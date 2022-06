“No hay interés por parte de las grandes distribuidoras de que los cortometrajes tengan espacio en los cines tradicionales”

Los cortometrajes en España están prácticamente relegados a un segundo o tercer plano. El panorama regional no es una excepción, donde también priman otro tipo de formatos como las series o los largometrajes. Con todo, hay quienes consiguen hacerse un hueco en este mundillo. Es el caso del director de cine cántabro Nacho Solana, en activo desde 2010 y que ha sido candidato a los premios Goya por su cortometraje 'Namnala' (2014). Entre sus trabajos se incluyen 'La Jaula' (2016) o 'Escalada' (2019).

A pesar de que sus obras han recorrido más de 500 festivales de diversos países y de haber colaborado en proyectos a nivel internacional, sobre todo como publicista, nunca se ha desvinculado del trabajo regional. En parte, gracias a iniciativas como los Diálogos de Cine y Producción (DCP) de la Filmoteca de Cantabria que contribuyen a mejorar el estado de salud del cine en Cantabria.

Todavía “hay camino por hacer”, afirma Solana, pero también considera que “ha habido un cambio de filosofía en las ayudas que ha apostado por hacer viables proyectos más ambiciosos”. “Esto es bueno para el sector y ha generado que haya proyectos más grandes, pero sí es cierto que está empezando a poner en evidencia que necesitamos igualar los recursos a los que tienen otras comunidades autónomas que son, incluso, de nuestro tamaño”, asegura el director cántabro en conversación con elDiario.es.

Su último corto, 'No hay fantasmas', es uno de los que ha recibido la financiación de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria. Está protagonizado por Catalina Sopelana (El vecino, Las leyes de la frontera), Loli Astoreka (Nora) y el también cántabro Agus Ruiz (Valeria, El ministerio del tiempo). Además, forma parte del catálogo Cantabria en Corto 2022, una iniciativa que pretende poner en valor este género. Aun así, Nacho Solana es consciente de que “los cortometrajes son de nicho totalmente”. “No hay un interés por parte de las grandes distribuidoras de que haya un espacio en los cines tradicionales para los cortometrajes, así que el lugar que ocupan los cortometrajes siempre es el festival”, subraya.

Su trabajo se ha difundido por más de 500 de estos festivales y ha obtenido premios en muchos de ellos, pero Solana lo describe como un tipo de evento al que acude un espectador muy concreto que busca ver algo distinto. Esta realidad los condena a “estar por debajo”, explica el director. Sin embargo, ve motivos para la esperanza: “El cortometraje español da muchísimas alegrías a nivel cultural. Tenemos cortometrajes que ganan Cannes y que se ven en Berlín”, destaca.

Solana cree en encontrar una vocación y pelea por la suya, aunque reconoce que “yo no gano dinero con los cortometrajes, siempre tengo que encontrar un equilibrio entre trabajos que me ayuden a mantenerme y que al mismo tiempo me permitan tener un espacio para desarrollar los cortometrajes y el proyecto de largometraje”. A pesar de las dificultades, espera que se de un relevo generacional en el sector audiovisual de la región. Tras unos años estancados en los que parece que las caras son siempre los mismas, defiende que “es importantísimo dar lugar a voces nuevas”.

Pone como ejemplo otros lugares de España en los que sí se está pasando el testigo a nuevas generaciones. “Hay gente muy joven, con muchísimas ganas, que está haciendo cosas interesantísimas. Y hay que allanar el camino para que eso sea posible también en Cantabria”, defiende Nacho Solana.

Como profesor de El cine en tus manos (escuela de cine cántabra), la Filmoteca Regional y la Universidad Europea del Atlántico intenta hacer realidad este objetivo. Considera que la lección más importante que puede transmitir a sus alumnos pasa por superar la percepción negativa que se tiene del sector audiovisual en la actualidad. “Si los alumnos encuentran una pasión, se forman en esa pasión y se vuelven buenos en aquello que les guste, ya sea dentro del cine, la fotografía, el guion, el arte o la dirección; encontrarán su sitio”, afirma Solana.

'No hay fantasmas'

El del director cántabro se encuentra, por el momento, en la sede de Santander de la Filmoteca de Cantabria-Mario Camus. Este domingo 26 de junio a las 12.30 horas acoge el preestreno de su último proyecto, 'No hay fantasmas'. Ha sido escrito por Jordi Farga y producido por Mordisco Films, Amania Films, Burbuja Films y el propio Nacho Solana.

Sirve como presentación de su proyecto de largometraje 'Eco', que acaba de recibir el premio DAMA Nuevas Narrativas. Lo más interesante de este proyecto para el director es que “cogemos una premisa de película de fantasmas y le damos la vuelta. Es un nuevo enfoque que nos permite hacer cosas visuales que no se han hecho de la misma manera”. “Al final, es una película de fantasmas, sin fantasmas”, concluye.