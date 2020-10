La Policía Municipal de León tramitó prácticamente el mismo número de sanciones antes y después del estado de alarma

El Ayuntamiento de León ha propuesto casi mil doscientas sanciones en los últimos cinco meses por cuestiones relacionadas con incumplimientos sobre las normativas del coronavirus, un 37,4%, por no llevar la mascarilla. A pesar de que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, insinuó que la Policía Municipal no había hecho todo lo posible para controlar la incidencia de coronavirus, los datos indican que se han tramitado más de 2.200 sanciones desde que comenzó la pandemia, de las cuales prácticamente la mitad (1.172) después de que decayese el estado de alarma. La media de 'multas' a falta de ser cobradas durante el estado de alarma fue de 14 al día, preferentemente a ciudadanos; y después del 21 de junio de unas nueve por jornada, la mayoría a establecimientos hosteleros.

El Ayuntamiento de León ha propuesto 1.172 sanciones en los últimos cinco meses por cuestiones relacionadas con incumplimientos sobre las normativas del coronavirus, más de dos mil doscientas desde que comenzó la pandemia al sumarse las 1.049 de las que ya informó desde el 15 de marzo al 11 de mayo.

Estas cifras han sido aportadas por el Ayuntamiento de León a petición de iLeón.com, que en un informe la Policía Municipal reconoce haber efectuado casi dos mil intervenciones (1.954) desde aquel 11 de mayo hasta el 1 de octubre, de las cuales casi las dos terceras partes (un 58,7%) han resultado en esas 1.172 propuestas de sanción.

De ellas, la mayoría, 438 (un 37,4%) fueron no hacer uso de la mascarilla o la distancia de seguridad; es decir, tres personas de media al día fueron amonestadas por los agentes municipales de León por no cumplir las condiciones mínimas recomendadas. A esto se deben sumar otras 19 personas por no guardar sólo la última condición.

También se abrieron, presuntamente durante los cuarenta días que faltaron hasta que se suspendió el estado de alarma el 21 de junio, 307 expedientes por incumplir las normas. Es decir "desplazamientos sin justificación y/o fuera del horario permitido, realizar deporte fuera del horario permitido, viajar en vehículo incumpliendo condiciones de transporte, reuniones y otras circunstancias. Lo cual indicaría que elevaron 1.356 sanciones durante el Estado de Alarma (del 15 de marzo al 21 de junio)

Otras propuestas de lo que llamaríamos comunmente multa –pero que hasta que no las valide la Subdelegación de Gobierno o se sustancien en cobro de dinero por que se pueden recurrir, no se pueden llamar así del todo– han sido, siempre desde el 11 de mayo al 1 de octubre, 32 por botellones y 22 por "por incumplimiento de horario de cierre en establecimientos", además de 56 por la "instalación en mayor número de veladores o elementos no autorizados" en las terrazas.

En el informe también se destacan 298 "por ruidos" (sin especificar) de "un total de 502 intervenciones".

782 intervenciones en los bares

El informe apunta que los agentes de la Policía Municipal de León realizaron 782 requerimientos, tramitaciones, inspecciones, o solicitudes en estos últimos 142 días desde el 11 de mayo al 1 de octubre. De las cuales ha habido 423 solicitudes tramitadas de expedientes en terrazas y veladores, tras 155 inspecciones realizadas en veladores o terrazas y 204 de requerimientos por ruidos en domicilios; lo cual dejaría 94 intervenciones por este concepto en establecimientos hosteleros.

Pocos reincidentes

También se indica en el informe que sólo ha habido un establecimiento hostelero reincidente, con dos 'multas', mientras que entre las personas que han recibido más de una propuesta sancionadora ha habido tres multiinfractores con siete cada uno, 28 con tres denuncias por cabeza y 83 personas han recibido al menos dos desde el 11 de mayo al 1 de octubre.

En los primeros dos meses de estado de alarma, el reparto fue de dos reincidentes con más de cinco, 15 con más de tres y 61 con más de dos.

14 expedientes, al día, a personas durante el estado de alarma y en verano, 9; casi todos a establecimientos

Durante los últimos días ha habido una manifiesta tensión política entre el cabeza de lista a las Cortes autonómicas de Ciudadanos (y médico), Francisco Igea, y el regidor socialista de León, José Antonio Diez, con insinuaciones de que los agentes municipales de la capital de la provincia no habían hecho todo lo posible para llegar al confinamiento. "Yo repasaría las declaraciones del alcalde y preguntaría qué ha pasado con la policía", llegó a afirmar el vicepresidente de la Junta.

Los datos, según las cifras propias del jefe de la Policía Municipal, da una descenso de la media de propuestas de sanción al día una vez terminado el estado de alarma, pero tampoco podría decirse que la media posterior, en el verano y el comienzo del otoño, sea baladí.

Es decir, mientras los dos primeros meses de la pandemia –hasta el 11 de mayo– los agentes rellenaron de media unos 18 boletines para abrir expedientes (1.049), en toda ella –los 98 días del 15 de marzo al 21 de junio– habrían efectuado 1.356. De media 14 por jornada.

Sólo una tercera parte menos

Los cien días posteriores –del 22 de junio al 1 de octubre–, se colige de los datos del propio Ayuntamiento leonés que se efectuaron 865 denuncias. Es decir, se produjo una reducción de una tercera parte, casi nueve de media a la jornada (cinco menos por día). Pero si en el estado de alarma la mayoría de las 'multas' eran a personas por no cumplir las medidas del confinamiento, preferentemente porque no había casi establecimientos abiertos, en esta segunda fase de la pandemia se ha centrado más en la hostelería y establecimientos infractores.

En total, las propuestas de sanción referentes a cuestiones de infracciones de la normativa del coronavirus en el municipio de León han sido, del 15 de marzo al 1 de octubre, 2.221. Es decir, a unas once propuestas de sanción al día en el municipio legionense, de los casi doscientos (199) días desde que se declaró el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.