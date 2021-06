Revilla dice 'no' a los indultos pero sí a soluciones como reformar el Estatuto de Autonomía y la balanza fiscal

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reiterado su oposición a los indultos del 'procés', que "van en contra de sus principios", pero también a los partidos que "no ofrecen nada" para solucionar el problema catalán, para el que apuesta por buscar alguna solución como plantear otro Estatuto de Autonomía y revisar la balanza fiscal de las comunidades autónomas.

Revilla cree que los independentistas "se darán cuenta" de que por la vía unilateral "no se pueden ir de España porque España no lo va a consentir, porque tiene unas leyes", y "como esa vía la tienen que descartar", habrá que buscar una nueva vía de diálogo donde "al final habrá que hablar de dinero".

Así ha respondido el presidente cántabro a preguntas de la prensa sobre los indultos, que no está de acuerdo en conceder a una persona que ha cometido una vulneración del Estado de Derecho o que es "simplemente un chorizo de libro, que hay, ha habido y están todavía pendientes de entrar en la cárcel un montón", ha dicho.

"Cada vez que veía que un corrupto de libro era indultado me sentía como huérfano de la legalidad y de la normalidad", ha añadido, opinando que, además, "es como hacer de menos al tercer poder del Estado, en el que yo tengo mi confianza y mis discrepancias, pero si no hay un tercer poder corrector del legislativo y el ejecutivo, esto es la ley de la selva".

Al hilo, ha lamentado que los jueces han estado "meses y meses lidiando con un juicio", en su opinión "muy correcto" y que ha terminado con una sentencia "razonada" y de "miles de folios", que ahora pierde validez. "Yo me quedaría en una situación de que para qué me he tirado yo seis meses aquí, ¿para qué yo he hecho esto si luego los indultan?", ha criticado.

Eso, ha dicho, va "en contra de sus principios y los del partido" -el PRC-, porque además se da el "agravante" de que no existe un propósito de enmienda, ya que si se diera incluso él "probablemente se pondría a la cabeza" para pedir el indulto, porque "tampoco han matado a nadie, han vulnerado las leyes".

Y aunque el jefe del Ejecutivo cántabro está en contra de los indultos, ha remarcado que tampoco está "en la línea de aquellos que no ofrecen nada" frente al conflicto, pues "el no ofrecer nada nos lleva a más de lo mismo". "Tiene que haber algo", ha sentenciado.

Al hilo, ha calificado de "demencial" que los partidos que "han chamuscado" ya Cataluña electoralmente hagan campaña "contra Cataluña" para "sacar votos" en el resto de comunidades.

A juicio del presidente cántabro, "habrá que buscar alguna solución", para lo que "desde luego hay que reunirse, hay que hablar" y "probablemente" plantear otro Estatuto de Autonomía y revisar la balanza fiscal porque "se darán cuenta que jamás Cataluña de manera unilateral va a permitir" la independencia.

Eso, ha dicho Revilla, no lo hará "ningún presidente, por más que digan vendepatrias a Pedro Sánchez". "Ni Pedro, ni Juan, ni nadie puede saltarse las leyes, porque estamos en un Estado de Derecho y hay unos jueces", ha sostenido.

Así, cree que "el final de esta historia acabará siendo un nuevo Estatuto, un nuevo planteamiento sobre la financiación y la balanza entre Cataluña y el resto de España y dinero".

Por ello, ha esperado que las negociaciones no vayan en contra de las autonomías más pobres y "acabemos descompensando más una España donde las regiones ricas son muy ricas y las pobres cada vez mas pobres".

Según Revilla, una vez "abandonada la vía unilateral" por parte de los independentistas, esa balanza será "el debate dentro de dos o tres años", en el que las comunidades reclamarán "el principio consagrado en la Constitución de la solidaridad" porque "los ricos no se pueden quedar con todo".

En este sentido, ha defendido un equilibrio de reparto en España, y al igual que un sistema fiscal justo persigue "que las rentas entre personas cada día sean menos equidistantes", se busque ese mismo fin entre las comunidades. "No puede haber esas diferencias que hay entre Extremadura y Cataluña o entre Andalucía y País Vasco, y para eso tiene que haber un principio de solidaridad", ha explicado.

En resumen, el presidente dice 'no' a los indultos, pero "frente al 'no' tienen que darse alternativas para reconducir el tema, y tiene que haber una mesa de diálogo y planteamientos que sean aceptados por las dos partes", ha concluido Revilla, que ha hecho estas declaraciones este martes tras asistir al acto de entrega de diplomas a alumnos de los cursos del Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA).