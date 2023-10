Manifestación de trabajadoras de comedores escolares de 56 centros en Guadalajara: “La empresa no cumple”

Las trabajadoras de Mediterránea de Catering, adjudicataria del servicio de comedor de 56 centros escolares de Guadalajara y provincia, se han concentrado este viernes ante la delegación de Educación para denunciar los “numerosos, graves y constantes” incumplimientos salariales y laborales de su empresa desde que se hizo cargo de esta contrata del Gobierno de Castilla-La Mancha en septiembre de 2021.

“La plantilla está ya cansada y agobiada, llevamos dos años reuniéndonos con la empresa intentando que solucione los problemas y no solucionan nada Y tampoco cumplen los laudos arbitrales, ni atienden a las resoluciones de la Inspección de Trabajo”, ha señalado Marta Fernández, presidenta del Comité de Mediterránea de Catering en Guadalajara.

Según ha indicado, hay un problema con las nóminas desde el primer momento. “Se pagan mal; los festivos los compensan mal o no los compensan; nos quitan las nocturnidades y las pagan mal; están descontando importes que no sabemos de qué es y no estamos recibiendo respuestas ni explicaciones por parte de la empresa”.

Son, ha explicado Fernández, cerca de 500 personas en plantilla --todas mujeres salvo dos hombres--, cocineras, ayudantes de cocina, auxiliares de colectividades y monitoras, con contratos fijos-discontinuos y la inmensa mayoría con jornadas de dos horas al día o de tres horas y media.

“Nuestro trabajo se basa en la atención a los niños y para ellos queremos las mejores condiciones. Somos lo suficientemente profesionales como para que nuestros problemas laborales no interfieran con nuestro trabajo con los niños. Pero de alguna manera también les afecta porque estamos sobrepasadas, tenemos hasta 45 y 46 niños para una sola monitora”, ha denunciado por su parte Nieves González, integrante también del comité de empresa.

Ambas han enumerado otros muchos problemas que tienen con Mediterránea de Catering y que la empresa no resuelve como llamamientos que no se realizan en fecha y forma; modificaciones contractuales basándose en el número de usuarios, cursos de formación recogidos como obligatorios en el Pliego Técnico de la Consejería que no se realizan, como tampoco los reconocimientos médicos a las trabajadoras que viven lejos de Guadalajara capital o falta de ropa de trabajo.

Ante el “cúmulo de problemas” y la “ausencia de respuestas” por parte de Mediterránea, manifestarse ante la Delegación de Educación es la única solución que ven por el momento.

Esta es la primera decisión que ha tomado el comité en su conjunto y apoyado por todas las trabajadoras. Si se siguen sin solucionar los problemas que tienen, tomarán otro tipo de medidas, ha concluido la presidenta del comité de empresa.