Revilla se declara como no monárquico, pero cree que “no toca ahora ese asunto”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ve a Felipe VI como un “gran rey” que “no se parece en nada” al emérito y cree que no tiene “los defectos tan terribles” y “veleidades tan nocivas” de éste.

Además, ha opinado que Felipe VI está “muy concienciado” de su papel y “asume que hoy ser Rey hay que ganárselo todos los días y que esto de la noche a la mañana se puede venir abajo si no es consciente de que tiene que hacer de jefe del Estado”.

Así se ha pronunciado Revilla después de haber acompañado al monarca en su apretada agenda de esta mañana en Santander, donde Felipe VI ha visitado el Puerto con motivo de su 150 aniversario y ha conocido los proyectos de futuro de la entidad portuaria, con inversiones en los próximos meses por 180 millones; se ha subido a bordo del buque-escuela 'Juan Sebastián Elcano', donde ha coincidido con la ministra Margarita Robles, y ha inaugurado los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

“Yo tengo una gran imagen de este rey, que buena falta nos hace porque después de lo que ha pasado con el padre pues si no llegamos a tener a este hijo..., que no se parece en nada, creo, eh, porque nunca se puede poner la mano en el fuego. Pero yo la idea que tengo es que este hombre no va a caer en esos defectos tan terribles de su padre. Es una suerte tener a Felipe VI, un hombre de prestigio, que yo creo que la gente le quiere y que ha afianzado la Monarquía”, ha dicho.

Revilla ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación en el Palacio de la Magdalena, que este jueves ha podido comprobar que Felipe VI es una persona “preparada”, “atenta a todo el mundo” y “encantada de estar con la gente”.

“El padre también era de darse a la gente pero este (el actual monarca) lo hace, creo, con mayor naturalidad y sencillez. Es un hombre de otro estilo. Me gusta esta forma de ser”, ha dicho el presidente regional, que ha destacado lo atento que ha estado en todos los actos y su cercanía. “Se ha hecho fotos con todo el mundo”, ha relatado.

El presidente cántabro ha asegurado que mantiene “muy buena relación” con Felipe VI pese a que éste “ya sabe lo que opina de su padre” y ha destacado que el actual monarca “jamás” le ha hecho un comentario sobre las críticas al emérito. “Más le vale”, ha añadido.

Pese a que Revilla se declara como no monárquico, cree que “no toca ahora ese asunto” porque hay “cosas más importantes” en estos momentos en España.

Revilla ha aprovechado la visita de Felipe VI para invitarle a la inauguración del Año Jubilar Lebaniego 2023 y “da por hecho” que acudirá puesto por la importancia que tiene Santo Toribio de Liébana como “lugar santo” junto a Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela.

El presidente regional ha avanzado que se está parando un “gran año” jubilar en el que se buscará “olvidarnos ya de la pandemia y, en lo posible de la guerra” en Ucrania. Y es que, según ha dicho, la gente quiere “seguir viviendo”.

Una de las anécdotas del día ha sido cuando Revilla, tal y como él mismo ha revelado, ha confundido la escultura 'Carlota' del artista plástico Jaume Plensa, que se ha instalado frente a una de las fachadas principales del Palacio de la Magdalena, ha pensado que era “el rey de joven”.