El Gobierno de Page respeta la sentencia de los ERE pero subraya que Chaves y Griñán “no se llevaron dinero público”

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha expresado el respeto del Emiliano García-Page a la resolución judicial del Tribunal Supremo en el caso de los ERE de Andalucía, que ha confirmado las condenas a los ex presidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Pero a renglón seguido, ha recordado que la condena ha sido “por no gestionar bien el dinero público y no por llevárselo”.

Ha mostrado el respeto del Ejecutivo autonómico hacia las resoluciones judiciales, sin querer entrar en el fondo de la cuestión enjuiciada al no tratarse de competencias del Gobierno regional. Eso sí, ha querido resaltar que “a nadie se le acusa de llevarse un solo euro” y que las personas condenadas “no lo han sido por llevarse dinero público, sino por no gestionarlo bien, que es lo que ha ratificado el Tribunal Supremo”.

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar las condenas de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE de esa comunidad autónoma. En el caso de Chaves, los jueces de la sala de lo penal confirman su condena de nueve años de inhabilitación y en el de Griñán de seis años de prisión, lo que implicará su entrada en prisión.

El fallo no se ha aprobado por unanimidad sino “por mayoría” de tres a dos de los miembros que han integrado la Sala, informa el Tribunal Supremo. Las dos magistradas Susana Polo y Ana Ferrer han anunciado que dictarán un voto discrepante, en el que harán constar que deberían haber sido estimados cinco recursos, entre ellos el de José Antonio Griñán.