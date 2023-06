Revilla cree que los pactos PP-Vox serán “una realidad” a partir de las elecciones generales

El presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla (PRC), cree que los pactos PP-Vox serán “una realidad” a partir de las elecciones generales del 23 de julio y ve “difícil” que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pueda gobernar en minoría.

“Yo creo que acabarán pactando, pero va a intentar por todos los medios que hasta las elecciones gobiernen en minoría”, ha señalado Revilla este domingo en una entrevista a RNE recogida por Europa Press, en la que ha advertido de los “peligros” de una coalición con la extrema derecha, que supondría, a su juicio, “un paso atrás” en los avances del país.

De esta forma, Revilla ve “coherente” la decisión del PRC de abstenerse para que el PP gobierne en minoría en Cantabria, dado que les “alarma” la posibilidad de que los populares gobiernen con Vox.

“Creo que sería un paso atrás en este país en cantidad de avances que se han hecho y no vamos a permitirlo dentro de lo posible”, ha valorado Revilla, que ha destacado que Vox está en contra de las autonomías y, además, hay “otras diferencias en determinadas libertades que quieren cercenar que hacen que estén en las antípodas”. “Para nosotros Vox es una línea roja”, ha añadido.

No obstante, Revilla cree que los pactos de PP y Vox “serán una realidad” a partir de las elecciones generales del 23 de julio si, “como pronostican la mayoría”, dan a Feijóo la posibilidad de gobernar con Vox, dado que ve “difícil” que pueda gobernar en minoría.

“Ahora no va a haber pactos con Vox, seguro, porque eso sería dar munición al Partido Socialista, que ve peligro en esa coalición como veo yo, y yo creo que también muchos españoles pueden estar alarmados ante una coalición donde no sabemos qué principios de Vox podrían ser también aceptados por el PP, que sería una marcha atrás en la conquista de libertades que hemos tenido en este país”, ha añadido.

“No vamos a contribuir nosotros oponiéndonos a quien ha ganado a que se vea forzado a hacer algo que a nosotros nos parece que es negativo”, ha reiterado Revilla, que ha apuntado que, aunque no van a pedir “ningún sillón”, van a poner “algún tipo de condición”, como que no se paren los proyectos, siendo reivindicativos con el Estado.

Comienza la despedida

Revilla ha dicho encontrarse “muy bien”, con la conciencia “muy tranquila” y “sereno”, tras las elecciones del 28 de mayo en las que perdió la Presidencia al conseguir 8 escaños -seis menos que en 2019-. “Hemos hecho todo que hemos podido”, ha trasladado.

Ha señalado que no va a “tirar la toalla” porque no haya ganado e ir a la oposición es “lo que toca”, si bien descarta “totalmente” ser el número uno del PRC en las generales. “Yo no voy al Congreso de los Diputados de ninguna manera”, ha aseverado.

También, ha apuntado que con 80 años es “la última vez” que se presentaba a las elecciones en Cantabria y en los próximos cuatro años tiene que preparar un relevo en el partido, que cree que se hará “pacíficamente”. “El partido no desaparece con Revilla”, ha dicho.

Finalmente, sobre el futuro de Cantabria y España, Revilla ve un “riesgo enorme” en el conflicto de Rusia. “Tendrá que haber una solución donde habrán de ceder ambas partes”, ha apuntado. En cuanto a la comunidad, cree que “va muy bien” y está “contento” con lo que ha hecho.