La UIMP inaugura sus 91 Cursos de Verano pensando en envejecer “con salud” y sin perder su “ADN”

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander ha inaugurado este jueves la 91 edición de sus Cursos de Verano, en la que continuará la conmemoración del 90 aniversario iniciada el pasado año y tendrá la vista puesta en el centenario, con el afán de seguir envejeciendo “con salud y vitalidad”, aspirando a una “larga vida en buenas condiciones” y actualizándose pero “sin perder su ADN”.

Así lo ha dicho el rector, Carlos Andradas, en el acto oficial de inauguración celebrado esta mañana en el Paraninfo de La Magdalena, al que ha asistido el ministro de Universidades, Joan Subirats, además del presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programación de Actividades, Matilde Carlón; y el secretario general, Pablo González, que ha leído la memoria académica del 2022, en el que pasaron por las diferentes sedes de la UIMP más de 22.000 alumnos.

También ha intervenido el director del Instituto de Ciencias de Altos Labs en San Diego, Juan Carlos Izpisúa, que ha impartido una lección inaugural sobre 'Salud y envejecimiento' en la que ha dado a conocer los experimentos en los que trabaja este laboratorio americano --por ahora en animales-- para rejuvenecer las células y mejorar su capacidad de resiliencia ante las enfermedades, especialmente aquellas que aparecen con el paso de los años.

Así, el rector ha aludido en su intervención a la lección de Izpisúa haciendo una comparativa entre el envejecimiento de las personas y el de las instituciones, aprovechando que la UIMP ha cumplido 90 años y tiene una edad “aún jóven” para una entidad pero “magnígfica” para reflexionar sobre “cómo queremos ir creciendo”, algo que a su juicio debe ser, como en las personas, “evitando el deterioro” y “silenciando el ADN basura que el paso del tiempo hace aparecer”, además de poniendo en marcha esas operaciones de “reprogramación celular” e identificando el ADN “bueno” para mantenerlo.

Estos principios se recogen, según Andradas, en el Plan Estratégico en el que la UIMP está trabajando y que podría estar listo para el otoño. Para cumplirlos, se necesitan “tres nutrientes” que consisten en tener recursos humanos suficientes, recursos económicos para actuar con independencia y libertad y un marco jurídico que permita hacerlo con “agilidad”, ha subrayado el rector.

Al hilo, ha agradecido al Gobierno saliente su esfuerzo económico para la universidad y ha confiado en que también podrá encontrar en el nuevo equipo que se forme “la sensibilidad, interlocución y apoyo para seguir trabajando conjuntamente”. Y es que esta 91 edición, cuyo programa consta de más de un centenar de actividades con el tema central de la Presidencia española de la UE, se celebra en un momento político “de extraordinaria actividad”, tras unas elecciones autonómicas y a las puertas de las generales.

Así, Andradas ha hecho un llamamiento general a colaborar con la UIMP para “seguir cumpliendo años en perfecta forma, aumentando nuestra sabiduría pero evitando el deterioro físico por no tomar las medidas necesarias de reprogramación para nuestra universidad”.

“Apuesta estratégica del Ministerio”

En la misma línea, Subirats ha deseado una “larga vida a la UIMP”, que ha calificado como una “apuesta estratégica” del Ministerio porque trabaja en dos de sus objetivos: desplegar la formación hasta los 65 años, como marca la UE --ya que en la actualidad solo el 6% de los universitarios son mayores de 30--; y fomentar la transferencia del conocimiento, ya que “somos muy buenos investigando, pero somos más deficientes transfiriendo ese conocimiento”.

El ministro ha destacado el nivel de los cursos, gracias a los que los que pasarán protagonistas “muy importantes” por la UIMP, de la que ha ensalzado que siempre busca la participación de personas “significativas” para analizar los temas que afectan a la sociedad. Así, ha considerado una “magnífica decisión” centrar esta edición en la Presidencia de España de la UE, que supone “una oportunidad excelente” para el país en un contexto de final de legislatura --con las elecciones al Palamento Europeo previstas en mayo--, y que la programación coincida con la reunión de los ministros europeos de Ciencia que va a tener lugar en Santander en el mes de julio.

De hecho, la inauguración ha contado también con la participación, a través de un vídeo, de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mestola, que ha puesto de relieve el momento “histórico” que atraviesa el continente y el papel que juega España en él.

“No podemos imaginar un continente fuerte sin la contribución de España”, ha dicho, añadiendo que los modelos de sociedades abiertas de Europa están “para quedarse” y animando a los alumnos a involucrarse en la sociedad. “La dirección que queremos tomar también depende de vosotros”, les ha dicho.

Por su parte, Revilla ha calificado a la UIMP como un “foco de conocimiento, estudio y convivencia” de gran prestigio para la comunidad en el que ha sido su último acto público como presidente del Gobierno de Cantabria. “Es una casualidad y un honor terminar un mandato de presidente inaugurando los cursos de la UIMP”, ha asegurado.

El jefe del Ejecutivo en funciones ha invitado a los alumnos y profesores que van a pasar este verano por las aulas del Palacio de La Magdalena a visitar Cantabria y, en especial, Liébana, con motivo de la celebración del Año Jubilar.

También ha felicitado al profesor Izpisúa por los ensayos para revertir el envejecimiento celular y ha agradecido el trabajo de la comunidad científica internacional para “hacer la vida más larga y soportable”, al tiempo que ha advertido de los riesgos que supone el avance hacia una “sociedad de longevos”.

De hecho, Izpisúa ha remarcado la importancia de investigar en esta línea para lidiar con diferentes patologías que afectan a los seres humanos teniendo en cuenta que, según la OMS, en los próximos años 1.600 millones de personas en el mundo tendrán más de 65 años. Finalmente, la alcaldesa de Santander ha subrayado los 90 años de trabajo y éxito“ compartidos entre UIMP y Ayuntamiento, que ha tildado como un ”gran ejemplo de lealtad y colaboración institucional“ que permite estar ”en la élite académica internacional“.

La programación de esta edición se desplegará del 12 de junio al 8 de septiembre con 106 cursos e incluye algunas novedades, como tres nuevas escuelas --del Mundo Clásico, 'EIBA EU CatChain Summer School Innovation and Catching-Up Along the Global Value Chains', de temas tradicionales y emergentes en el contexto de las cadenas globales de valor (CGV), y de UNICE--, o un encuentro de importantes químicos internacionales.

Por las actividades pasarán personalidades destacadas de diferentes ámbitos, como el historiador Juan Pablo Fusi, el arqueologo Eduardo Matos Moctezuma, el escritor Álvaro Pombo, el actor José Luis Gómez, la escritora Olvido García Valdés, el cineasta Alejandro Amenábar o el diseñador gráfico Manuel Estrada --encargado de la cartelería de la 91 edición de los cursos--, entre otros.