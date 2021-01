Peluquerías: protesta histórica de un "sector esencial" que sigue pagando un IVA "injusto"

Nunca hasta este momento los centros de peluquería y estética de toda España se habían unido para llevar a cabo una protesta unitaria. Pero la pandemia de coronavirus ha terminado por abocar a este sector a una situación "insostenible" debido sobre todo a que sigue pagando un IVA del 21%. Es el que el gobierno del PP aprobó en 2012 debido a la crisis económica y que desde entonces nadie ha modificado. Pese a ser considerados servicios esenciales tanto en la primera fase de desescalada de la primavera como en los confinamientos locales actuales, estos centros se encuentran abocados a seguir con su actividad mientras las ayudas no llegan, muchos de sus trabajadoras están en ERTE y continúan pagando un impuesto que, aseguran, no les corresponde. Las previsiones de la Plataforma de Peluqueros Unidos de España apuntan a que pueden desaparecer el 30% de estos empleos, que un 80% ocupan mujeres, en seis meses.

Así lo cuenta, desde su dilatada experiencia, Germán Martínez, que regenta una peluquería en Motilla del Palancar (Cuenca) y que además es presidente de la Asociación Profesional de Peluquerías y Centros de Estética de la provincia de Cuenca. Su centro sigue abierto solamente con su puesto de trabajo debido a que mantiene en ERTE a su única empleada. Pero, aun así, la situación es "cada vez peor" y sacar adelante el negocio "resulta casi imposible".

Las peluquerías pagaban un IVA del 8% hasta que en septiembre de 2012 el Gobierno del PP lo subió al 21%, es decir, 13 puntos. "Dijeron que sería de manera temporal para paliar la crisis económica, y también se lo aplicaron a otros sectores como el cultural, pero todos regresaron después a su IVA reducido menos nosotros", explica Germán. Así, sigue pagando un impuesto máximo pese a ser reconocidos como "sector esencial".

"Siempre nos apoyan los que están en la oposición"

Considera de hecho que es "injusto" y "simplemente se ha ido dejando así entre unos y otros". Después de que lo subiera el PP, en 2017 el Congreso aprobó una proposición no de ley del PSOE que apoyaron Unidas Podemos, PNV y ERC. No llegó a ejecutarse. Pero ahora que dos de ellos gobiernan, "no solo no aplican lo que aprobaron", lamenta Germán, sino que han votado en contra de otra propuesta similar que ahora han liderado Vox y PP. "Esto nos lleva a pensar que siempre nos apoyan los que están en la oposición y así no vamos a ninguna parte".

Mientras tanto, en las peluquerías se sigue trabajando. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, permanecerán abiertas incluso con los cierres perimetrales de municipios y las máximas restricciones. Eso no significa beneficio inmediato porque, aparte del IVA, aseguran estar "pasándolo mal por el gasto extra de material de protección, por la falta de eventos sociales y por los confinamientos perimetrales". A ello añaden que estos centros ya no están exentos del pago de la Seguridad Social de los empleados y empleadas en ERTE, como sí sucedió durante el confinamiento de la primera ola de COVID.

"Si el Gobierno pretende hacer política para generar empleo, lo primero que tendría que hacer es no destruir el que ya hay creado, porque ahora mismo se están viniendo abajo muchas empresas, muchas de ellas pequeños negocios que son fundamentales. En realidad, necesitamos ayudas directas, pero si no llegan, que al menos nos bajen el IVA", añade. Opina que estos son los motivos por los que el sector se ha unido para la protesta en todo el país.

A nivel estatal, la jornada de protesta, que tendrá lugar en 77 ciudades españolas de forma simultánea, busca visibilizar la "agónica situación" de un sector sometido a una doble crisis provocada por la "sangría fiscal" que supone soportar un IVA al 21%, y el colapso de la actividad provocado por la crisis del coronavirus. Aunque en muchas ciudades no se realizará de forma presencial debido a la situación de la pandemia y a las previsiones de lluvia, sí que se ha pedido a los centros de peluquería y estética que hagan ver sus peticiones y adhesiones tanto en redes sociales como en los propios centros de trabajo.

"El objetivo del acto es llevar a cabo la movilización más importante del sector de la peluquería y estética que se haya producido nunca, y pretende transmitir un mensaje contundente al Gobierno de España sobre el carácter irrenunciable de la reivindicación de la bajada del IVA en el sector de la imagen personal y el grado de unidad existente en estos momentos en el sector", señalan desde la plataforma estatal.

"Única voz y al unísono"

Esta acción reivindicativa, organizada conjuntamente por las plataformas 'Creer en nosotros' y la Plataforma de Peluqueros Unidos de España, y que cuenta con el apoyo del conjunto de asociaciones integradas en Alianza por la Bajada del IVA al 10% a la Peluquería y Estética, muestra el clima de unidad del sector, que reclama con una "única voz y al unísono" la recuperación de un IVA reducido y la implementación de un "verdadero plan de choque y rescate" a todas las administraciones en un contexto como el actual.

Según afirman, el sector de la imagen personal y de la belleza está sufriendo el impacto de la pandemia, ya que ha perdido en 2020 el 48,1% de sus trabajadores, lo que supone más de 52.000 empleos por el impacto que está teniendo el coronavirus, según los datos de la IV Oleada del estudio de impacto económico de la crisis del Covid-19 realizada en diciembre.

Hasta finales de 2020, habían cerrado 10.464 salones de peluquería y estética, el 21,8% de los que existían. El sector subraya que sin un plan de choque y rescate con ayudas y medidas como la recuperación del IVA reducido, de aquí a marzo podrían desaparecer 18.337, es decir, el 48,9% de los existentes. De esta forma, el total de peluquerías y salones de estética que pueden desaparecer hasta finales de marzo de 2021 es de 28.801, el 60% de las que existían en 2019. El informe también avanza estimaciones del sector para 2021, que "no son nada halagüeñas", ya que al preguntar qué porcentaje de facturación se alcanzará en comparación con el ejercicio de 2019, las pymes del sector reflejan que se producirá una caída del 31,8%.