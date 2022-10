Huelga en la Atención Primaria cántabra: “Es el último recurso para atender correctamente a nuestros pacientes”

Los médicos de Cantabria han dicho 'basta' e irán a la huelga a partir del 7 de noviembre. La Atención Primaria languidece tras haber soportado una pandemia mientras los problemas de los que adolecía previamente siguen ahí. “A nadie nos apetece meternos en una huelga y en conflictividad, pero es el último recurso que nos ha quedado”. Son palabras de Óscar Ortiz Uriarte, delegado del Sindicato Médico de Cantabria, organización convocante de la huelga.

“Por sensatez y por responsabilidad tenemos que parar, lo que queremos es poder atender correctamente a nuestros pacientes”, asegura en conversación con elDiario.es, antes de desgranar los motivos para plantarse ante la Consejería de Sanidad, encabezada por Raúl Pesquera (PSOE), por la “falta de cumplimiento de los acuerdos firmados en 2019”.

Y frente a las declaraciones del consejero en las que se muestra “convencido” de que habrá un “entendimiento” que evite la huelga, Ortiz asegura que el sindicato no la va a desconvocar hasta que Sanidad cumpla los citados acuerdos: “No nos fiamos, hasta ahora solo han dado signos de ser unos tramposos y unos trileros”, subraya enfadado.

Pero, ¿cuáles son sus reivindicaciones? Básicamente, abordar la sobrecarga de trabajo habilitando consultas por las tardes y garantizar la seguridad de los profesionales ante el aumento de las agresiones que se están dando en los últimos meses.

Por un lado, reclaman que se impulsen programas de absorción de la demanda, de manera que aquellos médicos que voluntariamente quieran ejercer su trabajo en jornada de tarde para agilizar su agenda sean remunerados por ello. “Es como si fueran horas extras”, apunta Ortiz. Y es que, según dice, piden que los médicos puedan atender a un máximo de 28 pacientes por la mañana, en horario de 8.00 a 15.00 horas, siendo 35 en situaciones excepcionales.

La realidad, según denuncia, es que están viendo entre 50 y 60, por lo que “mejoraría la calidad asistencial” si pudieran repartir ese volumen de consultas entre mañana y tarde. “Eso supone un coste económico que no están dispuestos a asumir, prefieren que los atiendan a todos atropelladamente por la mañana y las horas extras no pagarlas”, denuncia el sindicalista.

44 agresiones en tres meses

Por otro lado, respecto a las agresiones, Ortiz expresa con indignación que la Consejería “no ha puesto en marcha ninguna medida de seguridad”. Y es que, según el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en los últimos tres meses se han producido 44 agresiones a médicos en esta comunidad. “Siete son reincidentes”, remarca. “¿A qué esperan a tomar medidas? ¿A que haya un un médico muerto?”, se pregunta recordando la agresión que tanta repercusión política y mediática tuvo en mayo en el centro de salud de Los Castros en Santander.

A raíz de ella, Sanidad planteó la posibilidad de implantar cámaras de seguridad. “Pedimos vigilantes en aquellos centros en los que estadísticamente más agresiones se producen y cámaras de seguridad, que las van a poner fuera, no dentro, lo que solo va a evitar actos vandálicos y poco más”, lamenta.

Asimismo, el representante del Sindicato Médico hace hincapié en que como condición sine qua non para levantar la huelga, Sanidad tiene que imponer sanciones administrativas a las personas que agredan, que vayan de los 3.000 a los 15.000 euros. Una sanción administrativa, dice, en función de la infracción y que sea paralela a la vía penal. “¿Cómo aprendimos todos a conducir sin una gota de alcohol? Pues a base de sanciones administrativas y de penas de cárcel. Pues esto es lo mismo”, remarca. “El Sindicato Médico de Cantabria lo dice bien claro: no va a desconvocar ninguna huelga hasta que no se expediente y se publicite alguno de los múltiples agresores que están recogidos”, sentencia.

“Es la muerte de la Atención Primaria”

Finalmente, Ortiz critica que la Consejería quiera impulsar 74 plazas de una nueva categoría profesional, la conocida como médico de continuidad. “Según ellos, al haber poco personal médico, necesitan flexibilizar las necesidades que tienen de cubrir distintos puestos de trabajo en en toda Cantabria”, afirma. La realidad, según detalla, es que es “un parche” para cubrir las necesidades del servicio.

“Un médico de continuidad no tiene un cupo, ni una zona básica de salud, y tiene a su cargo dos o tres zonas básicas de salud con un radio de acción de 50 kilómetros. Ese médico no va a tener a pacientes de los que va a conocer sus enfermedades y medicación, es la muerta de la Atención Primaria”, describe.

Como consecuencia de ello, según este sindicalista, “hay un absoluto malestar entre los médicos que están dispuestos incluso a no opositar”. “Pocos médicos quieren venir a trabajar a Cantabria y pocos médicos de los que tienen la residencia quieren quedarse a trabajar en Cantabria, porque la Atención Primaria está como está, desestructurada”, lamenta.

Finalmente, Ortiz reconoce que la huelga convocada puede generar rechazo entre ciertos sectores de la población. “Ya vemos cómo nos trata parte de la ciudadanía en las redes sociales, pero lo único que queremos es hacer nuestro trabajo con normalidad y seguridad, y poder atender correctamente a nuestros pacientes”, concluye.

Esta semana, el consejero de Sanidad ha asegurado que “muchas de las reivindicaciones” del sindicato “ya están encima de la mesa y muchas ya se han puesto en marcha”. En declaraciones a los medios, Pesquera ha remarcado que su departamento se está poniendo en contacto con todas las organizaciones sindicales y ha reconocido que la Administración “es más lenta que lo que debería ser”, en referencia a las medidas para frenar las agresiones, entre otras cosas.