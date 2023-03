Revilla: “Este Gobierno no ha cometido ningún delito y podemos ir con la cabeza alta”

Miguel Ángel Revilla ha comparecido este lunes en el Parlamento de Cantabria para ofrecer explicaciones a los grupos sobre la trama de corrupción en la adjudicación de contratos de carreteras que le ha obligado a aceptar la dimisión del ya exconsejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa (PRC), pese a “estar limpio”.

Revilla cesa al consejero de Obras Públicas por la trama de corrupción en los contratos de carreteras de Cantabria

“Este Gobierno no ha cometido ningún delito y podemos ir con la cabeza alta”, ha destacado el presidente autonómico, tras recalcar desde la tribuna de oradores que tiene “la conciencia personal y colectiva de su gobierno tranquila”. Y es que pese a lamentar lo ocurrido, en referencia al modus operandi del alto funcionario que se encuentra detenido y en el foco de las investigaciones, Revilla ha asegurado que está “orgulloso de la trayectoria” del Ejecutivo en general y de su partido -el PRC- en particular. “Estamos orgullosos de cómo hemos actuado en este caso”, ha enfatizado.

El presidente ha esgrimido los mismos argumentos que en su comparecencia del viernes pasado, en la que anunció la dimisión del consejero, aduciendo al elevado listón ético que se han puesto. “Este Gobierno no tiene a nadie imputado por nada, no ha cometido ningún delito”, ha insistido, tras dirigirse a la oposición señalando que en eso “van a tocar hueso”.

“Esto a cualquiera le puede ocurrir, la codicia humana no tiene límites”, ha manifestado en referencia a la actuación del funcionario, y seguidamente ha vaticinado que con el tiempo se verán otros casos similares. “Yo he pasado por esa tentación y no caí”, ha reconocido Revilla.