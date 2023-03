Las mujeres al mando del sector de la alimentación, desde el campo hasta la mesa

Gerentes de denominaciones de origen, productoras de quesos, de aceite, miel, trufa, azafrán, enólogas, bodegueras, sumilleres, jefas de sala, chefs, comunicadoras, periodistas especializadas... Sí, en el ámbito de la gastronomía ellas también despuntan.

Cristina Díaz, la mujer del año en el mundo de los vinos

Más

Así lo refleja el libro ‘Mujeres en la gastronomía de Castilla-La Mancha’, un directorio que recoge 67 perfiles de mujeres que desarrollan su actividad en este sector, desde la producción de alimentos hasta la mesa, fruto de un proyecto financiado por las Cortes Castilla-La Mancha sobre el rol de la mujer en el posicionamiento de la gastronomía regional.

Blanca Henche, profesora de la Universidad de Alcalá y delegada de la Asociación Mujeres en Gastronomía en Castilla-La Mancha, es artífice de este libro junto a los investigadores de esta misma universidad Pedro Cuesta Valiño y Patricia Durán Álamo. Ha conseguido, con este trabajo y con su actividad diaria dentro de la asociación nacional, acercarse al perfil de las mujeres que en Castilla-La Mancha trabajan en el sector y algo incluso más importante: “Que se les de voz a estas mujeres, que se digan estas son, que se vea su cara, y también crear referentes para las jóvenes, que una chica que se está formando vea que puede trabajar en el sistema de calidad de una bodega, que haya referentes femeninos”.

El proyecto, de ámbito nacional, comenzó a gestarse a principios de 2022 y terminó en diciembre de ese mismo año. “Antes de tener la financiación ya teníamos el proyecto encauzado, el cuestionario para toda España”, señala.

En total, se hicieron más de 500 encuestas a nivel nacional de mujeres que pertenecían a la red Mujeres en Gastronomía que, a principios de 2022 reunía a 1.060 mujeres, hoy son más, de las cuales en torno a la mitad respondieron el cuestionario. “En la red de Castilla-La Mancha hay 110 mujeres actualmente, evidente hay muchas más que aún no están aquí. En el momento en que hicimos el estudio eran 90 y de esas 90, 69 han realizado la entrevista en profundidad”, señala Blanca Henche.

Perfil agropecuario

Con las encuestas realizadas en Castilla-La Mancha esta investigadora apunta a que “nuestra región tiene un perfile agropecuario desde el punto de vista femenino”, aunque los perfiles son muy variados: “Tenemos gerentes de denominaciones de origen, de indicaciones geográfica protegida, como la Denominación de Origen (DO) Uclés, como la presidenta del Colegio Enólogos de Castilla-La Mancha, también hay productoras queseras, productoras de aceite, miel, trufa, azafrán, bastantes del sector agropecuario, trabajadoras de granjas avícolas; después hay parte del sector del vino, enólogas, bodegueras, mujeres en sistemas de calidad en bodegas, en el enoturismo, sumiller; y en hostelería desde jefas de sala hasta chef; y la parte de servicios tenemos comunicadoras, mujeres que llevan blogs especializados en gastronomía, periodistas, responsables de agencias de comunicación o investigadoras”.

Y aunque establecer características comunes a todas ellas es complicado, Blanca Henche considera que hay un rasgo común: “Hay un arraigo emocional en todas, hay una referencia al territorio importante, todas tienen algunas referencias, ‘yo vivo en este pueblo o vivieron mis abuelos y venía los veranos’ y la formación, la mayoría tiene estudios universitarios, desde biología, ingenieros agrónomos, sumillería, hostelería, comunicación, periodismo, hay un poco de todo, hay una formación de un nivel medio alto”.

En cuanto a la edad, es muy amplia, ya que aparecen desde mujeres que tienen algo más de veinte años hasta más de 60, “eso da visión de futuro, hay mucha gente joven que se está poniendo las pilas y que ve futuro en el mundo rural y eso es importante también”, apunta.

Emoción y pasión por lo que hacen

Con la experiencia de todas las encuestas que ha hecho en todo el territorio nacional, Blanca Henche considera que si hay algo que se marca en Castilla-La Mancha es que hay muchas mujeres dentro del sector agropecuario, “más en nuestra región que en otras partes de España, y otro punto es la emoción y pasión que manifiestan por lo que hacen”.

No obstante, también encuentran dificultades en las incompatibilidades con la vida familiar “pero las ganas, la pasión, la ilusión por lo que hacen y la parte emocional es muy importante en los perfiles”.

También la formación de redes de colaboración entre las mujeres que están en este mundo. “Se ha tejido una red de colaboración donde de repente una chef de Guadalajara tiene una proveedora de azafrán, y compra quesos en Ciudad Real y aceite de los Montes de Toledo, se ha generado red de colaboración importante entre ellas”.

Los problemas que encuentran son “la incompatibilidad de horarios sobre todo en sector de hostelería, escasas visibilidad desde el punto de vista institucional y de la sociedad y que el sector agrícola está muy masculinizado, pero creen que el que ellas tengas formación les da un punto positivo para generar un respeto por parte del mundo agrario y eso es importante”.

Este trabajo de investigación del que ya ha salido un artículo en la revista ‘Journal of Gastronomy and Science’, ponencias en congresos internacionales y este libro, ha generado mucho interés y es probable que tenga nuevas ediciones no sólo en Castilla-La Mancha sino también réplicas en otras comunidades autónomas e incluso en otros países. “La idea del proyecto ha gustado mucho y Mujeres en Gastronomía en Catalunya está interesada en hacer algo similar y estamos trabajando para hacer el estudio en Chile, ya hemos hecho el cuestionario; tenemos casi 300 mujeres que para un país con un desarrollo mucho menor es bastante y vamos a hacer un estudio comparativo en alguna revista de investigación”.

La idea de una nueva edición en la región también sobrevuela ya. De hecho en la presentación del libro en pasado lunes ya “le decíamos al presidente de las Cortes que esto tiene que seguir adelante, que cada vez hay más mujeres, cada día, cada semana tenemos nuevas y esto va creciendo y habría que actualizarlo”. El libro se ha editado en papel, una edición que ya se ha quedado corta, y también puede consultarse por internet.