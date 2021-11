El presidente de la futura Cámara de Cuentas podrá ser cesado por mayoría absoluta si incumple su labor

La Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes ha aprobado dos enmiendas del Grupo Popular al Proyecto de Ley de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, que han sido validadas por el propio PP y el PSOE y rechazadas por Cs, por las que se determina que quien ostente la Presidencia de este nuevo órgano podrá ser cesado por el Parlamento autonómico por mayoría de tres quintos en primera votación o mayoría absoluta en segunda votación en caso de incumplimiento grave de los deberes de su cargo o ineligibilidad sobrevenida.

Así, el texto original, que recogía que este cese debía producirse únicamente por mayoría de tres quintos, será modificado para incluir estas enmiendas después de que los 'populares' hayan alegado que con el texto original se "blinda" a quien ocupa la Presidencia y hayan propuesto que se recojan los mismos juegos de mayoría para el cese que los que se contemplan para el nombramiento en el cargo.

Estas han sido las únicas dos enmiendas de los 'populares', de las nueve que habían presentado, que han sido aprobadas, mientras que las 23 de Cs han sido rechazadas, todas ellas tras no contar con el visto bueno de la mayoría absoluta del PSOE.

En concreto, algunas de las enmiendas del PP que no han sido validadas abordaban cuestiones como la exclusión de la fiscalización de las entidades locales; que la titulación necesaria para ostentar la Presidencia esté relacionada con Derecho, Ciencias Económicas o Empresariales o, en su caso, personas pertenecientes a cuerpos de la Administración con funciones interventoras; la duración de cinco años de los mandatos en lugar de seis; o la elección de los auditores de la Cámara entre funcionarios con misiones interventoras o de auditoría en lugar del nombramiento "a dedo" por parte del presidente.

Por su parte, las enmiendas rechazadas de Cs pretendían aspectos como que la Cámara de Cuentas adquiriera un "valor añadido" evaluando la eficacia de las políticas públicas, la creación de un marco de protección a los denunciantes de comportamientos fraudulentos o de corrupción, la elección por mayoría absoluta en segunda votación de quien detente la Presidencia, el establecimiento de la Cámara como un órgano colegiado y no unipersonal o la no elección por libre designación del personal de este órgano.

Cs critica el diseño "torticero"

Por parte de Cs, el diputado David Muñoz Zapata, que ha sido el encargado de defender las 23 enmiendas de la formación naranja, ha aseverado que este Proyecto de Ley es "un ataque a uno de los pilares de la democracia" como es la separación de poderes, porque la norma crea un órgano que, a su juicio "está diseñado de una forma torticera para que nadie controle al Gobierno" y para que sea el propio Gobierno quien se "autocontrole". De ahí que, ha añadido, el paquete de enmiendas de Cs pretenda "darle la vuelta a una ley que es del PSOE para el PSOE" y que crea un órgano "controlado desde su nombramiento hasta casi el cese por el Gobierno".

Para Muñoz, el texto carece de "contrapesos" y por ello pretenden con sus enmiendas que "aumente sus funciones" para que no se dedique simplemente a revisar si hay dinero en la caja sino que "se dedique también a ver si el dinero que se ha gastado ha servido para algo o no ha servido para nada".

A continuación, por el PP el parlamentario Miguel Ángel Rodríguez ha recordado que su grupo puso de manifiesto su disgusto con este Proyecto con la enmienda a la totalidad que presentó y fue rechazada, presentando nueve enmiendas que, ha dicho, se oponen a "la resurrección de un órgano que el PP suspendió porque se incurría en un gasto superfluo". Rodríguez ha destacado que el texto "da muestra de este carácter patrimonialista del PSOE, que quiere apropiarse de este órgano y no quiere que sea independiente ni sirva a los intereses de los castellanomanchegos".

Sin embargo, se ha mostrado pesimista por "el resultado que va a tener el trabajo del PP", ya que considera que sus argumentos "no se van a tener en cuenta" de cara a su inclusión en el Proyecto de Ley.

El PSOE ve "exageraciones"

Finalmente, del lado del PSOE, el presidente de este grupo parlamentario, Fernando Mora, ha lamentado las "exageraciones" en las críticas del PP y de Cs, asegurando que esta ley "no es un ataque a la democracia" sino "fruto mismo de la democracia, porque serán las Cortes las que aprueben esta ley", ni tampoco es "la antesala a la tiranía". Para Mora, el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno regional "no coincide con los modelos que sobre esta Cámara de Cuentas tienen el Grupo de Cs ni el Grupo Popular", considerando que ambas formaciones "no se han avenido a conformar un modelo que fuese de consenso".

Tras sucederse la votación, tanto PP como Cs han decidido mantener vivas sus enmiendas rechazadas para que sean debatidas en las Cortes cuando el Proyecto de Ley, que será defendido por el socialista Fernando Mora, llegue al pleno del Parlamento castellanomanchego.