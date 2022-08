El PP pide explicaciones en el Parlamento sobre el “trueque” de directores del SEMCA y el CEARC

El Partido Popular de Cantabria quiere que el Gobierno regional (PRC-PSOE) explique en el Parlamento los motivos del intercambio en las direcciones de los organismos autónomos adscritos a la Consejería de Presidencia: el Servicio de Emergencias (SEMCA) y el Centro de Estudios de la Administración Regional (CEARC).

Pedro García Carmona e Iñigo Claramunt toman posesión como directores del SEMCA y del CEARC

La diputada Isabel Urrutia ha registrado una batería de preguntas para su contestación por escrito acerca de este “trueque” y ha pedido documentación sobre el intercambio de responsabilidades entre Pedro García Carmona e Íñigo Claramunt.

“Nadie puede creerse que, a menos de nueve meses de que acabe la legislatura, este cambio de cromos sea para dar un impulso a ambos organismos públicos como quieren vendernos, sino más bien todo lo contrario”, ha opinado a través de un comunicado.

A su juicio, es “imposible” que a Carmona y Claramunt “les dé tiempo ni tan siquiera a aterrizar”, máxime -ha remarcado- cuando ninguno de los dos directores ha tenido responsabilidades previas en la materia que van a ocupar ahora.

Por ello, el Grupo Popular ha solicitado las actas de los consejos rectores de ambos organismos autónomos celebrados en el año 2022 y que la consejera del ramo, Paula Fernández, reunía esta semana para informar del cambio.

“Queremos conocer qué razones ha esgrimido, porque esto no hay por dónde cogerlo, a no ser que las razones no sean de gestión sino de tipo partidista y, mucho me temo, que en tal caso no lo va a contar”, ha señalado la diputada del PP.

Y ha presentado varias preguntas por escrito relativas a los motivos del “trueque” de directores; la “vinculación” que hasta la fecha han tenido Pedro García Carmona e Íñigo Claramunt con el SEMCA y el CEARC, respectivamente; cuándo decidió la consejera de Presidencia “intercambiar” los responsables de estos organismos autónomos y qué ha ocurrido de noviembre de 2021 a la actualidad para que “sea necesario hacerlo”.

Asimismo, el PP se interesa por los nuevos proyectos que van a ejecutar los directores del SEMCA y el CEARC o los proyectos de legislatura pendientes en ambos organismos.

En este sentido, Isabel Urrutia ha indicado que el SEMCA lleva un “retraso destacable” en su desarrollo y puesta en marcha como organismo público, no solo con su personal, sino también con la ubicación en las nuevas instalaciones, ha criticado

Y, finalmente, desde el PP quieren que el nuevo director del CEARC, Íñigo Claramunt, informe de “qué nuevo impulso, distinto a lo que hacía el señor García Carmona, va a dar”; a qué empresas de formación va a invitar a prestar servicios dentro de este organismo; o si va a potenciar la formación online o se decanta por la presencial.

“Hay veces que los políticos hacen cosas sin sentido y este es un ejemplo de ello. No tiene sentido ni defensa que a estas alturas de la legislatura se hagan trueques de este tipo, porque no estamos hablando de sustituir a una persona por otra por el motivo que sea, sino de un cambio de cromos que no tiene explicación más allá de la ocurrencia de la consejera de Presidencia”, ha finalizado.