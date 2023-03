El presidente de CEOE Cantabria asegura que había empresas conocedoras de la trama corrupta en los contratos de carreteras de Cantabria

El presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ha calificado de “impactante” la noticia sobre la presunta trama de contrataciones irregulares en el Servicio de Carreteras de Obras Públicas, por la “magnitud de las cifras”, si bien ha señalado que “había empresas que sabían qué estaba sucediendo”, por lo que le sorprende que no haya surgido “mucho antes”.

“No entiendo que hubiese contratos en los que se presentaban uno o dos licitadores y los demás constructores no dijesen nada”, ha manifestado en una entrevista a RNE recogida por Europa Press el presidente de CEOE, para quien este hecho da una idea de “la falta de valentía” de todos.

En cuanto al anuncio de la dimisión del titular de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, Conde ha opinado que es “lo que tiene que pasar” en una democracia, y pese a que le parece “una pena” que un consejero con su formación se haya visto “envuelto” en una tesitura así, considera que en estos casos el mundo político debe tomar responsabilidades y eso “le honra”.

Cuestionado por “el pastel” con el que se quedaban algunas de las empresas, Conde ha insistido en que “se necesita valentía” para hacer públicas este tipo de situaciones, porque “algo se debía percibir” de las acciones de este funcionario que ha hecho “daño a constructoras y proveedores”.

Sobre los futuros mecanismos de control para evitar este tipo de problemas, el presidente de la CEOE no cree que el proceso en sí “necesite muchos mas controles”, porque el exceso de control al final conduce a que los periodos de tramite se alarguen en exceso. “Lo que tiene que pasar es que la gente sea honrada y que haya una forma de ver esa honradez en los contratos”, ha añadido.

Para Conde, el mecanismo actual de adjudicaciones es “bueno”, aunque sí que ha señalado que “tal vez” podría aplicarse un mayor control en los contratos que se llevan a cabo de una forma urgente o contratos menores.

“Es entendible que para que la Administración sea ágil tiene que haber contratos menores (...), lo que no puede ser es que se pida siempre precio a las mismas tres empresas y en los contratos de urgencia se de siempre el contrato a tres empresas” porque “si no, no somos todos iguales”.

Conflicto de Aspla

Sobre Aspla, que lleva ya más de un mes de huelga, Conde ha calificado de “vergonzoso” el conflicto porque, en su opinión, una empresa que ha invertido en los dos últimos años 120 millones de euros, ha generado 150 puestos de trabajo fijo y cuyo sueldo medio está en los 40.000 euros “no puede negociarse con una huelga”.

En este sentido, el presidente de la patronal ha advertido que esta entidad vive de suministrar a grandes compañías a nivel mundial y “va a ver reducidos sus pedidos” cuando pase este conflicto.

Respecto a un posible traslado de Aspla fuera de Cantabria, Conde no ha descartado que pueda pasar cuando la hostilidad sea “excesiva” y ha reprochado al Gobierno regional no haya sido “neutral” en este conflicto.

“No estamos hablando de que no se tengan que mejorar las condiciones laborales de la gente, pero hay que hacerlo de una forma ordenada y en convivencia con al empresa”, ha insistido.

Finalmente, Conde ha declarado que en Cantabria hay una “desidia” empresarial porque no hay apoyo suficiente de los políticos al sector, lo que está provocando que el resto de comunidades y otros territorios “nos pasen por encima”.