 19, en el que posiblemente se podría abordar el expediente del parque eólico del Puerto del Escudo si, como parece, llevan los informes sectoriales.

Media ha defendido que en esta legislatura el Gobierno del PP ha sido más ágil a la hora de poner en marcha la CROTU. Así ha indicado que, mientras en la legislatura anterior (2019-2023), con el bipartito PRC-PSOE, no se celebró una ponencia técnica hasta el 25 de octubre y la primera CROTU no se reunió hasta el día 31 de ese mes.

Mientras, en la actual la primera ponencia técnica se celebró el 8 de septiembre y este martes 12 de septiembre la comisión permanente.