Castilla y León llama a la "rebelión ciudadana" de quedarse en casa ante una incidencia "totalmente desbocada"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz autonómico, Francisco Igea, ha llamado a la "rebelión ciudadana" de quedarse en casa ante una incidencia "totalmente desbocada", que está en 1.143 casos por cada 100.000 habitantes. Igea ha negado que haya una "guerra política" contra el Gobierno. "No queremos alentar un conflicto político. Queremos que nuestro Gobierno se ponga del lado de los ciudadanos", ha reclamado.

"Pocas batallas sociales tan importantes ha habido como la de ahora. Llamamos a pelear por los suyos, por los que quieren, por su familia. El esfuerzo es quedarse en casa, no tener reuniones", ha reclamado. El portavoz autonómico ha insistido en la "llamada a la revuelta ciudadana, contra el virus para proteger a nuestros ciudadanos".

Además, ha criticado la “cerrazón” del Gobierno, “que no se basa en ningún criterio epidemiológico”. Igea ha negado que esté en una “guerra política” contra el gobierno central y ha llamado a la “rebelión ciudadana contra el virus” para “disminuir la mortalidad”. Igea ha asegurado que la Junta de Castilla y León ha llegado al "máximo" de las medidas que consideran "eficaces".

El portavoz del gobierno autonómico ha defendido al presidente Mañueco, a quien ha calificado como un "gobernante sensato" que "utiliza el poder para el bien de sus ciudadanos". Por otro lado, ha reprochado al Gobierno central que "no puede decir que delega y cree en la cogobernanza" mientras luego "hace otras cosas" como recurrir la decisión de la Junta de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas. "Es el Gobierno quien ha delegado su autoridad en la Junta y nosotros la hemos ejercido", ha destacado.

Defiende mantener el comercio y las terrazas

El portavoz del gobierno ha defendido mantener abiertos los comercios y las terrazas porque no se incluyen entre esas actividades económicas que "influyen decisivamente" como sí lo hacen los restaurantes, los gimnasios y los bares, según informa la revista Nature, a la que Igea ha hecho referencia.

"No tiene sentido limitar más actividades comerciales o económicas si no tienen un efecto sustancial sobre la epidemia. No tiene sentido castigar más sectores si no eliminamos el contacto. No sirve de nada cerrar escuelas si no están en casa", ha indicado. Igea ha apostado por el confinamiento domiciliario o el adelanto del toque de queda porque eso "limita" el contacto social, "la reunión con quien no está normalmente en el trabajo o domicilio".

Igea ha rechazado que las medidas se tomen "por capricho o aleatoriedad", sino que están basadas "en un sustento científico". "Ninguno de estos sectores es culpable ni responsable de nada, lo es el virus", ha pedido.

Mañueco comparecerá en las Cortes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá en las Cortes "para explicar la situación de la pandemia", ha señalado Igea.