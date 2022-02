Revilla ve “bien” reducir la cuarentena a los contagiados: “No podemos parar la actividad económica”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ve "bien" la posibilidad de reducir la cuarentena a los positivos de coronavirus porque "no podemos parar la actividad económica". "Yo cuanto menos haya cuarenterena mejor", ha afirmado este martes Revilla al ser preguntado por el hecho de que la Comisión de Salud vaya a estudiar reducir el periodo de cuarentena a los contagiados por COVID, dejándolo entre 3 y 5 días.

Revilla ha apoyado esta posible reducción de cuarentenas dada la "merma" de plantilla que sufren ahora algunas empresas y sectores económicos al tener a parte de sus trabajadores contagiados. "En la medida en que se pueda rebajar a 3 días o 4 yo encantado", ha dicho el presidente cántabro, que ya hace unos meses se mostró a favor de que las cuarentenas se recortaran a 5 días en lugar de a 7.

El presidente cántabro ha señalado que "hay que tirar para adelante" y "acomodarse a una situación que va a durar". "Vamos a convivir con el virus, pero afortunadamente sin la gravedad que tenía antes. No vaya a ser que a la gravedad de la pandemia agravemos una situación económica, que ahora está empezando a tirar para adelante". "Que no la frenemos, la estimulemos".

Por esta misma cuestión ha sido preguntado el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, que también ve "muy bien" esta posibilidad de reducir las cuarentenas. "Lógicamente, cuando una persona está sana el hecho de que se quede 7-10 días en su casa no tiene sentido, pero no tiene sentido ni para la empresa ni para la persona, ni para el sistema", ha dicho. El presidente de la patronal ha señalado que "no tienen recursos ahora mismo para que se bloquee la actividad empresarial".

También, en relación con la COVID, Revilla ha sido cuestionado por la medida adoptada ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que está el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, del fin de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, incluido el patio de los colegios, algo que se lleva hoy al Consejo de Ministros.

El presidente de Cantabria ha insistido en que las decisiones en materia de pandemia "las toma Sanidad". "Me parece que un político no debe ser quien diga qué es recomendable en una situación como la que hemos tenido en España. Yo puedo estar de acuerdo con las medidas que se toman o en desacuerdo pero jamás se me ha ocurrido llamar a Sanidad para decir 'oiga, hagan esto', porque lo interpretarían como una injerencia que no se me ocurre hacer jamás", ha reiterado.

Revilla ha señalado que, en estos temas, lo que digan los especialistas en la materia, él lo "acata". "Sanidad ha tomado la medida de que se elimine (la mascarilla) en la calle, pues sabrá por qué lo hace, porque conocen perfectamente el tema", ha añadido. Dicho esto, sobre la retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, ha señalado que él "personalmente" la seguirá llevando "por lo menos una temporada más". Y en relación a su uso o no en los patios, ha añadido, en el mismo sentido, que "le dirá a su nieto que no se la quite". Revilla "teme" que una medida como la que se va a adoptar pueda "interpretarse" por los ciudadanos como que el virus ha desaparecido, cuando, según ha advertido, no es así.