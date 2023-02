Revilla pide que los responsables de la “chapuza” de los trenes sean cesados y plazos para su entrega

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido que los responsables de la “chapuza” de los trenes, que provocará un retraso en la llegada de la flota comprometida para la región, sean cesados, así como los plazos previstos para su entrega. Así lo ha señalado Revilla este viernes a preguntas de la prensa, que ha indicado que a lo largo de la mañana mantendrá una conversación telefónica con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Revilla espera que la ministra, que tiene previsto visitar Cantabria este sábado, 4 de febrero, “traiga respuestas claras, concisas, contundentes” y explique esta “mayúscula chapuza” que, a su juicio, es “incomprensible” que ocurra. “Que los responsables de esta situación sean cesados y, lo más importante, que nos diga en qué plazo nos van a entregar esos trenes”, ha pedido.

Según ha indicado, el líder del Ejecutivo cántabro ha mantenido este jueves un encuentro con el presidente de Asturias, Adrián Barbón, quien “está lo mismo de indignado que yo y tampoco le habían dado una explicación convincente”. Asimismo, ha asegurado que este error supondrá un retraso en la llegada de los 21 trenes de Cercanías comprometidos para la región en 2020. “Eso es ya una realidad”, ha lamentado.

Cuestionado por los responsables, Revilla ha indicado que se desconoce si es un problema de Renfe o de Adif, y en la cúpula superior se encuentra el Ministerio de Transportes. “Vamos a ver quién ha cometido el gravísimo error de sacar a licitación un proyecto que no era viable en la medida en que la anchura de los gálibos de los túneles que tenemos tanto aquí como en Asturias no coincidían con la dimensión de los trenes que se iban a fabricar”, ha dicho.

Asimismo, cree que dichos trenes no se habían empezado a fabricar. “Parece ser que no, que no se habían empezado y que ese gálibo lo sabían hace meses. No sé por qué no se ha dado a conocer hasta ahora porque nosotros estábamos en la idea de que se estaban construyendo de acuerdo con unos proyectos adecuados”, ha manifestado Revilla, que ha añadido que “de cualquier manera, es algo impresentable que esto haya ocurrido”. Revilla ha hecho estas declaraciones a la entrada del Palacio de Festivales con motivo de la recepción al Cuerpo Consular acreditado en Bilbao.