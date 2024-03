La primera reunión entre la alcaldesa de Santander y la delegada del Gobierno se salda sin acuerdos ni plazos concretos

La primera reunión de trabajo entre la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), y la actual delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), se ha cerrado este lunes sin ningún acuerdo ni tampoco plazos concretos sobre el avance de los proyectos pendientes.

Además, ambas partes mantienen las discrepancias acerca de cuestiones, como el futuro de los espigones de las playas de La Magdalena-Peligros y sobre si las cesiones de patrimonio del Estado a la ciudad, como la finca de La Remonta o el Palacio de Cortiguera, deben ser o no gratuitas.

Pese a ello, ambas han destacado “el tono” del encuentro, celebrada en la Delegación del Gobierno, y han expresado su intención de colaborar y reunirse periódicamente para avanzar en los proyectos de la ciudad que implican a las dos Administraciones y llegar “a puntos de encuentro”, aunque haya “discrepancias”.

“Necesitamos reuniones y respuestas, nos gusten o no, para poder desbloquear temas”, ha demandado la alcaldesa, que ha reclamado “valentía para decir sí o no”. “Si nos tienen que decir no, que lo digan”, ha dicho la alcaldesa, que cree que lo que no puede haber es “ninguneo” ni “dejadez” y que se lleven, en algunos casos, años hablando de la misma “ristra” de proyectos pendientes.

Igual ha confiado en que Gómez de Diego, exconcejala del Ayuntamiento, se va a poner “del lado de los santanderinos” y que habrá “respuestas satisfactorias” para muchos de los proyectos pendientes o que, si no, al menos, “tengan respuesta”.

Por su parte, Gómez de Diego ha hecho una valoración “positiva” del encuentro por “el tono y la lealtad institucional” y ha señalado que “con diálogo y cooperación es más fácil que las cosas salgan adelante”.

Ha subrayado que el “compromiso” del Gobierno de España con Santander es “innegable” y “millonario” con apoyo a proyectores “transformadores” de la ciudad, como son su posicionamiento como referente cultural a nivel nacional e internacional con la aportación de “más de 50 millones de euros”, la integración ferroviaria, además de las inversiones en el Puerto.

Proyectos

Respecto a los proyectos concretos, la alcaldesa ha pedido información sobre proyectos que afectan a siete ministerios distintos, a los cuyos titulares se les ha demandado por carta reuniones o información sobre el estado de las distintas cuestiones pendientes.

Uno de los temas “más importantes” para el que Igual ha pedido respuestas ha sido el de los espigones de las playas.

En este punto, la delegada del Gómez de Diego ha apuntado que en estos momentos se está tramitando la declaración de impacto medioambiental para retirar el espigón ya construido en La Magdalena, que es, según ha dicho, lo que había demandado el Ayuntamiento en la pasada legislatura pese a que “ahora ha cambiado de criterio” y ha pedido que se retomen las obras para construir el segundo dique.

En este sentido, la delegada se ha comprometido a trasladar este cambio de postura al Ministerio y buscar una solución definitiva, así como conocer con más detalle el estado de situación del proyecto de estabilización de la segunda playa del Sardinero, que también se encuentra en tramitación para obtener la declaración positiva de impacto medioambiental.

La alcaldesa, por su parte, se ha preguntado “hasta cuándo” va a estar el proyecto de retirada del espigón construido en fase de evaluación ambiental y se ha quejado de que desde el Ministerio para la Transición Ecológica no les dicen “qué va a pasar”. Gómez de Diego ha indicado que, por ahora, “no puede avanzar plazos” aunque se va a informar de “en qué punto está para dar alguna fecha” sobre estas cuestiones. “Esperemos que no se demore mucho”, ha dicho.

Tampoco hay avances en el desacuerdo sobre qué Administración debe acometer el arreglo del acceso a la playa de Peligros desde el Ayuntamiento ya que desde la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio, entienden que es algo competencia del Consistorio, mientras que la alcaldesa insiste en que quedó establecido que, respecto a esos accesos, el Consistorio no se haría cargo de daños por desperfectos causados por fenómenos meteorológicos.

Otras cuestiones que atañen al Ministerio que lidera Teresa Ribera es el futuro del edificio Rema o del de La Horadada. En este segundo caso, Igual ha recordado que el Ayuntamiento presentó un recurso contencioso-administrativo al no aceptar la “cesión unilateral” que plantea el Ministerio a la ciudad.

Reordenación ferroviaria

En relación a otro tema, Gómez de Diego sí ha afirmado que “será la legislatura de la reordenación ferroviaria” de Santander, en la que habrá “cosas tangibles y reales” y se pasará de las “infografías a hechos”. Por su parte, la alcaldesa ve ya “excesivo” el tiempo que se está tardando en reanudarlo y ha pedido información sobre el estado de la actualización del proyecto del edificio de oficinas en la Peña del Cuervo.

Por otra parte, la delegada ha señalado que ya está “muy avanzado” los proyectos de humanización de las carreteras nacionales N-623 y 611 a su paso por Santander están “muy avanzados” y “pronto” se conocerá el proyecto que se sacará a información pública.

En ese punto, igual ha señalado que había por parte del Ministerio de presentar “a principios de marzo” a los vecinos estos proyectos. Sí ha agradecido al Ministerio de Transportes que se hayan contemplado “las sugerencias” del Ayuntamiento y ha recordado que, el acuerdo, prevé que, una vez, se lleven a cabo los arreglos en esas carreteras, se cederán al Consistorio para que se encarga de su mantenimiento futuro.

Cesiones

En lo que las posturas están alejadas por ahora es en lo que tienen que ver a distintas cesiones de edificios o bienes del Estado para la ciudad.

Gómez de Diego ha señalado que hay “consenso” entre las partes en “dar uso y vida” a edificios o espacios públicos que son propiedad del Estado, pero en lo que no lo hay es respecto a las “condiciones de esas cesiones” a la ciudad.

“El Gobierno de España no realiza cesiones gratuitas, si no hay movimientos por parte del Ayuntamiento es difícil que se pueda avanzar”, ha aseverado Gómez de Diego, que ha insistido en que “en ningún momento” se planteó una “cesión gratuita” ni de La Remonta ni el Palacio de Cortiguera, algo en lo que ha discrepado la alcaldesa.

Sobre La Remonta, Igual quiere saber finalmente a qué quiere dedicar el Gobierno de España, si a parque o a viviendas. “No sabemos dónde estamos”, ha dicho la alcaldesa.

Por su parte, la delegada ha afirmado que la cuestión está “en el mismo punto que estaba” ya que, según ha dicho, desde el Gobierno central se va a dar “prioridad” a impulsar proyectos de construcción de viviendas sociales en aquellos lugares “donde no haya una controversia” y haya “colaboración” por todas las partes.

Sobre el Palacio de Cortiguera, Igual se ha referido a que el Estado sacará este mes a subasta el edificio, que el Ayuntamiento quería que se le cediera para ejecutar un centro de interpretación de la Ciudad.

Según ha explicado, ese proyecto data de 2010 y lo que se planteaba era que el Estado realizaría una inversión de 1,2 millones para adecuarlo y, a partir de ahí, lo cedería al Ayuntamiento, que se ocuparía de darle uso con ese centro de interpretación, de mantenerlo abierto y de conservarlo.

Ahora, el Ayuntamiento desconoce la disposición del Gobierno y “ni se plantea” adquirir el edificio en esa subasta al “no tener garantizado” que el Estado vaya a financiar la inversión que precisa el edificio para adecuarlo.